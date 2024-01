Sam Sunderland spiega i segreti dell'alimentazione per la Dakar

Sam Sunderland: Peso solo 76 kg, ma onestamente mangio molto! A colazione mangio uova, avocado su pane tostato e un caffè per svegliarmi. Durante la mattinata faccio molti spuntini con noci, frutta e un po' di formaggio. Mi piace mangiare cibi veri e naturali ed evitare barrette e polveri, se possibile.

Mangio poco e spesso durante la giornata perché se mangio solo durante i pasti principali finisco per arrivare a quello successivo affamato al punto da mangiare qualsiasi cosa, anche se è cattiva.

Dopo la colazione, di solito faccio una sessione di allenamento - sia essa in bicicletta o di corsa - e poi torno a pranzare. A pranzo mangio molti carboidrati, come pasta o gnocchi, in parte perché mi piacciono e in parte perché sento di averne bisogno. Se devo uscire per una sessione importante nel pomeriggio e mangio solo un'insalata a pranzo, mi sento vuoto e non ho abbastanza energia. Quindi mangerò pasta con proteine, come il petto di pollo, e anche un po' di insalata.

Prima di uscire per la sessione pomeridiana, che di solito si svolge con la moto da cross o da trial, bevo una lattina di Red Bull e un altro piccolo spuntino.

A cena tendo a mangiare molto sushi. Non è sempre possibile ed è anche costoso, ma lo mangio ogni volta che posso. Quando vivevo a Dubai ho lottato contro l'iponatriemia, ovvero una bassa concentrazione di sodio nel sangue, e ho finito per mangiare molto sushi. Il sodio della salsa di soia, i carboidrati del riso e un po' di proteine del pesce mi hanno dato una marcia in più.