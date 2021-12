C'è un nuovo contendente per l'America's Cup: Alinghi Red Bull Racing

““Quando con Dietrich Mateschitz abbiamo immaginato il coinvolgimento di Red Bull nell'America's Cup, lui ha detto: la nostra filosofia non è quella di entrare nello sport come sponsor, ma quella di fonderci nella squadra, dando vita a una vera partnership, facendo crescere giovani atleti e trasformandoli nei migliori nel loro campo”.

Alinghi e Red Bull sono stati amichevoli avversari in competizioni come GC32 Racing Tour e l'Extreme Sailing Series, condividendo un rispetto e un'ammirazione comuni. Ecco perché

Un sodalizio in cui Red Bull porta in dote l'esperienza dell'unità Red Bull Advanced Technologies che ha supportato Red Bull Racing nella vittoria di 5 campionati piloti in Formula 1, incluso quello incredibile del 2021, e 4 di campionati costruttori.

