Ti presentiamo la nuova campionessa della F1 Academy, Alisha Palmowski

Alisha Palmowski – una pilota britannica emergente che gareggia nella F1 Academy nell’ambito del programma Red Bull Academy – ha conquistato il titolo nella penultima gara della stagione. A 20 anni, la pilota della Campos Racing è la più giovane pilota della F1 Academy - e solo la seconda britannica - a vincere il titolo.

"È un sogno che si avvera", ha detto Palmowski dopo la gara . "Abbiamo lavorato tantissimo come squadra, sia in Campos Racing che in Red Bull Racing, e non abbiamo davvero lasciato nulla di intentato. È stato un percorso davvero speciale."

Palmowski ha dominato la pista nel 2026, trasformando il potenziale in prestazioni concrete. Al Circuit of The Americas di Austin, in Texas, è arrivata al weekend del Gran Premio degli Stati Uniti con quattro vittorie all’attivo e 48 punti di vantaggio in classifica. Per aggiudicarsi il titolo ad Austin, doveva chiudere il fine settimana con un vantaggio di 40 punti.

Palmowski ha conquistato la pole position in entrambe le gare ad Austin © Getty Images/Red Bull Content Pool Quotation È proprio un sogno che si avvera Alisha Palmowski

Palmowski ha conquistato 36 punti nel weekend, portando il suo vantaggio a 53. La sua unica rivale per il titolo prima di Austin – l’austriaca Emma Felbermayr, che corre per Rodin Motorsport ed è supportata dal team Audi F1 – ha conquistato 25 punti, venendo così matematicamente esclusa dalla rincorsa per il titolo nonostante manchi ancora un appuntamento al termine della stagione.

La top tre della Classifica Piloti della F1 Academy dopo Austin:

Alisha Palmowski: 172 punti Nina Gademan: 119 punti Emma Felbermayr: 113 punti

01 La stagione vincente di Palmowski nel 2026

La pilota britannica ha fatto parlare di sé per tutta la stagione, unendo un ritmo impressionante alla freddezza necessaria per dare il meglio nei momenti cruciali. Dalla gestione perfetta della pioggia a Montreal al dominio davanti al pubblico di casa a Silverstone, fino alla capacità di resistere alla pressione a Zandvoort, le sue prestazioni dimostrano esattamente perché è stata una delle piloti più brillanti della stagione e perché è una campionessa meritevole.

Palmowski ha vinto la Sprint Race ad Austin, ritirandosi nella Feature Race © Getty Images/Red Bull Content Pool

Com'è andato il weekend del GP degli Stati Uniti

Palmowski si è assicurata la pole position sia per la Sprint Race che per la Feature Race e ha trasformato il suo ritmo in una vittoria controllata nella gara breve. Dopo aver perso il comando alla partenza, ha superato Payton Westcott e ha gestito al meglio le due ripartenze con la Safety Car, aggiudicandosi la sua quinta vittoria stagionale. Partita ottava - nella Sprint Race si scatta con la griglia invertita per le prime 8 classificate - ha effettuato diversi sorpassi per arrivare seconda e segnare il giro più veloce.

La Feature Race si è però conclusa con una delusione per lei, poiché una collisione con Alba Larsen ha costretto entrambe al ritiro. Anche se non è riuscita a vincere l’ultima gara, Palmowski ha totalizzato abbastanza punti ad Austin per aggiudicarsi il titolo della F1 Academy.

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Com'è andato il weekend del GP d'Olanda

A Zandvoort, Palmowski è partita dalla pole e ha guidato la Feature Race dall’inizio alla fine, ma non è stata affatto una passeggiata. Alba Larsen ha mantenuto alta la pressione nella fase iniziale, costringendo Palmowski a gestire con attenzione il ritmo e le gomme. Palmowski è riuscita a staccarsi e ha tagliato il traguardo con quasi tre secondi di vantaggio su Larsen, aggiudicandosi così la sua quarta vittoria stagionale.

Alisha Palmowski festeggia sul podio a Zandvoort © Anni Graf/Formula 1 via Getty Image

Com'è andato il weekend del GP di Gran Bretagna

Davanti al pubblico di casa, Palmowski è partita seconda nella Feature Race, ma ha superato la poleman Chiara Bättig già prima della prima curva. Da quel momento in poi ha guidato la gara per ogni giro – mettendo in mostra le caratteristiche per cui è ormai famosa: controllata, veloce e implacabile – e ha vinto con un margine minimo.

Com'è andato il weekend del GP del Canada

Palmowski ha vinto due gare a Montreal: la Sprint Race e la Feature Race. Il Circuito Gilles-Villeneuve era bagnato, ma Palmowski ha mantenuto i nervi saldi in quelle condizioni insidiose. Nella Feature Race, ha tagliato il traguardo con un incredibile vantaggio di 10"9 sulla seconda classificata. I fan sui social hanno paragonato il suo ritmo inarrestabile a quello di Max Verstappen , soprannominandola scherzosamente “Alisha Palstappen”.

Alisha Palmowski ha vinto la Feature Race a Montreal © Getty Images/Red Bull Content Pool

02 Chi è questo talento emergente della Red Bull Racing?

La campionessa della F1 Academy Alisha Palmowski va tenuta d’occhio © Getty Images / Red Bull Content Pool

Gareggiando nell’ambito del programma Red Bull Racing nella F1 Academy, Palmowski rappresenta una delle promesse più brillanti nel panorama delle piloti donne. La serie tutta al femminile, guidata da Susie Wolff, è stata ideata per accelerare l’ascesa delle donne verso i livelli più alti dell’automobilismo, offrendo alle giovani piloti maggiore visibilità, finanziamenti e opportunità di crescita. Palmowski ha abbracciato questo percorso in poco tempo.

La diciannovenne corre con Campos Racing con i colori della Red Bull, e la sua ascesa negli ultimi anni è stata vertiginosa. Prima di passare alle monoposto, si è fatta un nome nel karting e nelle gare GT junior, finendo poi seconda nel campionato GB4 del 2024 con tre vittorie e 11 podi.

03 Come si è avvicinata Palmowski al Motorsport?

Alisha Palmowski in azione sul bagnato a Montreal © Getty Images/Red Bull Content Pool

Palmowski è cresciuta a Glossop, vicino a Manchester nel Regno Unito, in una famiglia in cui il mondo dei motori è sempre stato presente. Il suo bisnonno, Mario Palmowski, correva nelle BriSCA F1 Stock Cars, mentre sia suo padre che suo nonno amavano le corse e lavoravano nel settore automobilistico.

“Mi sembra di avere le corse nel sangue fin da quando sono nata”, ha raccontato a Goodwood Road & Racing . “ Deriva dal mio bisnonno e da quel legame con le corse. È da lì che per me tutto ha avuto davvero inizio.”

A differenza di molti piloti moderni, Palmowski non è arrivata con un enorme sostegno finanziario o un impero automobilistico di famiglia alle spalle. Nelle interviste, si è ripetutamente descritta come “solo una ragazza normale di Manchester”.

Il duro lavoro sta dando i suoi frutti per Palmowski © Getty Images / Red Bull Content Pool Quotation Mi sembra di avere le corse nel sangue fin da quando sono nata Alisha Palmowski

Il momento decisivo è arrivato nel 2015, in una gita con i nonni durante le vacanze scolastiche. Palmowski ha provato il karting indoor per la prima volta, anche se all’epoca non sapeva nemmeno cosa fosse un go-kart. «Appena mi sono seduta sul kart, ho capito subito di sentirmi a mio agio. Era proprio quello che volevo fare», ha raccontato a Goodwood Road & Racing.

Da quel momento, la sua passione è cresciuta rapidamente. Ha gareggiato nei campionati locali di karting prima di passare alla Daniel Ricciardo Series, dove si è classificata due volte seconda nella classifica britannica, nel 2020 e nel 2021.

Palmowski saluta i fan a Montreal © Getty Images / Red Bull Content Pool

Una delle svolte più importanti è arrivata nel 2022, quando Palmowski ha vinto la prestigiosa borsa di studio Ginetta Junior, diventando solo la seconda pilota donna (dopo la connazionale Jamie Chadwick) ad aggiudicarsi il premio. Quella borsa di studio le ha di fatto aperto le porte alle corse automobilistiche. «Vincere la borsa di studio è il momento clou della mia carriera e lo sarà sempre, indipendentemente da ciò che riuscirò a ottenere in futuro, perché senza quella borsa di studio ora non sarei nelle monoposto », ha dichiarato in un’intervista a Silverstone .

04 Chi è Alisha Palmowski fuori dalla pista?

Tenersi in forma è l’attività principale di Palmowski fuori dalla pista © Getty Images / Red Bull Content Pool Interviste ed eventi con i fan sono parte del lavoro di un pilota © Wei Huang / Red Bull Content Pool

Lontano dalla pista, Palmowski si presenta come una persona allegra e con i piedi per terra, ma anche diligente e autodisciplinata. I suoi profili sui social – la trovi su Instagram e Facebook – mostrano come alterni i weekend di gara a istantanee della sua vita fuori pista: sessioni in palestra, viaggi, pause caffè, momenti in famiglia e tempo libero con gli amici.

Il fitness è una priorità assoluta. Come la maggior parte dei giovani piloti di oggi, Palmowski dedica gran parte del suo tempo all’allenamento, in particolare al rafforzamento del collo e al lavoro di resistenza necessari per le gare di monoposto. Ma ha anche parlato di quanto le piacciano i momenti più tranquilli lontano dal circuito dopo l’intensità dei weekend di gara.

05 Cosa riserva il futuro?

L'abitacolo è la casa di Alisha Palmowski © Getty Images / Red Bull Content Pool

Per quanto riguarda il futuro, Palmowski non ha mai nascosto la sua ambizione. “Ogni giovane pilota direbbe che vorrebbe arrivare in Formula 1, e lo stesso vale per me: quello è l’obiettivo finale”, ha dichiarato a Goodwood .

Con il titolo della F1 Academy ormai in tasca, l’attenzione di Palmowski si sposta sul prossimo passo del suo percorso nelle monoposto: continuare a crescere e scalare la classifica nel mondo dell’automobilismo. La sua capacità di dominare sul bagnato, trasformare le pole position in vittorie, gestire la pressione e farsi strada tra gli avversari ha messo in luce la sua velocità, costanza e abilità in gara. Come pilota che ambisce a raggiungere la Formula 1 ha lanciato un messaggio forte: ora la domanda è solo fino a dove riuscirà ad arrivare.