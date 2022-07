Siamo stati alla All Around eMTB Race per capire se si faticava abbastanza

a tappe in Val d’Aosta - c’era una raccomandazione: “Se riesci a gestire in autonomia un'uscita in montagna di oltre 5 ore e oltre 1.500 metri D+, se puoi seguire una traccia GPS e puoi cambiare una camera d'aria, allora il tuo livello è idoneo”. Ci siamo detti: perché no?

Premetto che non possiedo una ebike: occasionalmente, tuttavia, la uso per lavoro o grazie agli amici che me la prestano. Per la gara i ragazzi di Bosch mi hanno dato una

È una gara a tempo individuale. Ogni concorrente ha l’obbligo di avere un device o uno smartphone con la traccia satellitare del percorso. Mentre in salita è piuttosto facile seguire le indicazioni del GPS, in discesa la velocità è piuttosto alta e spesso il segnale del satellite arriva con qualche secondo di ritardo, sufficiente a far sbagliare strada. È successo a Martino Fruet, è capitato in un paio di occasioni anche a noi, ma le conseguenze non sono state troppo gravi. E poi c’è la gestione della batteria che è fondamentale: non bisogna abusarne troppo, altrimenti si rischia di rimanere senza. E può costare caro.

È una gara a tempo individuale. Ogni concorrente ha l’obbligo di avere un device o uno smartphone con la traccia satellitare del percorso. Mentre in salita è piuttosto facile seguire le indicazioni del GPS, in discesa la velocità è piuttosto alta e spesso il segnale del satellite arriva con qualche secondo di ritardo, sufficiente a far sbagliare strada. È successo a Martino Fruet, è capitato in un paio di occasioni anche a noi, ma le conseguenze non sono state troppo gravi. E poi c’è la gestione della batteria che è fondamentale: non bisogna abusarne troppo, altrimenti si rischia di rimanere senza. E può costare caro.

È una gara a tempo individuale. Ogni concorrente ha l’obbligo di avere un device o uno smartphone con la traccia satellitare del percorso. Mentre in salita è piuttosto facile seguire le indicazioni del GPS, in discesa la velocità è piuttosto alta e spesso il segnale del satellite arriva con qualche secondo di ritardo, sufficiente a far sbagliare strada. È successo a Martino Fruet, è capitato in un paio di occasioni anche a noi, ma le conseguenze non sono state troppo gravi. E poi c’è la gestione della batteria che è fondamentale: non bisogna abusarne troppo, altrimenti si rischia di rimanere senza. E può costare caro.

Alla partenza della 1ª tappa della 100 ci sbattono in faccia la realtà. Due le salite del percorso, che portano a Col de Chaleby (a 2.516 m) e a Col de Vessonaz (a 2.775 m) e che sono “molto impegnative, con tratti in cui è necessario spingere la propria e-mountain bike”. Una volta in cima parte l’entusiasmante e infinita discesa tecnica di 1.500 metri che termina ad Oyace, dove è posto il traguardo della prova e, infine, all’All Around Camp a Valpelline. In mezzo si ricarica la batteria, presso il rifugio Magià. Ovviamente il momento più difficile della prima tappa è stato proprio la spinta della bici su un sentiero esposto e ripido con molte rocce e gradini, che in seguito ho scoperto essere una parte del Tor des Geants, gara di trail running.

Alla partenza della 1ª tappa della 100 ci sbattono in faccia la realtà. Due le salite del percorso, che portano a Col de Chaleby (a 2.516 m) e a Col de Vessonaz (a 2.775 m) e che sono “molto impegnative, con tratti in cui è necessario spingere la propria e-mountain bike”. Una volta in cima parte l’entusiasmante e infinita discesa tecnica di 1.500 metri che termina ad Oyace, dove è posto il traguardo della prova e, infine, all’All Around Camp a Valpelline. In mezzo si ricarica la batteria, presso il rifugio Magià. Ovviamente il momento più difficile della prima tappa è stato proprio la spinta della bici su un sentiero esposto e ripido con molte rocce e gradini, che in seguito ho scoperto essere una parte del Tor des Geants, gara di trail running.

Alla partenza della 1ª tappa della 100 ci sbattono in faccia la realtà. Due le salite del percorso, che portano a Col de Chaleby (a 2.516 m) e a Col de Vessonaz (a 2.775 m) e che sono “molto impegnative, con tratti in cui è necessario spingere la propria e-mountain bike”. Una volta in cima parte l’entusiasmante e infinita discesa tecnica di 1.500 metri che termina ad Oyace, dove è posto il traguardo della prova e, infine, all’All Around Camp a Valpelline. In mezzo si ricarica la batteria, presso il rifugio Magià. Ovviamente il momento più difficile della prima tappa è stato proprio la spinta della bici su un sentiero esposto e ripido con molte rocce e gradini, che in seguito ho scoperto essere una parte del Tor des Geants, gara di trail running.

, con una ebike l’opzione a spinta è più fattibile, grazie alla modalità e-walk. Considerata spesso la cenerentola delle assistenze, si è rivelata di fondamentale importanza per far scorrere la ruota posteriore dandoci un po’ di sollievo. Ovviamente, se su terreni scorrevoli la modalità aiuta in toto, su terreni tecnici bisogna continuamente alzare la ruota anteriore, per accertarsi che la posteriore scorra, alzandola spesso per poter dargli grip. Solleva e spingi, spingi e solleva: una faticaccia.

La fatica si è palesata anche il secondo giorno, ma questa volta in maniera più dura e difficile al punto da mettere in difficoltà alcuni partecipanti. Con partenza ad Aosta, abbiamo preso la funivia per Pila, per poi partire per i 44 chilometri e un dislivello di 1.132 metri complessivi. Iniziata sul percorso ad anello cross country del