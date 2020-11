Uno show su un ponte tra due continenti per Gasly e Albon

AlphaTauri ha scelto questo weekend per annunciare il suo arrivo a Istanbul, dove la sua collezione è ora disponibile presso selezionati Vakkorama Stores. Con l’ingresso nel mercato turco, AlphaTauri è ora disponibile in quasi 90 paesi in tutto il mondo.

Ahmet Mercan, General Manager AlphaTauri, ha dichiarato: “Portare avanti un business globale e lanciare AlphaTauri in Turchia, anche in tempi così difficili per l’intero settore della moda, vuol dire continuare ad avere uno slancio davvero positivo”.

