Among Us guadagna 1,5 milioni di giocatori grazie a Twitch

come Mafia e Lupus in Tabula e le trasporta nel mondo dei multiplayer online per smarphone e PC con un tema fantascientifico. In ogni partita ci sono fino a 10 giocatori: due sono degli impostori che hanno l'obiettivo di eliminare gli altri senza farsi scoprire, mentre il resto della squadra deve completare semplici minigiochi tentando di espellere gli impostori quando viene individuato un cadavere.

Il momento più esilarante di ogni partita è rappresentato senza dubbio dai cosiddetti Emergency Meeting, delle riunioni che ogni giocatore può richiamare un numero limitato di volte, magari dopo aver individuato un cadavere o aver notato un comportamento sospetto da parte di un altro membro dell'equipaggio, per discutere ed eventualmente votare chi sarà il prossimo giocatore a venir eiettato nello spazio aperto. In queste occasioni i giocatori si confrontano su quello che hanno visto e sentito, mentre gli impostori cercano in tutti i modi di sviare le indagini con informazioni false e accuse infondate.

