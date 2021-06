Chi è Garibbo: lo spirito da freerider che domina il mondo eMTB

Pochi sanno essere completi come lui, un funambolo con il manubrio tra le mani, ma con un discreto motore. Potreste vederlo con zoccoli da mare e gilet da benzinaio. Non dimentichiamoci che la giornata dell’eccentrico Andrea Garibbo è suddivisa tra lavoro e allenamenti. Pilota ufficiale Haibike , quindicesimo al primo mondiale eBike , vincitore della classifica generale del circuito eEnduro 2018, terzo nella tappa bolognese della Wes . Un sorriso costantemente stampato in faccia, eppure la vita non gli ha regalato solo fiori. La sua storia passa per alti e bassi, ora è “all-in” nel mondo eBike e se vi dice che non può girare con voi, non è presunzione, è solo concentrato sulla prossima missione: tenere il gas spalancato.

È vero, l’ho sentita anche io questa voce. Il perché è chiaro, per ora mi tocca ancora lavorare ma spero di riuscire a organizzarmi prima o poi, ed io in questo non sono bravo, ma mi piacerebbe ritagliarmi un po’ più di tempo per dedicarlo a ciò che sto facendo per me. Sono sempre a correre avanti e indietro, ma a me piace lavorare. La mia giornata comincia alle 6:30 e finisce alle 8 di sera passate.

Da un lato suona anche bene questa cosa, in tanti mi chiedono come io faccia ad organizzarmi per riuscire ad allenarmi, gareggiare e lavorare contemporaneamente. Io il tempo lo trovo sempre in qualche modo e in quello che mi riesco a ritagliare faccio ciò che mi piace, ossia andare in bici. Ho sempre fatto così, immaginate di essere nell’auto dietro alla mia quando facevo il meccanico: salivo sul pick up vestito da meccanico e quando scendevo dall’auto a destinazione ero vestito da bici. Con l’abbigliamento nel sedile del passeggero, ad ogni semaforo mi mettevo qualcosa, ginocchere, scarpe, maglie. In sostanza lavoro a tempo pieno e mi alleno a tempo pieno.

