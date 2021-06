Tutto quello che dovete sapere su F1 2021

Ci sono due cose che non vediamo l'ora di farvi provare: la prima è senza dubbio Braking Point. Siamo un team che produce principalmente titoli Racing, quindi una modalità molto incentrata sulla narrazione rappresenta un territorio completamente nuovo per noi. Credo che i giocatori rimarranno a bocca aperta davanti alla qualità della produzione, della sceneggiatura e dello storytelling che siamo riusciti a realizzare.

Ci sono due cose che non vediamo l'ora di farvi provare: la prima è senza dubbio Braking Point. Siamo un team che produce principalmente titoli Racing, quindi una modalità molto incentrata sulla narrazione rappresenta un territorio completamente nuovo per noi. Credo che i giocatori rimarranno a bocca aperta davanti alla qualità della produzione, della sceneggiatura e dello storytelling che siamo riusciti a realizzare.

Ci sono due cose che non vediamo l'ora di farvi provare: la prima è senza dubbio Braking Point. Siamo un team che produce principalmente titoli Racing, quindi una modalità molto incentrata sulla narrazione rappresenta un territorio completamente nuovo per noi. Credo che i giocatori rimarranno a bocca aperta davanti alla qualità della produzione, della sceneggiatura e dello storytelling che siamo riusciti a realizzare.

Il team è molto felice di poter inserire Portimão, Imola e Jeddah nel gioco come contenuto post-lancio gratuito. Ognuno di questi circuiti offre sfide molto differenti ed esperienze uniche. Jeddah , essendo un circuito su strada, offre un rischio molto elevato di impatto sui suoi muretti. È uno dei tracciati più particolari anche perché è il più veloce su strada e il secondo più lungo di tutti. Imola è un classico della Formula 1 molto amato dai fan: è veloce, ritmato e particolarmente impegnativo, soprattutto a causa del suo meteo imprevedibile. Portimão è simile ad Imola come stile, infatti si trova tra le colline dell'Algarve. Ospita diverse creste che portano a curve cieche molto impegnative, e bisogna studiarle molto bene se si punta a migliorare il tempo sul giro.

Il team è molto felice di poter inserire Portimão, Imola e Jeddah nel gioco come contenuto post-lancio gratuito. Ognuno di questi circuiti offre sfide molto differenti ed esperienze uniche. Jeddah , essendo un circuito su strada, offre un rischio molto elevato di impatto sui suoi muretti. È uno dei tracciati più particolari anche perché è il più veloce su strada e il secondo più lungo di tutti. Imola è un classico della Formula 1 molto amato dai fan: è veloce, ritmato e particolarmente impegnativo, soprattutto a causa del suo meteo imprevedibile. Portimão è simile ad Imola come stile, infatti si trova tra le colline dell'Algarve. Ospita diverse creste che portano a curve cieche molto impegnative, e bisogna studiarle molto bene se si punta a migliorare il tempo sul giro.