Griefhelm è uno spietato videogioco all'arma bianca

Questo gioco indie è incentrato sull’utilizzo delle armi medievali. Al suo interno sarà possibile combattere contro l’IA o i propri amici calibrando bene gli attacchi e cercando di parare quelli degli avversari in azioni frenetiche all’ultimo sangue. Durante la campagna principale potremo affinare le nostre abilità in battaglia e sbloccare diversi loot e segreti che rendono l’esperienza molto rigiocabile, oppure buttarci subito sul multiplayer fino a 4 giocatori che sarà sicuramente in grado di generare situazioni rocambolesche ed esilaranti di ogni tipo. Lo stile artistico evocativo è solo la ciliegina sulla torta di un prodotto molto promettente.

Questo gioco indie è incentrato sull’utilizzo delle armi medievali. Al suo interno sarà possibile combattere contro l’IA o i propri amici calibrando bene gli attacchi e cercando di parare quelli degli avversari in azioni frenetiche all’ultimo sangue. Durante la campagna principale potremo affinare le nostre abilità in battaglia e sbloccare diversi loot e segreti che rendono l’esperienza molto rigiocabile, oppure buttarci subito sul multiplayer fino a 4 giocatori che sarà sicuramente in grado di generare situazioni rocambolesche ed esilaranti di ogni tipo. Lo stile artistico evocativo è solo la ciliegina sulla torta di un prodotto molto promettente.

Guarda un porzione della demo di Griefhelm:

Le prime impressioni di Kurolily

, mi ha ricordato molto For Honor: puoi girarti, puoi saltare alle spalle del nemico, puoi parare o deflettere i colpi, puoi allontanare il nemico e contrattaccare. Sembra molto divertente da giocare in coop, ci siamo esaltati talmente tanto che alla fine abbiamo giocato due ore filate. Dal punto di vista grafico il gioco è abbastanza stilizzato, ma i cavalieri hanno dei movimenti realistici che ti fanno immedesimare molto nei personaggi. In alcuni livelli ci sono dei giochi di luci e ombre davvero notevoli, è incredibile che tutto il gioco sia stato sviluppato da una persona sola".

"Questo picchiaduro medievale è stato sviluppato da una persona sola, un appassionato di scontri all'arma bianca. Il sistema di gioco, fin dalle prime fasi di sviluppo, è stato studiato per funzionare in coop e online con l'utilizzo di un pad. Ovviamente il titolo può essere giocato anche in single player, ma

"Questo picchiaduro medievale è stato sviluppato da una persona sola, un appassionato di scontri all'arma bianca. Il sistema di gioco, fin dalle prime fasi di sviluppo, è stato studiato per funzionare in coop e online con l'utilizzo di un pad. Ovviamente il titolo può essere giocato anche in single player, ma la componente multiplayer è molto solida proprio perché è stata pensata fin da subito. Noi recentemente abbiamo provato un pezzo di campagna: nella mappa del mondo è possibile scegliere tra diversi bivi che offrono sfide e ricompense molto differenti tra loro. Alcuni reward aumentano le vite a disposizione del vostro personaggi, altri vi permettono di aumentare i bonus ma anche i malus ricevuti, altri ancora forniscono ricompense estetiche come elmi o armature. Finiti i nodi di una mappa bisogna bisogna affrontare un boss. Il gameplay è molto fluido e dinamico , mi ha ricordato molto For Honor: puoi girarti, puoi saltare alle spalle del nemico, puoi parare o deflettere i colpi, puoi allontanare il nemico e contrattaccare. Sembra molto divertente da giocare in coop, ci siamo esaltati talmente tanto che alla fine abbiamo giocato due ore filate. Dal punto di vista grafico il gioco è abbastanza stilizzato, ma i cavalieri hanno dei movimenti realistici che ti fanno immedesimare molto nei personaggi. In alcuni livelli ci sono dei giochi di luci e ombre davvero notevoli, è incredibile che tutto il gioco sia stato sviluppato da una persona sola".

"Questo picchiaduro medievale è stato sviluppato da una persona sola, un appassionato di scontri all'arma bianca. Il sistema di gioco, fin dalle prime fasi di sviluppo, è stato studiato per funzionare in coop e online con l'utilizzo di un pad. Ovviamente il titolo può essere giocato anche in single player, ma la componente multiplayer è molto solida proprio perché è stata pensata fin da subito. Noi recentemente abbiamo provato un pezzo di campagna: nella mappa del mondo è possibile scegliere tra diversi bivi che offrono sfide e ricompense molto differenti tra loro. Alcuni reward aumentano le vite a disposizione del vostro personaggi, altri vi permettono di aumentare i bonus ma anche i malus ricevuti, altri ancora forniscono ricompense estetiche come elmi o armature. Finiti i nodi di una mappa bisogna bisogna affrontare un boss. Il gameplay è molto fluido e dinamico , mi ha ricordato molto For Honor: puoi girarti, puoi saltare alle spalle del nemico, puoi parare o deflettere i colpi, puoi allontanare il nemico e contrattaccare. Sembra molto divertente da giocare in coop, ci siamo esaltati talmente tanto che alla fine abbiamo giocato due ore filate. Dal punto di vista grafico il gioco è abbastanza stilizzato, ma i cavalieri hanno dei movimenti realistici che ti fanno immedesimare molto nei personaggi. In alcuni livelli ci sono dei giochi di luci e ombre davvero notevoli, è incredibile che tutto il gioco sia stato sviluppato da una persona sola".

Le prime impressioni di Tearless Raptor