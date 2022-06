Antonio Di Guida: "La vera avventura del viaggiare è il cambiamento"

Sono soprattutto le esperienze negative. Senza di loro non sarei quello che sono adesso. Non avrei più consapevolezza, e non guarderei la vita come oggi la sto guardando. Tante persone pensano che meno esperienze negative ci siano in un viaggio e meglio è, ma per me è l'esatto contrario: impari più cose dalla paura, dallo sfiorare la fine, di quanto tu possa apprenderne da tutto il resto. Questo dà un valore inestimabile alla libertà e a questa meravigliosa nostra vita.

Viaggiando zaino in spalla mi sono reso conto che mi muovevo troppo velocemente: i mezzi di trasporto che casualmente passavano con eccessiva rapidità in mezzo a deserti, villaggi e montagne che ai miei occhi erano preziosi e pieni di insegnamenti. Dovevo trovare un mezzo che con la sola forza del mio corpo, ma soprattutto della mia mente, potesse portare ovunque la mia anima volesse arrivare. I luoghi abbandonati a ogni progresso, quelli che non sono considerate località da voler visitare in un viaggio, oppure quelle distese di sale infinite, deserti o montagne, troppo monotone per viverle lentamente. Questo è il motivo principale, al quale poi si affiancano altri due: la grande e potente relazione che si crea con il corpo e la mente, e la possibilità di non indossare più la maschera del classico turista che si materializza involontariamente mentre sei in viaggio. Quando mi muovevo zaino in spalla avvertivo a volte la sensazione di essere agli occhi dei locali una banconota che cammina. Con una bicicletta, invece, mi sono sempre sentito quel viaggiatore che vuol conoscere, essere magari aiutato e invitato a condividere un momento della sua vita con i locali.

Lavoro, e anche duramente a volte. Si pensa che ci sia sempre un piccolo segreto dietro al mantenersi in viaggio, ma chi parte con la voglia di voler cambiare vita e - soprattutto se stessi - attraverso anche il sacrificio, parte con la consapevolezza che bisogna anche fare grandi sacrifici per poi mantenersi. In 10 anni in giro per il mondo ho fatto tantissimi lavori: ho lavorato nelle Construction in Australia, a Sydney, poi nelle fattorie a raccogliere cavolfiori, poi facendo il muratore, l’imbianchino, il lava piatti, il massaggiatore negli ostelli e moltissime altre mansioni. Col tempo ho iniziato a investire su quello che amavo: la scrittura e la fotografia. Nel 2015 ho fondato il mio blog di viaggi italianbackpacker.com dove ancora oggi racconto di tante tematiche legate al viaggio. Nel 2016 ho pubblicato il mio primo libro e ad oggi ne ho scritti 4, che vendo online oppure nelle presentazioni che faccio in giro per l’Italia. Quest’anno ho realizzato un corso online di cicloviaggio che le persone interessate al viaggio in bici potranno utilizzae per realizzare nei migliori dei modi il loro sogno di viaggiare in bicicletta.

