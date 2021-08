Tutte le app per le emergenze in MTB

è senza ombra di dubbio più divertente e stimolante se praticata in compagnia. Ci sono però casi in cui ci si ritrova a dover uscire da soli e in autonomia in cerca di quella sensazione di distaccamento dalla società, di immersione nella natura e di libertà, che sono tra i motivi principali che invogliano il biker a pedalare in solitaria. Occasioni in cui vi torneranno utili tutte le applicazioni che vi mostriamo sotto, alcune delle migliori applicazioni per la richiesta di aiuto e il tracciamento, ma anche per la gestione di situazioni imprevedibili.

è una piattaforma che nasce con l’unico scopo di entrare in funzione quando qualcosa va storto. Ci si augura sempre che non succeda niente, ma una volta dato lo start a questa applicazione la posizione in movimento verrà monitorata, esarà solo a seguito di un brusco stop o appunto una caduta che Neveralone entrerà in funzione. Una volta scaricata l'app bisognerà inserire i numeri di telefono da contattare in caso di emergenza (sarebbe buona pratica sceglierli e contrassegnarli anche senza applicazioni), e quando avviene una forte decelerazione con conseguente stop, l’app invierà un

È vero che in MTB le pause possono essere frequenti e sarebbe inutile allertare i vostri cari per una sosta barretta, ma c’è anche il tempo per fermare la tracciabilità dell’apparecchio. Una volta dato lo Stop manuale direte al sistema che state bene. Le funzioni presenti sono tante anche nella versione gratuita, si può scegliere il lasso di tempo prima di inviare la richiesta, i numeri di telefono da contattare e altro ancora. Non è un’applicazione estremamente pesante e il consumo dei dati è molto limitato.

