Tutto quello che bisogna sapere su Jinx, l'agente del caos di Zaun

Jinx, la maliziosa criminale clinicamente pazza, è uno dei campioni più iconici di League of Legends, quindi non è stata una sorpresa vederla protagonista della prima serie di Riot Games, Arcane .

L'apprezzata serie di Netflix ha reso la caotica Zaunite un personaggio ancora più amato, poiché i fan di LoL hanno finalmente avuto modo di conoscere la sua tragica storia, otto anni dopo il suo debutto originale nel gioco.

Quando si parla dell'artista precedentemente nota come Powder, c'è molto da scoprire e analizzare. Per vostra fortuna, in questo articolo troverete tutte le informazioni di cui potreste aver bisogno, comprese le parti più profonde della sua storia, lo sviluppo del personaggio in Arcane e ciò che le accadrà nella Stagione 2.

01 La storia di Jinx in Arcane

Jinx ha avuto un'infanzia straziante © Riot Games

Jinx originariamente si chiamava Powder e nasce nella povera città sotterranea di Zaun, un bacino di rifiuti che si nutre degli scarti della ricca città di Piltover sulla riva superiore del fiume. Lì, lei e sua sorella maggiore Vi sono rimaste orfane in giovane età dopo che entrambi i loro genitori sono stati uccisi dagli esecutori di Piltover durante una fallita rivolta contro gli oppressori di Zaun.

Il leader di quella rivoluzione, Vander, notò le due ragazzine terrorizzate nel caos della battaglia e si mise a proteggerle. Adottò le due sorelle e due ragazzi dell'età di Vi, Mylo e Claggor, ma il gruppo iniziò a mettersi regolarmente nei guai con Powder che faticava a tenere il passo dei fratelli maggiori.

Il gruppo tentò un furto nell'appartamento di Jayce Talis, ma il piano andò terribilmente storto quando Powder causò accidentalmente un'enorme esplosione facendo cadere un potente Hexgem. In seguito avrebbe perso tutto il bottino gettandolo nel fiume mentre veniva inseguita da un'altra banda. L'incidente lasciò gli abitanti di Piltover indignati e desiderosi di giustizia, tanto che Vander si prese la colpa per salvare Vi. Tuttavia, quando gli Enforcers stavano per portarlo via, furono massacrati dagli scagnozzi del signore del crimine di Zaun, Silco, che poi catturarono lo stesso Vander.

I ragazzi decisero di andare a salvare Vander, ma Vi ordinò a Powder di rimanere a casa, lasciandola sola a piangere nella loro stanza. Tuttavia, Powder si rende conto delle capacità distruttive delle Hexgem che aveva conservato durante la rapina e crea una bomba mortale. Usa il congegno di fortuna per cercare di salvare Vi, ma finisce tragicamente per uccidere l'intera famiglia adottiva composta da Mylo, Claggor e Vander.

Vi si risveglia e, dopo aver saputo della bomba, perde le staffe con Powder che rimane distrutta e sola, sentendosi completamente in difetto e abbandonata, finché Silco non la trova e la prende sotto la sua ala protettiva.

02 Come ha fatto Powder a diventare Jinx?

Il trauma di Powder la porta a crearsi un nuovo personaggio © Riot Games

Dopo la bomba, Vi si lancia in una sfuriata e chiama Powder "Jinx" (sfiga in italiano), proprio come aveva fatto Mylo dopo il fallimento della loro rapina. Trafitta dal trauma, Powder soffre di allucinazioni: vede regolarmente i corpi di Mylo e Claggor e sente le loro voci nella sua testa. Quando diventa sempre più distruttiva durante il periodo trascorso nel giro criminale di Silco, si crea il soprannome di Jinx, con un aspetto ridanciano e spumeggiante per nascondere le sue paure e la sua sofferenza interiore, mentre scende ulteriormente nella violenza e nella follia.

Il rapporto di Jinx con Vi

Jinx e Vi hanno una storia tragica © Riot Games

Powder e Vi erano molto legate da bambine. Nonostante Powder combinasse continuamente guai durante le loro avventure, Vi si prendeva sempre la responsabilità ed era molto protettiva nei confronti della sorella minore. Quando le due giocavano a far finta di essere dei mostri, Vi si spingeva accidentalmente troppo in là e spaventava Powder, ma poi la confortava dicendole: "Nessun mostro ti prenderà quando ci sono io".

Purtroppo, però, le cose non andarono così: dopo la bomba di Powder, Vi si allontanò e finì per essere drogata e catturata dagli Enforcer. Vi rimase in prigione per anni, mentre Powder credeva che l'avesse abbandonata.

Anni dopo, Caitlyn aiuta Vi a uscire di prigione per chiederle supporto nelle sue indagini su Silco e Jinx lo scopre interrogando Sevika. In precedenza, non sapeva se sua sorella fosse viva o morta.

Jinx sale poi su un tetto con un razzo blu che Vi le aveva regalato da bambina con l'istruzione di accenderlo in caso di emergenza per farsi trovare da Vi.

Questo porta a una riunione emozionante tra le due, in cui Vi spiega dove è stata e cerca di riconciliarsi con la sorella. Tuttavia, l'atmosfera felice si inasprisce quando Jinx si accorge che l'Enforcer Caitlyn è con Vi. La paranoia di Jinx si fa strada e inizia a credere che si tratti di uno stratagemma per arrestarla.

Il ricongiungimento delle sorelle non è andato secondo i piani © Riot Games

La fiducia infranta mette ulteriormente a dura prova il loro rapporto, ma Vi si preoccupa ancora per Jinx e non ascolta chi dice che la sorella minore è troppo matta per essere salvata. E nel profondo, anche Jinx ci tiene ancora.

Alla fine della prima stagione, Jinx rapisce Vi e le presenta due sedie vuote etichettate rispettivamente come Powder e Jinx mentre lotta con la sua crisi d'identità. Vi dice che saranno ancora sorelle e che potranno stare insieme, ma Silco sostiene che se ne andrà quando si renderà conto di quanto Jinx sia cambiata.

Alla fine, tutto questo arriva a un punto morto e Jinx uccide istintivamente Silco per proteggere Vi. Tuttavia, sconvolta dall'uccisione di un altro genitore adottivo, Jinx non si schiera con la sorella, ma sceglie la sedia di Jinx e accetta il suo destino prima di lanciare un razzo gigante contro il consiglio dei Piltover.

03 Come mai Jinx è diventata pazza in Arcane?

Jinx combatte contro i suoi demoni interiori © Riot Games

Il trauma dovuto alla perdita dei genitori in giovane età e all'uccisione accidentale della sua famiglia adottiva ha distrutto Jinx.

Già piuttosto instabile a causa delle allucinazioni e degli anni di tormento emotivo seguiti ai tragici eventi della sua infanzia, il coinvolgimento nelle attività criminali di Silco non fa che renderla ancora più sadica, al punto che Jinx si diverte a fare la criminale e non mostra alcun rimorso per le sue azioni.

Poi, dopo un brutale combattimento con i Firelight, Singed droga Jinx con Shimmer per salvarle la vita e questo non fa altro che farla impazzire ulteriormente. Se da un lato le ha permesso di diventare più forte e veloce, dall'altro ha fatto sì che il suo stato mentale si deteriorasse sensibilmente.

Il ricongiungimento con Vi ha fatto sì che Jinx diventasse ancora più paranoica, credendo che l'Enforcer Caitlyn stia cercando di rubarle la sorella. Questo porta Jinx a rapire Vi e a legarla, oltre a Caitlyn e al suo padre adottivo Silco. La ragazza si era avvicinata a Silco, ma aveva sentito che lui si stava offrendo di venderla alle autorità di Piltover per raggiungere finalmente il suo obiettivo di rendere Zaun indipendente.

La timida e impaurita Powder è ancora dentro di lei e questo causa a Jinx una lotta interiore con la sua vera identità. Come già detto, tiene ancora a Vi, tanto che quando Silco si slega e cerca di sparare alla sorella maggiore, Jinx agisce d'istinto e lo uccide d'impulso. Tuttavia, accetta il suo destino come Jinx e continua la sua vita criminale, lasciando che il rapporto tra le sorelle non si riconcili.

04 Le armi di Jinx in Arcane

Jinx si crea da sola le sue armi © Riot Games

Anche da bambina, Powder era molto inventiva. Non era una grande combattente come le sue sorelle, ma era un'inventrice molto intelligente e armeggiava sempre con nuovi gadget che potevano aiutarla in caso di difficoltà.

Nonostante avesse perso la sanità mentale e non avesse un'istruzione formale, grazie alla creatività e alla costante sperimentazione Jinx divenne un genio dell'invenzione. Ha creato molte armi per se stessa ed è stata persino in grado di decodificare i cristalli Hextech per creare strumenti ancora più letali. La maggior parte delle sue armi di LoL sono già presenti in Arcane, ad eccezione della sua pistola Zap, che però potrebbe avere un ruolo nella Stagione 2 a giudicare dal trailer.

Pow-Pow è il nome della minigun rosa che ha progettato e costruito; è la sua arma preferita e ha un'elevata cadenza di fuoco.

Inoltre, crea delle bombe chiamate Chompers, con grandi denti che si muovono, ispirate ai suoi disegni d'infanzia, che sono piuttosto letali e molto difficili da disarmare.

Infine, la star dello spettacolo è il suo iconico lanciarazzi, Fishbones, che ha l'aspetto di uno squalo in un altro design basato sui disegni della sua infanzia. Come i Chompers, è alimentato da Chemtech, ma alla fine della Stagione 1 Jinx potenzia un razzo con Hextech per permettergli di viaggiare molto più lontano e raggiungere la riunione del consiglio da Zaun.

05 Jinx in League of Legends

Jinx è una minaccia in LoL © Riot Games

In League of Legends, Jinx è una criminale squilibrata intenzionata a provocare il caos con una serie di armi letali che brandisce con allegria.

Nel gioco, viene giocata come AD Carry (tiratore scelto) a lungo raggio, un ruolo che in genere ha bisogno di tempo per rafforzarsi e diventare la più grande arma di una squadra. È interessante notare che gli ADC sono solitamente giocati nella corsia inferiore insieme a un altro giocatore che controlla un campione di supporto il cui compito è quello di mantenere in vita l'ADC. Più si pensa all'arco caratteriale di Jinx in Arcane, più sembra appropriato che abbia bisogno di aiuto.

Gli ADC di solito si affidano agli autoattacchi ma Jinx è un caso raro in quanto dispone di più tipi di attacchi automatici, passando dalla raffica veloce di Pow-Pow alla portata e alla potenza di fuoco extra di Fishbones.

A causa della sua natura sadica e dell'odio per la noia, ogni volta che Jinx è coinvolta in un'uccisione si "gasa", il che la porta a correre più velocemente e a superare il suo limite di velocità d'attacco, permettendole di scatenare il caos e di distruggere i nemici uno dopo l'altro.

Infine, proprio come nel finale della Stagione 1, la ultimate di Jinx è un razzo gigante che viaggia per tutta la mappa se non colpisce un nemico. È incredibilmente soddisfacente quando si riesce a mettere a segno un'uccisione a lungo raggio.

06 Le differenze di Jinx nella storia di League of Legends rispetto ad Arcane

La storia di Jinx in lol non ha lo stesso spessore © Riot Games

Tutti i campioni di LoL vengono rilasciati con una ricca storia per dare ai fan un'idea più precisa dei personaggi che stanno giocando. Tuttavia, potreste rimanere sorpresi da quanto la storia di Jinx sia diversa da quella di Arcane.

Infatti, prima dell'uscita di Arcane non avevamo assolutamente alcun dettaglio sulla storia di Jinx. Tanto che prima della serie non c'era nemmeno la conferma che Vi fosse sua sorella.

Nonostante questo, nella comunità si sono diffuse molte teorie sulla relazione tra le due. La citazione di Jinx nel gioco, "Pensi che io sia pazza? Dovresti vedere mia sorella", ha scatenato la curiosità di molti e le speculazioni sono state ulteriormente alimentate quando il negoziante ha ricevuto una nuova frase diretta a Vi che diceva: "Assomigli a tua sorella! Aspetta, non dovrei parlarne…".

La storia di Jinx nel gioco copre il suo passato solo nel primo paragrafo: i cittadini di Zaun ricordano una dolce ragazza dai capelli blu che armeggiava sempre con le invenzioni e aveva grandi idee, ma che non si adattava al mondo.

Da lì, la sua storia si sposta in avanti fino a quando Jinx diventa una criminale leggendaria che semina regolarmente l'anarchia a Piltover. Quelli che erano iniziati come scherzi anonimi ai residenti di Piltover si sono rapidamente trasformati in pericolosi giochi che Jinx ha iniziato a contrassegnare con il suo marchio di graffiti infantili per prendere le distanze dalle voci che la vedevano associata a bande chem-punk: non le piaceva che altri si prendessero il merito del suo lavoro.

Nonostante non riveli la sua relazione con Vi, la tradizione parla di una faida tra le due a causa del più grande incidente della zona. Jinx ha deturpato uno dei caveau più sicuri di Piltover con altri graffiti, questa volta dichiarando le sue intenzioni di rapinare il posto.

Vi, insieme allo Sceriffo Caitlyn e ad altri Enforcer sono arrivati a sorvegliare la tesoreria nel tentativo di intrappolare Jinx, ma sono già stati sconfitti. Dall'interno del caveau si sentivano esplosioni e pandemonio, poiché Jinx si era introdotta clandestinamente nel caveau attraverso una cassa di monete di grandi dimensioni giorni prima ed era riuscita a lasciare il posto in rovina e a fuggire prima che qualcuno potesse entrare.

Jinx ha attirato molta notorietà a Zaun, diventando una costante seccatura per Piltover. Molti si sono ispirati alle sue buffonate e l'hanno ammirata per aver affrontato l'élite di Piltover, ma altri la vedono come una pazza pericolosa che non fa altro che acuire le tensioni esistenti tra le due città.

07 Cosa succederà a Jinx nella Stagione 2 di Arcane?

La stagione 1 è stata solo un assaggio del pandemonio che Jinx causerà © Riot Games

È interessante notare che quanto detto nell'ultimo paragrafo sull'atteggiamento di Zaun nei confronti di Jinx avrà un ruolo importante nella seconda stagione di Arcane.

Dal trailer ufficiale, si evince che Jinx sta diventando un simbolo di speranza per gli abitanti di Zaun dopo la morte di Silco. Come molti temevano, le sue azioni non fanno altro che aumentare le tensioni con Piltover e potrebbero portare a un'altra rivolta come quella che ha ucciso i genitori di Jinx.

E in un ironico colpo di scena, sembra che Vi diventerà un'Enforcer di Piltover, indossando la divisa che odiava, visto che gli stessi hanno ucciso i suoi genitori.

Con Vi che finalmente accetta il fatto che Jinx è irrecuperabile, ma è ancora oppressa dal senso di colpa, si mettono in moto gli ingranaggi per iniziare il continuo tira e molla tra Jinx e Vi, mentre quest'ultima cerca di catturare e impedire a Jinx di trasformare il suo pericoloso desiderio di caos in un disastro ancora più grande.

Che Vi abbia successo o meno, siamo sicuri che ci sarà molta distruzione quando Jinx verrà coinvolta.