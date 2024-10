Tutti i personaggi di League of Legends in Arcane

La gettonatissima serie Arcane rappresenta una spettacolare rivisitazione di alcuni dei personaggi più amati di League of Legends, conosciuti nel gioco come campioni.

Con la seconda stagione alle porte, è il momento perfetto per immergersi nuovamente nelle regioni di Piltover e Zaun e fare un riassunto di tutto ciò che è accaduto finora nella prima serie animata di LoL.

Qui sotto troverete un'enorme panoramica e la guida definitiva a tutti i personaggi di League of Legends che compaiono in Arcane, compresi alcuni camei che potreste non aver notato.

01 Vi

Vi deve combattere sia fisicamente che emotivamente nel corso di Arcane © Riot Games

La rissaiola dai capelli rosa preferita da più o meno tutti. In League of Legends, Vi è una poliziotta dalla testa calda che usa le sue conoscenze da ex criminale e la sua abilità nel combattimento per aiutare i Wardens a mantenere la pace a Piltover.

In origine Vi era sinonimo di violenza, tuttavia in Arcane mostra il suo lato più tenero e la storia cambia quando nella Stagione 1 rivela che in realtà è l'abbreviazione di Violet.

Un altro fatto interessante che riguarda Vi riguarda la sua permanenza in prigione in Arcane. È conosciuta come la detenuta 516 perché scrive il suo nome due volte: VIVI è infatti l'equivalente della cifra in numeri romani.

Ecco tutto quello che c'è da sapere su Vi.

Lo sviluppo del personaggio di Vi in Arcane

Dopo l'uccisione di entrambi i suoi genitori da parte dei Piltovan Enforcers, Vi viene presentata come una ragazzina arrabbiata che non ha rispetto per le figure autoritarie e che si scontra regolarmente per strada. Vuole diventare più forte per proteggere sua sorella Powder e i suoi fratelli adottivi Mylo e Claggor, e sconfiggere Piltover per porre fine alle disuguaglianze di Zaun.

Tuttavia, il suo mondo viene messo sottosopra quando il gruppo di fratelli cerca di rubare nell'appartamento di Jayce Talis, ma accidentalmente provoca una devastante esplosione. Con l'opinione pubblica di Piltovan in subbuglio, qualcuno deve prendersi la colpa e quando Vi cerca di assumersi la responsabilità, suo padre adottivo, Vander, tenta invece di consegnarsi al suo posto. In seguito viene catturato dal signore del crimine Silco, che fa massacrare gli Enforcer dai suoi scagnozzi.

Un audace tentativo di salvataggio finisce in tragedia: la bomba Hextech di Powder uccide l'intera famiglia adottiva delle sorelle. Vi perde le staffe con Powder, etichettandola come sfigata prima di andarsene barcollando. Powder è sconvolta, ma Vi non ha la possibilità di scusarsi perché viene catturata dal corrotto Enforcer Marcus e arrestata per circa sette anni.

Alla fine Vi viene fatta uscire di prigione da Caityln Kiramman per aiutare Silco a consegnarsi alla giustizia. Ma al momento dell'evasione, Vi scopre subito che le conseguenze delle sue azioni hanno avuto un forte impatto sulle persone a cui teneva, in particolare su Powder, che sta perdendo la testa e sta causando il caos per Silco con il nome di Jinx.

Il senso di colpa per aver permesso che questo accadesse alla sorellina, che ha sempre cercato di proteggere, guida Vi in tutte le sue azioni. Impara a controllare il suo temperamento e a lavorare in modo pragmatico con gli altri per distruggere Silco. Grazie a Caitlyn, Vi diventa più vulnerabile dal punto di vista emotivo e inizia a vedere gli abitanti di Piltover in modo diverso: non sono tutti cattivi.

Vi in League of Legends

In League of Legends, Vi è una poliziotta tosta © Riot Games

In LoL, Vi è regolarmente giocata come jungler, il ruolo più difficile del gioco perché richiede conoscenze extra e la capacità di avere un impatto sull'intera mappa. La sua elevata mobilità e la capacità di iniziare combattimenti dal nulla la rendono eccellente nel girovagare tra le corsie, alla ricerca di gank (attacchi a sorpresa).

È classificata come Diver, una sottoclasse dell'archetipo Fighter. Questo significa che, come la maggior parte dei combattenti, è bravissima a infliggere danni a breve distanza e può incassare diversi colpi, ma è anche più mobile della maggior parte degli altri campioni e superba nel colpire singoli bersagli.

Le abilità di Vi la fanno sentire davvero come un Warden a caccia di bersagli. La sua Q, Vault Breaker, rallenta la sua velocità di movimento per ricaricare un dash che aumenta la portata, la velocità e i danni quando è completamente carico. Quando atterra, fa indietreggiare il nemico, ma può provocare uno spostamento ancora maggiore con la sua ultimate, Cease and Desist, che vede Vi agganciare un bersaglio, volare verso di lui e poi lanciarlo in cielo.

Anche in gioco è altrettanto abile con i pugni. Vuole colpire molto velocemente perché i suoi attacchi base e il Vault Breaker applicano degli stack che esplodono al terzo colpo per causare danni extra, aumentando momentaneamente la velocità d'attacco di Vi e riducendo il cooldown dello scudo passivo che ottiene periodicamente dopo aver messo a segno un'abilità.

Per quanto riguarda la storia nel gioco, non c'è alcun riferimento al fatto che Jinx sia sua sorella. In effetti, questo non è stato confermato fino all'uscita di Arcane, anche se i fan lo sospettavano da anni grazie a un paio di battute in-game.

Il rapporto di Vi con gli altri personaggi di League of Legends in Arcane

Vi è sempre stata molto protettiva nei confronti della sua sorellina Jinx, precedentemente conosciuta come Powder. Quando un gioco d'infanzia si spingeva troppo oltre, diceva a Powder: "Nessun mostro ti prenderà quando ci sono io". Ma dopo essere stata arrestata, Vi non ha potuto mantenere la promessa.

Inizialmente, il ricongiungimento tra le due sorelle è felice, ma la situazione cambia quando Jinx si accorge che un Enforcer è con Vi, il che significa che non può fidarsi di sua sorella e questo mette a dura prova il loro rapporto. Vi è tormentata dai sensi di colpa ed è determinata a fermare i crimini di Jinx per poter riavere sua sorella.

Vi e Caitlyn hanno una relazione romantica: nella prima stagione le due si avvicinano molto. Caitlyn salva Vi dalla prigione e le dimostra gentilezza, cosa che finisce per cambiare l'opinione di Vi sulle topsider. Le due sono molto protettive l'una verso l'altra e, per motivi diversi, vogliono fermare Jinx.

Ekko ha ammirato Vi mentre cresceva; ha imparato a combattere e a essere più forte di lei. Vi è scioccata nel vedere quanto sia diventato forte e sicuro di sé quando esce di prigione dopo che lui l'ha rapita, pensando che stesse aiutando Silco e Jinx. I due rimangono amici stretti e forti alleati che vogliono proteggere Zaun.

A sorpresa, Vi si allea con Jayce, l'uomo a cui ha rubato la vita quando era piccola, per fermare Silco. Vi riceve i suoi guanti proprio da lui. Combattono insieme in una delle fabbriche di Silco, ma Jayce uccide accidentalmente un bambino e rinuncia al piano. Vi è convinta che le sue convinzioni riguardo alle lotte che la gente di Zaun deve affrontare siano ingenue e pensa che abbia sbagliato a ritirare l'esercito dalla città sotterranea dove si stanno creando molti problemi.

02 Jinx

Jinx ha un arco evolutivo davvero tragico © Riot Games

Jinx è una minaccia. Nella storia del gioco, causa costantemente problemi alle alte sfere di Piltover, sia per scherzi crudeli che per crimini gravi e distruttivi. In particolare, causa problemi alle guardie Vi e Caitlyn, ed è per questo che quando si trovano in squadre opposte nel gioco, inizia la missione segreta "Prova a prendermi" in cui i giocatori ricevono 1 oro per essersi uccisi a vicenda, come un piccolo e divertente Easter Egg.

Tutto ciò che Jinx fa è con un'allegria e un'energia da bambina, per questo è l'unica campionessa di LoL che ha un punto esclamativo dopo il nome di ogni abilità.

Lo sviluppo del personaggio di Jinx in Arcane

Powder inizia come una bambina timida e impacciata. Vorrebbe essere forte e coraggiosa come Vi, ma fisicamente fatica a tenere il passo dei suoi fratelli maggiori durante le loro marachelle. Ha subito un trauma per aver perso i genitori in giovane età, trauma che si accentua quando uccide accidentalmente la sua famiglia adottiva e crede che Vi l'abbia abbandonata.

Ha sempre avuto allucinazioni di Mylo e Claggor, che sono peggiorate quando è stata adottata da Silco. Diventa leggermente sadica, traendo gioia dai suoi crimini, ed è una mina vagante in quanto nessuno può controllare o prevedere cosa farà dopo.

Jinx diventa ancora più instabile mentalmente dopo che Singed le dona il shimmer per salvarle la vita, con conseguenti paranoie e decisioni ancora più imprevedibili. C'è una parte dentro di lei che è ancora la Powder debole e impaurita ma alla fine Jinx trova la sua forza e si dedica definitivamente al lato caotico della sua personalità.

Jinx in League of Legends

Jinx è completamente fuori di testa in League of Legends © Riot Games

Nel gioco, Jinx è un AD Carry (tiratore scelto) a lungo raggio, un ruolo che in genere ha bisogno di tempo per rafforzarsi e diventare l'arma migliore della squadra.

È interessante notare che gli ADC sono di solito giocati nella corsia inferiore insieme a un altro giocatore nel ruolo di Supporto, il cui compito è quello di mantenere in vita l'ADC. Più si pensa all'arco narrativo di Jinx in Arcane, più sembra che abbia bisogno di aiuto.

Ma, come nella sua storia, Jinx può diventare un'arma temibile anche da sola. La sua passiva, Get Excited!, aumenta la sua velocità di movimento e di attacco dopo aver partecipato a un'uccisione, permettendole di mettere in fuga intere squadre. Mentre la maggior parte degli ADC vuole fare kite all'indietro, Jinx è eccellente nell'inseguire i nemici grazie alla lentezza del suo Zap, alla portata potenziata del suo lanciarazzi Fishbones e alla sua ultimate Super Mega Death Rocket, che ha una portata illimitata.

La storia di Jinx non viene menzionata nel gioco. Non si dice che sia sorella di Vi o come sia diventata pazza. Si concentra invece sulle sue buffonate attuali, che provocano il caos a Piltover e Zaun ridendo maniacalmente.

Il rapporto di Jinx con gli altri personaggi di League of Legends in Arcane

Jinx e Vi tengono ancora l'una all'altra. Jinx è incredula quando si riunisce a Vi ed è momentaneamente felice di vederla. Tuttavia, Jinx non vuole fare la sorella minore e continua il suo percorso di crimine e caos per sconfiggere Piltover.

Quando Jinx dice alla sorella che è stata Vi a creare Jinx e non Silco, molti la interpretano come un'accusa carica di veleno. Tuttavia, si potrebbe anche vedere come un ringraziamento a Vi per aver aiutato Jinx a diventare forte e indipendente a modo suo. Dopotutto, nello stesso discorso, Jinx dice a Vi: "È grazie a te se sono ancora viva".

Jinx ed Ekko erano amici d'infanzia e giocavano regolarmente e si esercitavano insieme in combattimento. Le citazioni nel gioco suggeriscono che Ekko avesse una cotta per Jinx, ma questo non viene mai suggerito in Arcane. Le due diventano rivali quando Ekko forma i Firelights per cercare di proteggere Zaun da personaggi come Silco.

Jinx odia fin da subito Caitlyn; ha una percezione distorta di lei prima ancora di incontrarla, poiché non sopporta gli Enforcer come quelli che hanno ucciso i suoi genitori. La relazione intima di Vi con Caitlyn fa infuriare Jinx e la rende gelosa, credendo di essere stata sostituita e che i tentativi di Vi di riunirsi non siano sinceri.

03 Caitlyn Kiramman

Caitlyn crea la sua strada senza prendere consigli da nessuno © Riot Games

Caitlyn ha un forte senso della giustizia. Cresciuta nel clan Kiramman, una delle case regnanti di Piltover, abbandona la comodità di uno stile di vita tradizionale ed elitario per vedere il mondo da vicino come Enforcer.

Dopo essere stata bloccata dalla sua famiglia e dal corrotto Marcus, inizia la sua indagine privata e ottiene molto di più di quello che si aspettava.

Lo sviluppo del personaggio di Caitlyn in Arcane

Caitlyn è cresciuta in un ambiente protetto, ma questo le ha fatto sentire che la sua crescita era castrata e questo l'ha resa ancora più determinata a forgiare il suo percorso personale.

Caitlyn vuole proteggere la gente e sfrutta le sue eccezionali capacità di tiro per entrare nell'accademia di polizia e diventare un'Enforcer - determinata ad avere successo per i suoi meriti.

Caitlyn sospetta che i suoi genitori stiano usando la loro influenza per farle fare lavori noiosi come guardia e lo sceriffo corrotto Marcus le impedisce di indagare su Silco. Quando l'esplosione di Jinx quasi uccide Caitlyn, sua madre usa il suo potere per far licenziare la figlia.

Tuttavia, da brava anticonformista qual è, Caitlyn rimane decisa a fermare Silco. Trova Vi in prigione e la fa rilasciare per poter sconfiggere Silco insieme.

Caitlyn in League of Legends

In LoL Caitlyn è un cecchino letale © Riot Games

Il gioco ci dà un indizio sul futuro arcano di Caitlyn: in LoL, infatti, è lo sceriffo di Piltover e dà regolarmente la caccia ai criminali con il suo potente fucile di precisione Hextech e le sue trappole metalliche.

Come Jinx, è un tiratore scelto (ADC), ma preferisce mantenere una distanza maggiore perché ha il raggio d'attacco base più alto del gioco. Dopo alcuni attacchi base, Caitlyn affina la mira per effettuare il successivo colpo alla testa, che provoca molti più danni e ha una maggiore probabilità di crit. Se un avversario rimane intrappolato in una delle sue trappole Yordle Snap (che stordisce) o 90 Caliber Net (che rallenta e manda Caitlyn all'indietro), otterrà automaticamente un'altra carica della passiva.

Vale la pena notare che le sue trappole contengono cupcake, visto che cupcake è il soprannome che Vi le dà scherzosamente sia nel gioco che in Arcane. Questo è sempre stato un indizio della loro stretta relazione, ma la loro storia d'amore non è stata confermata ufficialmente (anche se è evidente a chiunque abbia gli occhi).

La relazione di Caitlyn con altri personaggi di League of Legends in Arcane

Come abbiamo appena detto, Vi e Caitlyn non sono una coppia ufficiale, ma di certo sembra che la loro relazione sia in corso. Le due sono molto unite e protettive l'una verso l'altra e si salvano la vita a vicenda in diverse occasioni. La gentilezza e la compassione di Caitlyn portano nuovi punti di vista su Piltover e la vulnerabilità emotiva di Vi.

Caitlynn era buona amica di Jayce quando era uno studente, grazie a una sponsorizzazione da parte dei Kiramman. Quando gli esperimenti di Jayce con la magia lo fanno espellere, Caitlyn cerca di parlare ancora con lui ma i suoi genitori glielo vietano. I due rimangono amici e Jayce offre a Caitlyn un lavoro per lui, ma lei rifiuta di continuare a lavorare come Enforcer. Lui appoggia questa scelta e alla fine la aiuta a liberare Vi dalla prigione.

All'inizio Ekko è comprensibilmente diffidente nei confronti di Caitlyn e nemmeno Caitlyn lo ama quando lui e i Firelight rapiscono lei e Vi. Ekko crede che i Piltovani stiano distruggendo la sua casa, ma Caitlyn spiega il malinteso: i Firelights sono stati incastrati per i crimini di Silco. Fortunatamente Vi disinnesca la situazione e garantisce per Caitlyn, il che porta le due a fidarsi l'una dell'altra. Caitlyn riesce persino a convincere Ekko a darle la gemma Hextech piuttosto che armarla violentemente contro Silco.

Jinx ha quasi ucciso Caitlyn con le sue bombe e i genitori di quest'ultima l'hanno fatta licenziare per proteggerla. Caitlyn ritiene che Jinx sia mentalmente troppo debole per essere salvata da Vi, ma continua a nascondere i crimini di Jinx al Consiglio e in seguito esita a sparare a Jinx per volere di Vi.

04 Ekko

Ekko fa il duro perché deve © Riot Games

Ekko è un genio che usa la sua invenzione Z-Drive per riavvolgere il tempo e cercare di proteggere la sua casa di Zaun. Anche se non lo abbiamo ancora visto realizzare questa creazione in Arcane.

Naturalmente, il nome Ekko è un riferimento all'eco e al fatto che è in grado di ripetersi. Ma il suo nome fa anche riferimento alla sua capacità di riavvolgere il tempo, poiché le due K creano il simbolo di riavvolgimento con le frecce all'indietro.

Abbiamo già visto alcuni scorci della genialità di Ekko nella Stagione 1, ma probabilmente avrà un ruolo molto più importante nella Stagione 2.

Lo sviluppo del personaggio di Ekko in Arcane

Ekko inizia come un ragazzino dispettoso che usa la sua mente brillante per riparare oggetti meccanici nel negozio di Benzo. Era molto amico della banda dei figli adottivi di Vander, che lo soprannominavano Little Man, e guardava con particolare interesse a Vi nella speranza di diventare più forte.

Se andiamo avanti di qualche anno, diventa effettivamente più forte, ma per necessità. Il suo tutore, Benzo, era stato assassinato e tutti i suoi amici d'infanzia erano stati uccisi, erano scomparsi o erano diventati suoi nemici.

Ekko diventa un leader tenace e raduna i giovani oppressi di Zaun per proteggere la loro casa dal dominio di Silco, formando il gruppo Firelights. Dopo aver imparato a fidarsi di Vi e Caitlyn, accetta di aiutarle nel tentativo di fermare Jinx, che prima conosceva come la sua amica d'infanzia Powder.

Ekko in League of Legends

Ekko è un combattente geniale © Riot Games

Ekko viene solitamente giocato nella corsia centrale, dove combatte uno contro uno facendo un uso costante delle sue abilità. Sebbene sia un po' come un mago, è classificato come assassino perché la sua mobilità gli permette di gettarsi in situazioni pericolose per eliminare obiettivi ad alta priorità.

Non ha problemi a farlo perché può riavvolgere il tempo di alcuni secondi con la sua abilità finale, Chronobreak. Questo riavvolgimento funziona facendo in modo che un clone fantasma segua i movimenti di Ekko, ma con un ritardo di qualche secondo. Poi, al momento dell'attivazione, il corpo di Ekko torna nella posizione del clone, si cura e lancia un'esplosione che infligge danni significativi.

Il resto del kit di Ekko è dedicato alla caccia ai bersagli. La sua W, Convergenza Parallela, lancia una cupola che, una volta che Ekko vi entra, stordisce tutti i nemici che si trovano al suo interno. È molto facile ottenere questo risultato perché la sua E, Immersione di Fase, permette a Ekko di correre in avanti prima di blinkare a una distanza considerevole, proprio su un nemico bersaglio che si trova nel suo raggio d'azione.

Ekko nel gioco ha una storia un po' più sana. Per cominciare, ha dei genitori che hanno riconosciuto il suo genio in giovane età e si sono dati da fare per potersi permettere di mandarlo in una scuola di Piltovan.

Tuttavia, Ekko ama la sua vita a Zaun e preferisce aiutare la regione a sviluppare il proprio potenziale non sfruttato. In una sezione molto sentita, i suoi genitori tornano a casa esausti dal lavoro ma gli portano un costoso dessert piltovano che possono a malapena permettersi per il suo compleanno. Ekko usa i suoi poteri di riavvolgimento per sedersi a tavola con la sua famiglia più e più volte senza cambiare nulla.

Il rapporto di Ekko con gli altri personaggi di League of Legends in Arcane

Vi era un mentore per Ekko, che la guardava come una sorella maggiore. Lei gli insegnava a combattere ma lo aiutava anche a lavarsi dopo essersi sporcato nel mucchio di spazzatura. In seguito, rapisce Vi e Caitlyn dopo averle viste con Jinx, ma le perdona subito quando scopre che Vi non aiuta la sorella. I due si fidano ancora l'uno dell'altra e collaborano per sconfiggere Silco.

Dopo aver rapito Caitlyn, Ekko è sorprendentemente sospettoso nei suoi confronti, dato che gli Enforcer stanno attaccando i Firelight, e si arrabbia con lui perché pensa che possa fare del male a Vi quando la interroga. Una volta che Vi spiega e garantisce per entrambi, i due lavorano insieme ed Ekko aiuta persino Caitlyn a tornare a Piltover come gesto di buona volontà. Ekko vuole armare l'Hexgem contro Silco, ma Caitlyn lo convince che questo creerebbe solo un ciclo di violenza ancora più brutale.

Ekko e Jinx erano migliori amici d'infanzia. In realtà, nella storia del gioco, Ekko si è preso una cotta per lei, ma questo non viene mai suggerito in Arcane. Tuttavia, nella serie, tiene molto alla sua amica al punto da dipingere Powder come parte del murale nella base di Firelight, credendo che fosse morta. In seguito diventerà sua nemica quando si renderà conto della minaccia che lei e Silco rappresentano per la pace a Zaun e finiranno per scontrarsi sul ponte. Di solito Ekko perdeva i combattimenti contro di lei da bambino, ma questa volta ne esce vincitore, anche se, vedendola in faccia da vicino, non riesce a sferrare il colpo di grazia e Jinx approfitta di quel momento di debolezza per far esplodere una bomba che li ferisce entrambi.

Dopo essere stato cacciato dal Consiglio, Heimerdinger trova Ekko ferito sotto il ponte. I due entrano in sintonia perché entrambi cercano di aiutare gli abitanti delle rispettive città, ma vengono respinti per questo. Heimerdinger aiuta Ekko a tornare a casa e rimane stupito dalla base dei Firelights e da quanto hanno realizzato. Questa alleanza sarà probabilmente molto importante per la seconda stagione.

05 Jayce Talis

Jayce deve prendere molte decisioni difficili in Arcane © Riot Games

Il ragazzo d'oro. Il bel ragazzo. Il ragazzo prodigio dell'Hextech. Da tutti i suoi soprannomi in Arcane, non si direbbe che Jayce sia un uomo di 31 anni nel secondo e terzo atto di Arcane.

Lo scienziato dagli occhi di ghiaccio vede solo il potenziale e tutto il bene che si potrebbe fare se riuscisse a sfruttare il potere della magia attraverso la scienza. Purtroppo per lui, la politica, l'avidità e gli attori in cattiva fede ostacolano il suo intento di migliorare le vite.

Lo sviluppo del personaggio di Jayce in Arcane

Non sappiamo molto del passato di Jayce, ma vediamo che quando era piccolo lui e sua madre rimasero bloccati in una tempesta di neve e lei ebbe un collasso. Sembrano in serio pericolo fino a quando un uomo ammantato con tatuaggi sulle dita, probabilmente il campione di LoL Ryze, usa la magia per allontanarli.

Da quel momento, Jayce dedica la sua vita alla ricerca sulla magia e cerca di incanalarne i poteri attraverso la scienza per aiutare l'umanità. Credendo fermamente nei suoi ideali, ignora il suggerimento di Heimerdinger e ammette al Consiglio che sta facendo ricerche sulla magia, cosa che lo porta a essere espulso dall'accademia.

Tuttavia, non rinuncia alle sue ricerche e, con l'aiuto di Viktor, riesce a stabilizzare il cristallo Hex e a imbrigliare la magia, ottenendo così il sostegno del Consiglio e la creazione degli Hexgates.

Alla fine Jayce si unisce al Consiglio, ma la sua ingenuità lo tradisce. Molti iniziano a voler usare l'Hextech per creare armi, il che è l'opposto di ciò che sperava: voleva solo salvare e migliorare le vite. Ma viene messo pesantemente in discussione quando cerca di chiudere le sue operazioni Hextech per proteggere le persone.

Quando le tensioni tra Piltover e la sua città sotterranea (Zaun) aumentano, Jayce dichiara il blocco totale del ponte che collega le due città, provocando ulteriori disordini dall'altra parte della città.

Estremamente stressato dalla situazione, alla fine accetta di unirsi a Vi in un'incursione nelle fabbriche di Silco, ma durante il combattimento, usando il suo Martello appena realizzato, uccide accidentalmente un ragazzino. Sconvolto, abbandona il conflitto e in seguito accetta le condizioni di Silco per permettere a Zaun di diventare indipendente, con grande disappunto degli altri membri del Consiglio.

Jayce non ha paura di andare contro il volere del Consiglio: prende sempre la decisione che ritiene più giusta al momento, anche se lo rende impopolare. Seguirà sempre i suoi ideali.

Jayce in League of Legends

In LoL, Jayce è molto diverso © Riot Games

Come personaggio giocabile in LoL, Jayce è molto flessibile, in quanto può essere giocato sia nelle corsie superiori che in quelle centrali. È un mix unico tra un combattente e un mago a lungo raggio (artiglieria) in quanto può cambiare posizione, usando il suo Martello di Mercurio come arma da mischia o come cannone magico. La sua abilità finale di primo livello gli permette di passare da una forma all'altra.

Può saltare sui bersagli abbattendoli con il suo martello, oppure creare varianti più piccole di Hexgates con la sua forma di cannone, Acceleration Gate, che crea una linea di fulmini che non solo accelera se stesso e i suoi alleati, ma anche i proiettili che la attraversano. Questo aumenta i danni, la velocità, la portata e il raggio di esplosione della sua Q, Shock Blast.

Per quanto riguarda la storia, Jayce è molto diverso: è arrogante e le persone non vogliono lavorare con lui, quindi si rifiuta di rallentare per permettere ai suoi colleghi di raggiungerlo. L'unica persona che riesce a stargli dietro è Viktor. I due si incontrano a una festa e legano per il fatto di non voler essere presenti, ma in seguito i due diventano rivali, il che potrebbe essere un'allusione al destino di entrambi i personaggi nella seconda stagione se dovessero sopravvivere all'attacco di Jinx.

Il rapporto di Jayce con altri personaggi di League of Legends in Arcane

Viktor salverà accidentalmente Jayce dal suicidio dopo la sua espulsione dall'accademia. I due lavorano insieme e riescono a stabilizzare l'Hexgem e diventano amici e compagni di lavoro. In seguito, la loro amicizia diventa tesa quando Jayce rimprovera Viktor per aver sfidato la barricata e aver attraversato il lato pericoloso di Zaun, prima che Viktor riveli di essere nato lì. Dopo aver affrontato una malattia terminale, Viktor prende in considerazione il suicidio ma viene accidentalmente salvato da Jayce in un modo simile a quello in cui si sono conosciuti. Insieme, i due cercano di riportare la pace tra Piltover e Zaun e Jayce promette, su richiesta di Viktor, di distruggere il pericoloso Hex Core, anche se è quello che tiene in vita Viktor.

Jayce era molto amico di Caitlyn, poiché la sua famiglia Kiramman sponsorizzava i suoi studi e lui la vedeva come una sorella minore. Dopo la sua espulsione, l'imbarazzo sociale che ha provocato nel clan ha fatto sì che Caitlyn fosse bandita dal parlare con lui per un po' di tempo. In seguito copre Caitlyn quando lei usa il suo nome per liberare Vi dalla prigione; i due sono ancora molto amici, anche se hanno preso strade diverse.

Heimerdinger era una persona che Jayce ha sempre ammirato e guardato come un mentore. Tuttavia, l'esperto Heimerdinger, che ha più di 300 anni, teme i pericoli della magia, anche se Jayce è sicuro di poter dimostrare che si sbaglia. Alla fine Jayce tradisce Heimerdinger, un atto di cui si pente profondamente, e lo fa cacciare dal Consiglio in modo da poter continuare il pericoloso esperimento Hex Core per salvare Viktor.

06 Viktor

Viktor è convinto di voler salvare se stesso e gli altri © Riot Games

Arcane ci ha mostrato un lato molto più umano di Viktor.

L'ingegnoso inventore si dedica al miglioramento dell'umanità e, mentre nel gioco si concentra sull'umanità nel suo complesso, in Arcane dedica gran parte della sua attenzione al tentativo di salvare se stesso.

Lo sviluppo del personaggio di Viktor in Arcane

Viktor è cresciuto a Zaun con la sua povera famiglia in condizioni difficili. È nato zoppo, il che gli ha reso difficile giocare con gli altri bambini, ma grazie alla sua mente brillante, passava il tempo da solo a creare macchine e giocattoli.

Uno di questi giocattoli è un modellino di barca che galleggia accidentalmente nel laboratorio nascosto di Singed, un altro campione di LoL, e Viktor finisce per aiutarlo nei suoi esperimenti su una creatura. Ma dopo aver capito che Singed sta facendo soffrire l'animale per tenerlo in vita, il giovane Viktor esce dal laboratorio piangendo.

In seguito, il potenziale di Viktor viene riconosciuto da Heimerdinger e lo raggiunge all'accademia come suo assistente. In questo modo, incontra Jayce e scopre le sue ricerche sulla magia. Si allea con l'espulso Jayce, salvando inavvertitamente la vita del suo nuovo socio in affari, e insieme riescono a sfruttare il potere delle Hexgem e a creare molte invenzioni utili.

Alla fine Jayce entra a far parte del Consiglio e Viktor ritiene che il suo tempo dedicato alla politica li distragga dal portare avanti il loro lavoro che potrebbe aiutare molte persone. Durante questo periodo, la malattia di Viktor peggiora e, disperato, si rende conto che l'arcano non deve essere sfruttato solo attraverso gli strumenti, ma può assumere qualsiasi forma.

Inizia a sviluppare l'Hex Core, che può evolversi e, spera, aumentare la fisiologia della materia organica e potenzialmente salvarsi. Tuttavia, sviene durante questo lavoro e si risveglia in ospedale con Jayce, che informa Viktor di essere in fin di vita per una malattia terminale.

Jayce lo aiuta con l'Hex Core, ma non hanno fatto i progressi che Viktor desiderava. Mostrano l'oggetto a Heimerdinger, che è subito terrorizzato da ciò che potrebbe fare, così Jayce fa allontanare Heimerdinger dal Consiglio in modo che non possa intralciarlo. Avendo ancora bisogno di aiuto, Viktor presenta l'Hex Core a Singed, che gli dà una fiala della sostanza volatile shimmer in modo che il corpo di Viktor abbia maggiori possibilità di accettare l'Hex Core e le sue trasmutazioni.

Tornato nel suo laboratorio, Viktor si inietta dell'altro shimmer e cerca di combinarlo con l'Hex Core, ma perde il controllo dell'invenzione magica. La sua assistente, Sky Young, lo trova e cerca di allontanarlo, ma la sua forza vitale finisce per essere utilizzata per alimentare la trasformazione della mano di Viktor. Attraverso il taccuino di Sky, Viktor scopre che lei aveva una cotta per lui e ne rimane sconvolto: cerca di distruggere l'Hex Core ma non riesce a farlo. In seguito fa promettere a Jayce di distruggerlo.

Viktor in League of Legends

Viktor in LoL è irriconoscibile © Riot Games

In LoL, Viktor è molto diverso, come si può vedere nella sua immagine qui sopra.

Viktor si migliora con la tecnologia per diventare più forte e crede che solo la tecnologia aiuterà gli esseri umani a realizzare il loro pieno potenziale dopo aver notato che la maggior parte degli incidenti sul lavoro in Zaun erano dovuti a errori umani. La sua disponibilità a eliminare il libero arbitrio delle persone per creare ambienti di lavoro più sicuri è la causa del suo litigio con Jayce.

Nel gioco, Viktor iniziava con un oggetto unico chiamato Hex Core, come menzionato in Arcane, che poteva essere potenziato per dare effetti aggiuntivi alle sue abilità.

Viktor viene giocato nella corsia centrale come mago con molte abilità ad alto danno, tra cui la sua E Death Ray, che spara un laser dal terzo braccio meccanico attaccato alla schiena.

Il rapporto di Viktor con gli altri personaggi di League of Legends in Arcane

Come già accennato, Viktor ha una partnership e un'alleanza fondamentale con Jayce: i due creano la Hextech, che trasforma Piltover in una potenza internazionale. Entrambi si salvano la vita a vicenda e, anche se a volte hanno dei disaccordi, rimangono vicini.

Heimerdinger trovò Viktor e lo portò a Piltover per realizzare il suo potenziale di inventore. Viktor era il suo assistente come preside dell'accademia e aveva un grande rispetto per il suo mentore. Sebbene i due fossero regolarmente in disaccordo, in particolare sull'uso della magia, Heimerdinger combatté in particolare contro l'Hex Core nonostante la malattia terminale di Viktor, che non riusciva a comprendere appieno la mortalità umana dato che è uno Yordle di 300 anni.

07 Heimerdinger

Arcane ha finalmente dato a Heimerdinger una vera e propria storia © Riot Games

Il basso e adorabile scienziato Yordle è un genio assoluto. Heimerdinger è una figura molto rispettata a Piltover dopo aver aiutato per tre secoli le menti brillanti della regione a realizzare il loro potenziale, tanto da diventare il decano dell'accademia e il capo del Consiglio di Piltover.

Il suo nome è in realtà un mix di J. Robert Oppenheimer, padre della bomba atomica, e del fisico premio Nobel Erwin Schrödinger.

Lo sviluppo del personaggio di Heimerdinger in Arcane

Non sappiamo molto del passato di Heimerdinger, anche se come Yordle deve provenire da Bandle City. Alla fine arrivò a Piltover e fu ispirato dalla vista di uno scienziato, così decise di seguire la stessa strada.

Grazie alla sua vasta esperienza di vita, diventa un convinto oppositore della commistione tra scienza e magia, con grande disappunto di Jayce e Viktor e del loro lavoro su Hextech.

Dopo il successo di Hextech, Heimerdinger incoraggia i due a essere più cauti e a rallentare le loro invenzioni potenzialmente pericolose, ma i due sono troppo motivati e ambiziosi per ascoltare. Alla fine, Jayce si unisce al Consiglio e fa cacciare Heimerdinger dal ruolo di leader, in modo che non possa ostacolare lo sviluppo dell'Hex Core. Heimerdinger aveva riconosciuto in passato un simile potere apocalittico ed era terrorizzato dalle potenziali ripercussioni.

Desideroso di aiutare, si reca a Zaun per cercare di salvare la città sotterranea e finisce per incontrare Ekko, che lo impressiona per l'inventiva delle Firelight.

Heimerdinger in League of Legends

Heimerdinger è un campione unico © Riot Games

Purtroppo, Heimerdinger ha una storia molto limitata nel gioco principale. Infatti, è lunga solo quattro frasi che lo descrivono come un inventore innovativo e stimato che si dedica a condividere le sue conoscenze e a insegnare agli altri.

In quanto non amante dei combattimenti corpo a corpo, Heimerdinger è un altro campione che si gioca in corsia centrale. Sebbene assomigli a un mago, è classificato come uno Specialista che non può essere racchiuso in una sola categoria.

Le sue abilità consistono nell'evocare torrette e sparare potenti razzi da queste, mentre lavora per migliorare le sue invenzioni piuttosto letali.

Il rapporto di Heimerdinger con gli altri personaggi di League of Legends in Arcane

Heimerdinger è un mentore sia per Jayce che per Viktor. Dopo i suoi paurosi incontri con la magia, cerca di guidare i due a usare cautela con le loro invenzioni Hextech e, anche se a volte ascoltano i suoi avvertimenti, alla fine la loro ambizione li porta a spingersi troppo oltre.

Lo Yordle incontra Ekko verso la fine della Stagione 1 e, come ha fatto con Jayce e Viktor, riconosce immediatamente la sua mente brillante e il suo potenziale come inventore. Heimerdinger vuole offrire il suo aiuto a Zaun e rimane impressionato dai Firelight, anche se mette in discussione alcuni dei loro metodi inefficienti, come la guida di pericolosi hoverboard. Ekko spiega che è essenziale che gli abitanti di Zaun ottengano ciò che serve per vivere e ciò che serve per sopravvivere. La scarica di adrenalina è ciò che li fa andare avanti.

08 Campioni di LoL che forse non sapevi fossero apparsi in Arcane

Singed is a crucial character to Season 1 of Arcane © Riot Games

Non sorprende che Arcane contenga una tonnellata di Easter Eggs che coinvolgono altri campioni di League of Legends.

Un personaggio importante non viene nominato nella serie, ma sappiamo che si tratta di Singed, l'inventore dello Shimmer, che aiuta sia Silco che Viktor nel corso della serie.

Un altro personaggio relativamente importante è Ambessa Medarda, madre di Mel Medarda e formidabile signore della guerra di Noxus. A un certo punto di quest'anno, verrà rilasciata come campione giocabile in LoL dopo aver iniziato come semplice personaggio in Arcane.

Abbiamo anche un raro scorcio dei Kindred nella loro forma umana, che indossano l'inconfondibile maschera mentre sono seduti all'interno del locale di Zaun in cui Caitlyn e Vi entrano.

Come abbiamo già detto, la figura incappucciata che usa la magia per salvare Jayce è molto probabilmente Ryze, uno dei campioni originali del gioco.

Infine, ci sono diversi riferimenti a uno dei personaggi più iconici di LoL, Teemo. Lo si può vedere in un libro che uno degli scagnozzi di Silco sta sfogliando durante il secondo atto. Potete anche vedere uno dei suoi funghi mortali, noti come Puffcaps, nel primo episodio come parte del bottino di un negozio insieme ai Krugs in gabbia (una delle tante creature della giungla del gioco).