8 cose che abbiamo imparato sulla seconda stagione di Arcane

Il trailer mostra che Sevika ha chiaramente ragione. In un'inquadratura si vedono molti cittadini di Zaun che salutano Jinx con i capelli tinti di blu come i suoi. Poi vediamo Vi che fissa un murale con protagonista Jinx, ma è interessante notare che nell'opera è accompagnata da Vander e non da Silco. Vander, il padre adottivo di Jinx, ora scomparso, era una figura popolare a Zaun e lavorava come barista, quindi ha senso che la sua reputazione aiuti la popolazione a sostenere le azioni di Jinx.

Vi viene anche vista camminare per Zaun senza la sua uniforme, non solo mentre guarda il murale di Jinx, ma anche in un'arena mentre indossa un abito piuttosto gotico che quasi sicuramente verrà trasformato in una skin nel gioco.

