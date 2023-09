5 consigli per sopravvivere su Armored Core 6

From Software, con i suoi giochi Soulsborne, è nota per aver introdotto un certo livello di difficoltà nei suoi titoli e Armored Core 6 in questo non fa eccezione. L'ultimo capitolo della serie, che ha debuttato sulla prima PlayStation nel 1997, ha attirato molti nuovi giocatori. La maggior parte di loro non hanno mai giocato a un Armored Core prima d'ora, ma stanno dando una possibilità a questo sesto capitolo grazie al prestigio acquisito dal team di sviluppo negli ultimi anni.

E mentre alcuni di loro sono entusiasti di cimentarsi con i duri combattimenti tra mech, altri mostrano segni di frustrazione: ma è normale, Armored Core 6 è completamente diverso da Dark Souls, Elden Ring e Sekiro .

Spesso, in questa frustrazione, si trascurano cose ovvie che renderebbero il pilotaggio dei mech molto più semplice, quindi abbiamo pensato di mettere nero su bianco 5 consigli che vi aiuteranno a sopravvivere in Armored Core 6 .

01 Provate i diversi componenti

Un aspetto importante di Armored Core è sempre stato quello di costruire il nostro mech con una buona varietà di pezzi. Il sesto capitolo non fa eccezione: con braccia, gambe, propulsori e armi diverse in posizioni diverse le possibilità sono infinite.

I mech di Armored Core 6 © From Software

L'aspetto interessante è che raramente c'è un equipaggiamento che sia chiaramente "migliore" di un altro. Al contrario, ogni componente svolge un ruolo ben preciso. Se ne cambiate uno, le capacità del vostro robot da combattimento possono cambiare completamente. Questo è particolarmente evidente per le diverse tipologie di gambe: a due, a quattro o con cingoli corazzati, ogni variante ha i suoi vantaggi e svantaggi.

Lo stesso vale per gli armamenti. Questi differiscono non solo per la quantità di danni che provocano, ma anche per il tipo di munizioni utilizzate. Alcuni nemici sono più vulnerabili al fuoco cinetico, altri sono deboli alle armi laser.

Diversi tipi di gambe garantiscono diversi stili di gioco © From Software

Quindi, se doveste avere problemi con un nemico, potrebbe valere la pena fare un salto al negozio di ricambi e sperimentare con del nuovo equipaggiamento. Ricordate che potete salvare e caricare le composizioni o "build" dei vostri mech in qualsiasi momento.

02 Risparmiate munizioni con le armi da mischia

Al termine di ogni missione, dovrete rifornire la vostra macchina da guerra con nuove munizioni. Questo diventa particolarmente costoso nelle ultime fasi del gioco e riduce enormemente il vostro profitto dopo aver completato una missione. Ma è decisamente peggio rimanere senza missili o proiettili durante un combattimento importante. Per evitare entrambe queste situazioni, cercate di risparmiare il più possibile le munizioni utilizzando armi da mischia. La spada che avete all'inizio del gioco è perfetta per eliminare i nemici di medie dimensioni, può anche essere usata per eliminare efficacemente i bersagli con armatura frontale.

Usate la spada per risparmiare munizioni © From Software

03 Completate i tutorial

I diversi tutorial si sbloccano a intervalli regolari, prendetevi il tempo necessario per giocarli tutti. Da un lato, vi danno un'idea delle meccaniche di gioco più complesse e consigli su come assemblare un mech performante, dall'altro sbloccano nuovi componenti per il vostro arsenale. In questo modo avrete subito tutta una serie di nuove opzioni, senza spendere un centesimo.

04 Studiate il comportamento dei boss

Questa affermazione può sembrare del tutto ovvia, ma alcuni utenti hanno affermato di non riuscire a capire se i pattern dei boss sono casuali o meno. Non è così: la maggior parte dei boss ha un arsenale di attacchi, ma sono sempre identici tra loro. Il vostro obiettivo è quindi quello di trovare il modo migliore per deviare o contrastare questi attacchi. A volte la soluzione è più semplice del previsto: sperimentate con strategie diverse e modificate il vostro setup in base all'esigenza, anche solo un propulsore diverso potrebbe permettervi di uscire da situazioni spinose.

È utile anche prestare attenzione a quando un boss esegue determinati attacchi. Ad esempio, potete obbligarlo ad attivarne alcuni rimanendo in un certo raggio d'azione e poi punirlo con una sequenza dal tempismo perfetto.

05 Usate il feedback audiovisivo

Amored Core 6 a volte può essere piuttosto stressante: i missili volano da tutte le parti, le cose esplodono e allo stesso tempo bisogna tenere d'occhio gli scudi, le munizioni e l'energia.

Fortunatamente, l'interfaccia vi permette di concentrarvi su tutti questi aspetti senza mai distogliere lo sguardo dall'azione. Ad esempio, potete vedere i vostri cooldown di munizioni e di ricarica sotto forma di 4 barre direttamente intorno al vostro mirino. Queste sono posizionate in modo appropriato ai lati delle armi corrispondenti. Ai nemici viene mostrato quanti punti salute hanno ancora e quanti missili sono stati attivati su di loro.

L'HUD vi aiuta ad avere sempre tutto sotto controllo in battaglia. © From Software

Inoltre, il computer di bordo vi aiuta a tenere sotto controllo lo stato del vostro equipaggiamento con brevi input vocali. Vi avverte quando le riserve di munizioni o l'armatura hanno raggiunto determinate percentuali e vi informa sui kit di riparazione rimanenti. In questo modo non dovrete mai guardare il bordo dello schermo durante le battaglie più accese.