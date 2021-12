Non è solo uno dei migliori difensori al mondo , ma è anche uno degli attaccanti più chirurgici - e da solo sta ridefinendo il concetto di terzino moderno.

A soli 23 anni , il difensore del Liverpool e della nazionale inglese ha già raggiunto traguardi incredibili, e non sembra volersi fermare. Lo scorso 20 novembre ha fornito il suo 50esimo e 51esimo assist per il Liverpool in una prestazione da MVP durante la vittoria per 4-0 contro l'Arsenal sotto le luci dell'Anfield. Una sorta di modalità carriera di FIFA, ma nella vita vera. Qui sotto, Trent ci guida attraverso le varie fasi del suo viaggio fino ad arrivare ad oggi - e ci mostra l e vette ancora più alte che spera di raggiungere in futuro.

01 LEVEL 1 – Vita in Accademia

Il viaggio di Alexander-Arnold è iniziato nel 2004, a soli sei anni, quando la sua già feroce competitività e il suo talento hanno attirato l'attenzione dello scout locale del Liverpool, Ian Barrigan. Dopo essere stato accettato nell' accademia giovanile del suo club, la sua rapida ascesa a calciatore professionista era già a buon punto.

Ritorno alle origini dove ha creato il suo gioco © Greg Coleman/Red Bull Content Pool

"Ero molto giovane, da lì sono partito, e da lì tutto è cominciato. I miei migliori ricordi sono quelli del gioco da ragazzo: segnare goal e creare ricordi che mi fanno compagni ancora oggi."

02 LEVEL 2 – Debutto da sogno

Pur lasciando il segno in ogni sezione all'Accademia LFC per 12 anni, la transizione più difficile doveva ancora arrivare. Come si passa da stella giovanile a giocatore della prima squadra ? Un giorno di ottobre del 2016, la vita di Alexander-Arnold è cambiata, quando si è trovato faccia a faccia contro il Tottenham nella EFL Cup.

“Quei cinque anni sono volati! Questo è ancora di gran lunga il ricordo che mi rende più orgoglioso , in assoluto. Nulla di quello che sarò in grado di fare potrà superarlo. Mi sono allenato per alcuni mesi con la prima squadra, ammirando giocatori come Jordan Henderson e Coutinho, prima di giocare davvero. È stata una partita importante e non mi aspettavo di giocare. Vincere l'ha resa ancora più speciale".

03 LEVEL 3 – O la va o la spacca

Il fatto che l'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp si sia sentito sicuro nell'affidare ad Alexander-Arnold il suo debutto in Premier League nel gennaio 2017 contro i loro più feroci rivali del Manchester United , vi dice tutto ciò che c'è bisogno di sapere. La strada di Trent verso la celebrità e la trasformazione del suo ruolo aveva inizio.

“ Non avrei dovuto giocare , mi è stato detto solo due ore prima della partita. Ho un buon ricordo di quel match, giocai contro Anthony Martial che all'epoca era molto temuto ed era soprannominato il nuovo Thierry Henry. La partita è andata bene".

Il debutto di Alexander-Arnold in Premier League all'Old Trafford nel 2017 © Liverpool FC

04 LEVEL 4 – “La batte rapidamente per - ORIGIIIII!”

È uno dei gol più famosi della storia del Liverpool. Alexander-Arnold ha mostrato un'incredibile presenza di spirito e nuovi livelli di inventiva servendo Divock Origi da un calcio d'angolo e sigillando l'incredibile rivincita di 4-0 sul Barcellona nella semifinale di Champions League 2019 all'Anfield. Come è successo?

“È stato solo istinto. L'ho visto [Origi] e tutto si è incastrato alla perfezione. C'erano tanti diversi aspetti in gioco. Il raccattapalle ha piazzato la palla velocemente, e l'ho calciata. La cosa strana è che non gli ho urlato che stava arrivando, pensavo che se l'avessi fatto mi avrebbero "scoperto".

“Ho pensato, se non si gira e nessuno la vede, non è colpa mia se nessuno stava guardando. Ho fatto un tentativo e, per qualche motivo, si è girato . Tra l'altro non era una palla facile da colpire per lui. Non gliel'ho esattamente messa su un piatto, ma che finale incredibile. Che notte magica".

Sognavo di giocare per l'Inghilterra e di essere convocato per i Mondiali Trent Alexander-Arnold

05 LEVEL 5 – I Tre Leoni

I riconoscimenti continuavano ad arrivare, e le sue esibizioni hanno attirato l'attenzione del CT dell'Inghilterra Gareth Southgate in vista dell'imminente Mondiale in Russia . Ancora solo diciannovenne, presto sarebbe diventato Trent Alexander-Arnold, titolare nella Nazionale Inglese .

“Questo è stato un altro momento di grande orgoglio per me e la mia famiglia. Avevo 19 anni all'epoca, quindi è stato un grande traguardo. Sognavo di giocare per l'Inghilterra e di essere convocato per i Mondiali, e giocare contro il Costa Rica è stato un sogno divenuto realtà .

“Gareth lo ha detto a Jürgen Klopp, voleva lasciargli l'onore di dirmelo. Così Jurgen me lo ha detto la settimana prima della finale di Champions League e mi ha chiesto che programmi avessi per l'estate. Ho risposto dicendo che non avevo ancora prenotato nulla, e Jurgen mi ha detto che l'Inghilterra aveva bisogno di me per i Mondiali!

06 LEVEL 6 – Il primo trofeo

Dopo la deludente finale della stagione precedente contro il Real Madrid, il Liverpool è tornato sotto i riflettori nel 2019 battendo il Tottenham e assicurandosi il primo trofeo di rilievo sotto la guida di Klopp – e il primo per Alexander-Arnold . Non sarebbe stato l'ultimo.

“Ci sentivamo diversi stavolta, molto più fiduciosi. Eravamo una squadra migliore , in una situazione migliore. Personalmente, mi godo la pressione di queste situazioni. Scopri chi sei veramente . Trovi le risposte alle domande che ti poni da tempo. Sei abbastanza bravo? Puoi farcela? Ce la farai? Sei fatto per questo o no? Alcune persone vanno in crisi in quelle situazioni, e altre danno il meglio. In quei momenti credo di dare il meglio ".

Alexander-Arnold vs Haaland © Markus Berger/Red Bull Content Pool

07 LEVEL 7 – La più desiderata

L'anno successivo il Liverpool si aggiudicò la Premier League, vincendo il titolo per la prima volta in 30 anni . Diventò chiaro che Alexander-Arnold non stava solo dominando come terzino destro. Stava trasformando il ruolo. In tutta la stagione ha fornito 13 assist , un nuovo record per un difensore.

“Vincere il campionato è stato molto speciale, e abbiamo battuto molti record lungo la strada. È stato il titolo che ho sempre desiderato di più . Per me è l'apice del calcio di squadra. Ho sempre trovato la Premier League molto più difficile da vincere rispetto alla Champions League. C'è più competizione, e la cosa più difficile nel calcio è la costanza. Dover accumulare più di 90 punti per vincere il campionato è ridicolo. Ormai i pareggi sono sconfitte, a meno che non siano di tre punti non è abbastanza, e quando hai tre o quattro squadre che vincono ogni settimana, è molto più difficile.

08 LEVEL 8 – Libertà e flessibilità

La stagione in corso ha visto Alexander-Arnold portare il suo gioco a nuovi livelli . I suoi allenatori hanno concesso al numero 66 la licenza di prendersi una posizione più centrale in campo e coinvolgersi in più aspetti del gioco offensivo . Il risultato è stato incredibile.

“Devo dire che mi è stata data molta più libertà in questa stagione . Nel calcio non si può mai essere prevedibili. Se sei imprevedibile, hai un vantaggio in partenza. In questa stagione ho cercato di essere imprevedibile e cogliere di sorpresa gli avversari facendo le cose in maniera non proprio ortodossa, e di giocare la partita nel modo in cui penso che dovrebbe essere giocata.

“Ho anche portato la rabbia per l'infortunio e l'assenza dell'estate in questa stagione. Non che io abbia qualcosa da dimostrare, ma ho degli obiettivi e dei traguardi personali , e se non li raggiungo rimango deluso. La scorsa stagione non ne ho realizzato neanche uno, quindi quest'anno devo recuperare due stagion i."

"I want to go down as one of the best," says Alexander-Arnold © Olivia Rose

09 LEVEL 9 – Senza limiti

Per sua stessa ammissione, non c'è limite alla carriera di Trent Alexander-Arnold . Mondiale? Capitano del club? Titoli nazionali ed europei? Sì, li vuole tutti.

“ Vincere il Mondiale è ovviamente un grande obiettivo. Per me, quello è il livello da raggiungere. Non ci sono limiti, davvero, e non ha senso porseli. Perché non provare a vincere tutto più e più volte ogni anno? Non ci sono molte opportunità di vincere una Coppa del Mondo o dei campionati, quindi è importante sfruttare al massimo ogni possibilità a propria disposizione.

“Anche diventare capitano è sicuramente un obiettivo, ed è sulla strada che ho tracciato per me stesso e per la carriera che mi immagino . Credo che sia realizzabile, ed è una cosa che voglio fare”.