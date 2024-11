Lo stile di Naoe in Assassin's Creed Shadows è assolutamente da provare

Al Summer Game Fest 2023, Ubisoft ha mostrato alcuni combattimenti di Naoe e Yasuke di Assassin's Creed Shadows per la prima volta. Naoe incarna l'assassino classico in stile Ezio, mentre Yasuke è più uno spaccone che non si ferma davanti a nulla. È subito chiaro che Ubisoft ha cercato di offrire due stili di gioco molto diversi tra loro, fondendo le caratteristiche che hanno reso celebre Valhalla con i combattimenti tradizionali che invece strizzano l'occhio ai capitoli precedenti.

01 Quali sono le differenze tra gli stili di gioco di Assassin's Creed Shadows?

Yasuke e Naoe sono due personaggi molto diversi tra loro © Ubisoft

Naoe si concentra interamente sulla furtività. Può saltare da un tetto all'altro, affondare le sue lame nascoste nei nemici piombando dall'alto e scalare corde oscillanti per raggiungere punti di osservazione elevati. È la perfetta rappresentazione del gameplay in stile Altair ed Ezio che abbiamo visto nei primi capitoli di Assassin's Creed.

Yasuke è un combattente dalla pelle dura. Si avvicina a una guardia all'ingresso del tempio, quella diventa subito ostile e lui attacca senza timore. Dopo una raffica di colpi, il nemico giace morto e Yasuke avanza indenne.

Ma ciò che manca a Yasuke in termini di mobilità, lo compensa con la forza bruta. È pesantemente corazzato e quindi può incassare molti più colpi, può correre dritto attraverso i muri più fragili ed è in grado di ottenere risultati migliori nel combattimento ravvicinato. Pensate a Eivor in Assassin's Creed Valhalla o a Jin Sakai in Ghost of Tsushima.

02 Lo stile di gioco "segreto" di Naoe - non è più tanto segreto, eh?

Il classico gameplay stealth è sempre soddifacente © Ubisoft

Uno dei componenti chiave del kit di Naoe è la sua Kusarigama . Sebbene venga spesso utilizzata per i takedown a lungo raggio, è anche un attacco perfetto per spingere AoE. La vediamo abbandonare le ombre e uscire allo scoperto, circondata da diverse guardie dall'aspetto particolarmente arrabbiato.

Quando le guardie attaccano, lei schiva perfettamente e poi fa ruotare la Kusarigama sopra la testa. Questo fa indietreggiare le guardie, dandole spazio per estrarre la katana o per fuggire. La Kusarigama non è solo uno strumento di attacco, ma è perfetta anche per disimpegnarsi.

Naoe usa anche una katana, come Yasuke. Questo le conferisce un potenziale melee extra ed è letale se combinato con le sue bombe fumogene lanciabili. Potete distrarre i vostri nemici, poi farli fuori tutti: il kit di Naoe è infinitamente flessibile.

Questo stile di gioco vi offre il meglio di entrambi i mondi. Potete rimanere nell'ombra quando volete essere furtivi e abbattere le guardie con facilità quando è necessario.

03 Quindi, quale personaggio dovreste scegliere in Assassin's Creed Shadows?

Naoe è il più versatile dei due personaggi principali © Ubisoft

Sebbene ogni personaggio abbia un proprio approccio al combattimento, Naoe rappresenta il meglio di entrambi i mondi. La sua capacità di combattere e di disimpegnarsi facilmente è un ritorno ai tempi di Altair ed Ezio. Il combattimento è simile a quello dei vecchi giochi, ma è anche emozionante, dinamico e fresco.

Naturalmente, se volete lanciarvi nella mischia a testa bassa, Yasuke è la scelta giusta. Naoe indossa un'armatura molto leggera, quindi non è in grado di resistere alle guardie molto a lungo. Inoltre, non può sfondare i muri e dobbiamo ammettere che quell'animazione è piuttosto ben fatta.

Il bello, tuttavia, è che non siete vincolati ad un solo personaggio. Come mostrato nell'anteprima, potrete scegliere il vostro personaggio prima dell'inizio della missione, il che significa che potrete salvare in anticipo e ripetere la missione tutte le volte che volete.

Per vivere appieno l'esperienza di Assassin's Creed Shadows, vale la pena giocare l'intera campagna con entrambi i personaggi. Quando Assassin's Creed Shadows uscirà a febbraio, provate questo "terzo" percorso di combattimento: Ubisoft lo ha reso sicuramente interessante, quindi vale la pena provarlo.