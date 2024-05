Asunciòn inaugura la tournée sudamericana del Premier Padel

Dopo aver trascorso una lunghissima settimana lontani da partite mozzafiato e scambi degni del miglior padel, il Premier Padel sbarca in sudamerica per una tournée di tre settimane senza pause e da vivere tutte d'un fiato. Per l’occasione i migliori giocatori del mondo scenderanno in campo tra Paraguay, Argentina e Cile. La prima tappa verrà disputata ad Asunciòn, in occasione del Premier Padel P2.

Sorteggio complicato per Tapia e Coello

Il livello di padel che sta esprimendo la maggior parte delle coppie è elevatissimo, ma lo è ancor di più quello di Galan e Chingotto, diventati ormai diretti concorrenti per il primato nel ranking dei Bombarderos.

Tapia e Coello devono difendere i punti di vantaggio in classifica rispetto ai rivali e, per farlo, avranno bisogno di tirar fuori una prestazione degna di nota: a loro, infatti, è toccato il sorteggio più complicato che li vede dal lato di tabellone di Lebron e Navarro e che conta tanti nomi insidiosi, in grado di creare non pochi grattacapi.

Il debutto dei Bombarderos li vedrà di fronte a Bergamini - Ruiz che, in questo momento, non stanno esprimendo il loro miglior padel ma che, molto spesso, hanno dimostrato di saper mettere alla prova gli avversari.

In caso di vittoria, i giovani talenti e numero uno del mondo, potrebbero incontrare una coppia altrettanto complicata ed insidiosa: parliamo di Capra e Chozas, due giocatori dalle spalle larghe che pian piano stanno dimostrando di avere del potenziale per competere anche durante le battute finali dei tornei.

Scrivere la storia: la mission di Ale Galan e Fede Chingotto

Se è un sogno non svegliateli, anche se Ale Galan e Fede Chingotto sono molto più di due semplici “dreamers”. I campioni dei tornei di Bruxelles e Siviglia partono con un vantaggio molto importante rispetto agli avversari, un quadro molto più favorevole almeno sulla carta.

Fede Chingotto e Ale Galan © Premier Padel / Red Bull Content Pool

Galan e Chingotto, infatti, non affronteranno altre coppie teste di serie almeno fino alle semifinali, debuttando invece contro Javi Martínez e Pincho Fernández in occasione dei sedicesimi di finale.

L’obiettivo per loro, in questa tournée sudamericana, è quello di collezionare un numero di punti maggiore rispetto a quelli totalizzati da Agustin Tapia e Arturo Coello affinché il divario in classifica venga notevolmente ridotto.

Navarro - Lebron: IN O OUT?

Paquito Navarro e Juan Lebrón, che insieme occupano il terzo piazzamento nel ranking, in quel di Siviglia hanno ottenuto un risultato “importante” per la coppia ed il morale, arrendendosi solo alla superiorità dei Superpibes, una coppia molto più affiatata e ormai ben rodata.

Il debutto di Asunciòn li portarà a sfidare Ivanxo Ramirez e José Jiménez, una coppia giovane e con tanta voglia di dimostrare il proprio valore. L’ormai esperto giocatore sivigliano ed il madrileno Lebron vedono i tempi correre in modo forsennato e i due sono a caccia di una vittoria utilissima sia per risultati e ranking, ma soprattutto per il morale.

Superpibes: sorteggio insidioso e prova di forza

Dopo la sconfitta nella finale di Siviglia i Superpibes ripartono dal Paraguay con voglia, determinazione e con la necessità di replicare le performance mostrate durante il torneo disputato in Andalusia.

Quarta coppia del ranking e noti ormai come gli uomini della semifinale, Franco Stupaczuk e Martin Di Nenno debutteranno contro gli avversari che non ti aspetti - nel vero senso della parola - Juan Cruz Belluati e Miguel Lamperti.

Per i Superpibes si tratta del sorteggio più complicato tra le quattro teste di serie del ranking e, in caso di passaggio ai quarti di finale, sul proprio percorso i due potrebbero trovare nomi insidiosi quali Javi Leal e Lucas Campagnolo, Javi Ruiz e Pablo Cardona o Maxi Sánchez e Sanyo Gutiérrez.

In semifinale, invece, se i risultati mantengono le aspettative fornite dai pronostici ad attenderli ci saranno Ale Galan e Federico Chingotto, due tra gli avversari più complicati da affrontare sul proprio cammino.

Jon Sanz, Coki Nieto e il rifiuto last minute

Dopo la rocambolesca eliminazione subita a Siviglia per mano di Leo Augsburger e Tino Libaak, Jon Sanz e Coki Nieto non potranno rivendicare la pessima prestazione fatta registrare in terra spagnola.

La notizia della loro mancata partecipazione alla tappa di Asunciòn è arrivata pochi istanti dopo il sorteggio e la stesura del tabellone con grande stupore da parte della Federazione Internazionale Padel e di tutti gli addetti ai lavori.

Il motivo della decisione presa dai giocatori non è ancora reso noto. Questo significa che Maximiliano Sanchez e Sanyo Gutierrez sono la nuova ottava coppia in classifica.

Padel femminile: testa a testa al vertice

Nella disciplina femminile continua la lotta serrata tra Ari Sanchez e Paula Josemaria contro Bea Gonzalez e Delfi Brea.

Delfi Brea e Bea Gonzalez © Premier Padel / Red Bull Content Pool

Ad Asunciòn le prime quattro teste sono esenti dal primo turno, quindi si partirà dagli ottavi di finale. Se la classifica dovesse imporre le coppie favorite nella vittoria dei match clou, avremo la possibilità di assistere alle stesse semifinali tenutesi nei P2 di Bruxelles e Siviglia, con le prime quattro teste di serie che si affronterebbero ancora una volta per la conquista del titolo.

Paula Josemaría e Ari Sánchez affronterebbero Gemma Triay e Claudia Fernández, da un lato, e Delfi Brea e Bea González ritroverebbero Ale Salazar e Tamara Icardo dopo l’incredibile impresa ottenuta durante la semifinale andalusa.

Il viaggio dai quarti di finale alla finale è targato Red Bull TV

Segui tutte le partite, dai quarti di finale alla finale, su Red Bull TV !