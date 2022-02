Chi è Baby Gang: la vita del rapper di Lecco

ultimamente sta circolando parecchio, molto spesso per notizie non legate alla musica. Innegabile però che il giovane trapper di Lecco sia riuscito a trovare una formula artistica del tutto inedita, perlomeno in Italia. Ripercorriamo allora la vita e carriera di Zaccaria Mouhib, dagli inizi difficili ai successi come

Zaccaria Mouhib , in arte Baby Gang, nasce a Lecco il 26 giugno 2001. Con i genitori e la famiglia cresce in un monolocale e in una situazione di totale ristrettezza economica. «Avevo 11 anni e a casa portavo solo guai e denunce» racconta a Noisey. «Mi sentivo anche un peso economico, sentivo di potercela fare da solo.»