L'intervista a BAM: telaisti in bambù

In effetti i telai in bambù esistono, vengono costruiti da diversi anni e in diversi paesi, restando tuttavia un mercato di nicchia e tendenzialmente non in linea con l'evoluzione tecnica che le biciclette stanno seguendo negli ultimi anni. Spesso sono anche molto simili tra loro. Ci sono invece alcuni costruttori molto più attenti alla tecnica, che realizzano biciclette e telai in bambù decisamente all'avanguardia.

Bam

cicli si colloca tra questi: per noi l'aspetto tecnico è fondamentale, così come la ricerca della prestazione, magari non in senso assoluto ma in un ottica di divertimento. Altrettanto importante è l'aspetto estetico. Spendo sempre molto tempo per selezionare le canne che andranno a comporre le il telaio. I tubi hanno sezioni diverse, nella ricerca di un equilibrio funzionale e delle forme. La ricerca di questa armonia è quella che caratterizza una Bam cicli. Aggiungo che il bambù ha una resistenza alla trazione superiore all’acciaio e un assorbimento sei volte più elevato del carbonio, assicurando rigidità e comfort.