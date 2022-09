al mondo daranno spettacolo con i propri tuffi, in una cornice che non finisce mai di stupire per la sua bellezza.

Ed è proprio il territorio di Bari e la sua costa che anno dopo anno, grazie all'infinità di attrazioni sia naturali che culturali, ha continuato ad attrarre i turisti stranieri e non che ogni anno arrivano in occasione di questo evento.

La visita a Bari è infatti d'obbligo: partendo dal lungomare più lungo d'Italia, perdersi tra i vicoli di Bari antica - o Bari Vecchia , come continua a essere chiamata dai suoi abitanti - vagando tra le botteghe variopinte e lasciandosi guidare dai profumi di pasta fresca e pane appena sfornato è un'esperienza che chiunque dovrebbe fare almeno una volta nella vita. La cosiddetta cittadella nicolaiana è a tutti gli effetti una città nella città, e custodisce gioielli architettonici come la Basilica di San Nicola, la Cattedrale romanica di San Sabino e il Castello normanno svevo , edificato dai normanni nel XII secolo e restaurato nel 1230 per volere di Federico II.

Ma la città vecchia è solo uno dei volti del capoluogo pugliese: l'ottocentesca Bari murattiana è caratterizzata da palazzi signorili, architetture come il Teatro Petruzzelli, il Teatro Piccinni e Palazzo Fizzarotti. Persino il sottosuolo custodisce delle sorprese inaspettate: chiese rupestri e ipogei scavati interamente nella roccia, come il Tempio di San Giorgio, l'ipogeo di Madia Diana e l'ipogeo "Ebraico".

Spostandosi poi da Bari e percorrendo la costa in entrambe le direzioni, si possono raggiungere i borghi più affascinanti della costa. Verso nord arriviamo prima al borgo marinaro di Giovinazzo , dove partendo dal caratteristico porticciolo e il lungomare fortificato si può passare dall'Arco di Traiano per giungere poi alla Cattedrale di Santa Maria Assunta, e spingendosi verso le distese di ulivi dell'entroterra si incontra il Dolmen di San Silvestro , una costruzione funeraria di monoliti risalenti all'età del bronzo. Salendo ancora lungo la costa c'è poi Molfetta , dove passeggiando tra i caratteristici vicoli a "spina di pesce" l'occhio viene catturato dalle due torri del duomo di San Corrado. Vale la pena di allungare un poco la passeggiata per passare prima dal Palazzo comunale, che custodisce opere d'arte di numerosi artisti tra quali Renato Guttuso , e poi spingersi fino al "Pulo" , un'impressionante depressione carsica profonda 30 metri che conserva i resti di un insediamento neolitico.

