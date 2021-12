10 consigli per Battlefield 2042

Nonostante qualche problema che siamo sicuri verrà sistemato nei prossimi mesi, EA e DICE sono riusciti ancora una volta ad evocare battaglie epiche sui nostri schermi con Battlefield 2042 . Un gioco talmente grande e ambizioso che non è sempre semplice tenere traccia di tutte le meccaniche che possono fare la differenza in battaglia. Per questo abbiamo preparato 10 consigli che dovete assolutamente conoscere se volete diventare uno dei migliori combattenti in circolazione.

01 Le armi migliori per iniziare

All'inizio non possiamo che consigliare il PBX-45 , un SMG abbastanza preciso che non presenta particolari svantaggi rispetto ai fucili d'asssalto, nemmeno in termini di gittata. Se siete tra quelli che amano i cecchini, allora potreste divertirvi con l' SWS-10 , ma fate attenzione alla parabola dei proiettili sulle lunghe distanze in quanto è molto accentuata. Purtroppo ci si mette un po' di tempo a raggiungere il DXR-1, quindi non esitate a migliorare la prima arma.

02 Come fare esperienza facilmente

Un buon metodo per fare esperienza e familiarizzare col gioco è quello di giocare contro i bot , in solo o in coop poco importa. C'è un limite alla quantità di XP che potete generare in questo modo, ma qualche potenziamento dovreste riuscire a portarlo a casa. In alternativa potete sfruttare i sensori di movimento e il drone di Casper per spottare i nemici e macinare punti esperienza in modalità Breakthrough.

Wingsuit in Battlefield 2042 © EA

03 Imparate a leggere le informazioni a schermo

Se vi state muovendo verso un punto conteso, vedrete comparire delle informazioni molto utili per capire la situazione in cui versa la battaglia. I numeri indicano la quantità di persone delle due squadre che stanno attualmente lottando per la supremazia della zona e questo è un dato molto utile anche per capire se c'é qualcuno che, di nascosto, sta tentando di fare una cattura solitaria.

04 Mimetizzarsi con la mappa

Durante una partita, oltre a modificare il loadout del personaggio , potete anche personalizzare gli abiti dei diversi specialisti. Questo può sembrare un dettaglio di poco conto, ma se volete sfruttare tutti gli strumenti a vostra disposizione e massimizzare la vostra efficacia in battaglia, vi conviene scegliere sempre gli abiti con cui è più facile mimetizzarsi nelle enormi mappe di Battlefield 2042.

05 Giocate in maniera creativa

Gli specialisti hanno tante meccaniche diverse che possono essere utilizzate in sinergia per ottenere dei risultati molto creativi ed efficaci. Potete attaccare degli esplosivi C5 al drone di Casper per creare una mina telecomandata, ad esempio. Oppure smontare e rimontare la torretta di Boris per non doverla riparare, mettere muri per bloccare le uscite di porte e ascensori o curarvi con Falck sparando sul terreno invece che premere il pulsante dedicato. Ogni specialista ha i suoi trucchi e scoprirli tutti fa parte dell'esperienza.

Battlefield 2042 © Electronic Arts

06 Lanciare granate più velocemente

Se non lo avete ancora fatto, correte nelle impostazioni e modificate la procedura per lanciare le granate. In questo modo potrete lanciarle molto più velocemente (come una volta) e avere la meglio negli scontri in cui ogni frazione di secondo può fare la differenza tra il successo e la sconfitta. Ma ricordatevi anche che le granate possono anche essere lanciate indietro dai nemici.

07 Sfruttare il gioco di squadra

Battlefield è un gioco che dà il meglio di se quando viene giocato con gli amici in chat vocale . In questo modo potete coordinare meglio gli attacchi, comunicare velocemente la posizione dei nemici e anche richiamare all'ordine gli alleati meno disciplinati. Ma anche giocando in solo la squadra è importante: provate a entrare in battaglia sui vostri alleati e supportateli attivamente con kit medici, munizioni e fuoco di copertura.

08 I primi punti sono importanti

Per iniziare al meglio una partita di conquista , prendete un veicolo o un elicottero e iniziate subito a macinare punti. Questo non solo fornisce XP gratuiti che non fanno mai male, ma potrebbe anche fare la differenza per quando i fronti tra le due squadre si stabilizzeranno. I mezzi di trasporto forniscono un vantaggio tattico molto importante sulle mappe più grandi.

09 Imparate ad individuare i cecchini

Un buon cecchino può essere una spina nel fianco anche per le migliori squadre, quindi è importante imparare a stanarli in fretta . Tenete sempre gli occhi aperti per i bagliori dei loro obiettivi e cercate di rimanete in movimento quando vi spostate tra le coperture. Ricordatevi però che anche i cecchini non staranno sempre nello stesso posto, quindi non sarete mai davvero al sicuro.

10 Come correre più velocemente

Chiudiamo la lista con un consiglio legato alla corsa : impostate lo sprint tattico su "Sempre attivo" dalle impostazioni. In questo modo vi muoverete più velocemente attraverso i campi di battaglia al costo davvero marginale di causare più rumore del normale. Il primo proiettile espulso dopo uno sprint tattico non ha particolari malus rispetto ad uno sprint normale, quindi tutto sommato ne vale la pena.