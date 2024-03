Bea González: la stella del padel che sta riscrivendo il libro dei record

Beatriz 'Bea' González è una delle protagoniste del popolarissimo sport del padel. Puoi vederla in azione durante la stagione Premier Padel, con Red Bull TV che trasmetterà in diretta streaming tutte le partite dai quarti di finale in avanti di ciascuna tappa del torneo. Scopri se puoi accedere alla copertura di Red Bull TV qui . Se il tuo paese non è presente nell'elenco, controlla gli orari locali.

Continua a leggere per scoprire tutto sulla sua educazione sportiva in Spagna, su come si è fatta un nome, sui suoi hobby preferiti e molto altro ancora.

01 Chi è Bea González?

Nel cuore di Malaga, in Spagna, Bea González ha intrapreso un viaggio che l'ha portata dai campi locali del Miraflores Padel Club di El Palo, il suo quartiere, ai palcoscenici mondiali del World Padel Tour. Nata in una famiglia con un profondo amore per lo sport, il destino di Bea sembra essersi intrecciato con l'atletica fin dall'inizio. Suo nonno, Antonio González "Chuzo" - una figura venerata nel calcio che ha giocato per la nazionale spagnola negli anni '60 - e la passione di suo padre per il padel hanno gettato le basi per quello che sarebbe successo. Bea, che ha iniziato a giocare a padel "per hobby" senza alcun obiettivo specifico di diventare una professionista, incarna lo spirito energico e la determinazione della sua città natale.

02 I suoi primi passi nel padel

L'introduzione di Bea al padel è avvenuta in modo naturale, influenzata dal coinvolgimento del padre in questo sport. "Rimanevo a guardare mio padre che giocava con i suoi amici e mi univo a loro dopo che avevano finito", racconta Bea. "Avere un club vicino a casa era molto importante. Mia madre mi iscrisse ai corsi e il mio allenatore le disse subito che avevo un dono". La racchetta si è sentita a posto nelle sue mani dal momento in cui l'ha impugnata per la prima volta e ha iniziato a gareggiare, dando inizio a una storia d'amore con il padel che avrebbe definito il suo futuro. "I miei genitori mi dissero di essere cauta, avvertendomi che avrei perso molte partite nei primi tornei perché non avevo mai giocato in modo competitivo", racconta. "Beh, da quel giorno non abbiamo perso una sola partita per quattro anni. A otto anni battevamo tutti. È stato divertentissimo".

González gioca la finale della nuova stagione Premier Padel © Premier Padel / Red Bull Content Pool

03 "Se non avessi avuto risultati, so che avrei smesso di giocare"

Bea, che si è laureata in scienze dello sport, è sempre stata un'ottima studentessa, in grado di conciliare con successo la scuola con i tornei di padel junior e professionali. "Gli ultimi anni di scuola sono stati particolarmente duri", racconta. "Quando hai 16 o 17 anni, ti chiedi cosa stai facendo e tutte le cose che stai sacrificando. Per fortuna ho avuto buoni risultati e ricompense fin da piccola. Se non avessi avuto risultati, so che avrei smesso di gareggiare. Si fanno molti sacrifici, e se non si vedono risultati non ne vale la pena". Questa capacità di sacrificarsi e di riempire le sue giornate di produttività si sarebbe poi rivelata essenziale per il successo professionale di Bea. "Avere così tante cose da fare e così tante responsabilità mi fa venire voglia di fare sempre qualcosa e di sfruttare al massimo ogni giorno", aggiunge.

04 L'ingresso nel mondo dei professionisti

Il passaggio da appassionata a giocatrice professionista è stato un momento cruciale per Bea. La decisione di dedicarsi al padel a livello professionale è stata rafforzata dai suoi primi successi e dal sostegno della sua famiglia, che l'hanno portata sulla strada della grandezza. Soprannominata La Perla de El Palo (La Perla di El Palo), Bea era sulla strada per splendere sotto le luci più brillanti.

A soli 14 anni - tuttora il record del più giovane debutto professionale nel padel - attirò l'interesse della otto volte campionessa del mondo Paula Eyheraguibel che, tramite la leggenda del padel Carolina Navarro (punto di riferimento di Bea come giocatrice e figura, che si accorse subito del suo talento) le chiese di collaborare nel suo percorso verso il professionismo. "È stata lei a darmi la spinta e l'impulso", dice. "A 14 anni non avevo idea di come si comportasse un professionista e lei me l'ha insegnato". Insieme, la campionessa Eyheraguibel (42 anni all'epoca) e la ragazzina Bea (14 anni) formarono una squadra dominante.

González ha l'abitudine di battere i record © Samo Vidic / Red Bull Content Pool

05 La più giovane vincitrice della storia del padel

Il nome di Bea González è sinonimo non solo di talento prodigioso ma anche di risultati da record. All'inizio della sua carriera ha vinto il Campionato Spagnolo Under 18 e il Campionato del Mondo. Nel 2018 ha iniziato ad avere un notevole impatto sul palcoscenico del padel d'élite insieme alla veterana Cata Tenorio.

"È stata una numero uno e mi ha insegnato molte cose non solo in campo, ma anche fuori dal campo", dice Bea.

La sua rapida ascesa verso la grandezza è stata accelerata quando Martita Ortega, allora numero uno al mondo, ha chiamato la diciottenne Bea a giocare con lei. Nel 2020, González è diventata la più giovane giocatrice della storia a vincere un torneo del World Padel Tour a 18 anni.

Bea detiene anche il record di giocatrice più giovane ad aver debuttato come professionista, ad aver raggiunto i quarti di finale, le semifinali e la finale del World Padel Tour. Bea e Martita hanno vinto altri quattro tornei insieme tra il 2020 e il 2022, diventando rapidamente la squadra più conosciuta del World Padel Tour.

Nel 2022 Bea diventa campionessa del mondo con la squadra nazionale spagnola dopo aver sconfitto l'Argentina in finale. Dopo avere fatto coppia con Marta Ortega, Bea ha alternato diverse compagne di squadra, tra cui Delfina Brea - con la quale ha stretto una grande amicizia e con cui si è poi ricongiunta - oltre a Paula Josemaría, Lucía Sainz e Martita Ortega per un secondo periodo.

Nel 2023, Bea ha unito le forze con Delfina 'Delfi' Brea per quello che si è rivelato essere il suo anno di maggior successo fino a quel momento, vincendo cinque titoli del World Padel Tour e due titoli del Premier Padel. È diventata la più giovane giocatrice di sempre a vincere i tornei Master e Master Final del World Padel Tour, il tutto insieme a Delfina.

"Con Delfi sono fortunata perché è la mia migliore amica", dice Bea. "Se non sto attraversando un buon momento, basta che mi guardi, senza dire nulla, e lei mi sostiene".

Delfina Brea e Bea González in campo © Samo Vidic / Red Bull Content Pool Sono una giocatrice d'attacco e competitiva e mi piace essere sempre a rete per dettare l'esito dei punti Beatriz González

06 Cosa la rende temibile sul campo da padel?

Lo stile di gioco audace, d'attacco e appariscente di Bea è ciò che la distingue dalle altre giocatrici. Mostra una notevole combinazione di potenza, tocco e precisione che, unita a un istinto competitivo micidiale e alla capacità di rialzarsi quando è più importante, la rendono una forza da non sottovalutare e una delle principali attrazioni del padel.

"Mi descriverei come una giocatrice molto fisica che si muove continuamente, a volte anche troppo", dice. "Mi dicono anche che spendo più energia del necessario. Sono una giocatrice aggressiva e competitiva e mi piace essere sempre a rete per dettare l'esito dei punti".

Ma il carisma di Bea va oltre il suo talento in campo. La sua spontaneità e umiltà la rendono una delle figure più amate nel mondo del padel. Bea emana un'eccitazione, una gioia e una passione da ragazzina nei confronti del padel e di tutto ciò che fa. L'hanno sentita urlare con gioia "Vacanze, vacanze!" mentre abbracciava Delfi Brea subito dopo aver vinto la finale del World Padel Tour 2023 di Barcellona, l'ultima partita dell'anno che ha culminato una stagione spettacolare per loro.

07 Quali sono i suoi hobby?

Fuori dal campo, la vita di Bea è ricca e varia quanto la sua carriera. Pur vivendo a Madrid da qualche anno, Bea tiene ben salde le sue radici a Malaga e torna spesso a El Palo, dove è iniziato il suo percorso.

L'amore di Bea per lo sport va oltre il padel: è un'appassionata di calcio con un posto speciale nel cuore per le squadre della sua città natale, il Málaga CF e l'FC Barcelona. Guarda con ammirazione alle icone degli sport con la racchetta Rafel Nadal e Carolina Marín. I suoi hobby, tra cui trascorrere del tempo con la famiglia e gli amici, riflettono la sua personalità concreta e sensibile.