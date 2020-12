Beba: storia di una rapper perfezionista

Io e Rossella ci siamo conosciute nel 2015, ai tempi in cui lei voleva creare un duo al femminile come non se n'erano mai visti in Italia. Aveva scritto uno status su Facebook, quando ai tempi andava di moda Facebook, in cui chiedeva se ci fossero donne brave a rappare in Italia. Ai tempi eravamo davvero 4, almeno quelle un pochino conosciute. C'era un deserto in quel senso. Io avevo appena fatto uscire un singolo molto trap, con le melodie e l'autotune. In moltissimi le linkavano questo pezzo,

Grizzly

, sul suo status. Lei però che è sempre stata molto schietta, rispondeva sempre. "Non mi piace", "Non mi piace", "Non mi piace". Al mio commento invece ha scritto "Spacca!" Così le ho scritto in privato chiedendole cosa avesse in mente e lei mi ha spiegato che aveva un piano ben preciso. Allora le ho detto di vederci.