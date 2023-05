9 benefici dello skateboarding

Chiunque abbia mai trascorso del tempo a praticare skateboarding per le strade della città sa che è un'emozione indescrivibile. Tuttavia, molto spesso si ignorano i mille benefici fisici e mentali di questo sport.

01 Aiuta a combattere lo stress

Non sorprende che così tante persone vadano in skateboard quando si sentono un po' sotto pressione. Quando ti concentri sullo skateboard, non puoi soffermarti a pensare ad altro. Alcune persone affermano che lo skateboard li aiuta anche a meditare, quindi è a tutti gli effetti l'attività perfetta per alleviare lo stress.

02 Uno sport ad alto livello sociale

Quando inizi a praticare skateboard, entri a far parte di una grande communità che non smette mai di crescere. Questo sport riunisce persone con percorsi differenti e di diverso ceto sociale, quindi può essere un ottimo modo per conoscere persone nuove ed espandere la tua cerchia sociale. Molti skateboarder sostengono che lo sport li ha aiutati a fare amicizia per la vita.

Tattiya Maruco della University of Southern California ha studiato le comunità di skateboard in tutto il paese nel 2019 e si è sentita commossa dai legami evidenti che si sono instaurati in questi diversi gruppi sociali.

“Non importa chi sei o quanti anni hai. Se fai skateboard, sei parte di qualcosa", racconta Tattiya. “Chinque può far parte di queste community, persino i membri del consiglio comunale".

03 Lo skateboarding è uno sport economico

Lo skateboard è anche un hobby davvero conveniente, con alcuni dei migliori skateboard per principianti che costano tra i € 25 e € 100. C'è anche possibilità di acquistare uno skate di seconda mano ad un prezzo ancora minore.

È intelligente e giusto fare skate con alcune protezioni, almeno nella fase iniziale di apprendimento. Molti skateboarder imparano anche trucchi base come ollies da video tutorial o da altri skateboarder professionisti, quindi non hanno bisogno di spendere soldi per lezioni ufficiali.

04 Lo skate è l'ideale per spostarsi

Lo skateboard è un'opzione perfetta per spostarsi. Non richiede carburante oltre alla propria energia, ed è una soluzione alternativa e meno inquinante rispetto alla macchina. Non ingombra come una bici e puoi riporlo dove vuoi. Molte persone utilizzano lo skate per andare a scuola o in ufficio con l'obiettivo di risparmiare denaro, tenersi in forma, ma soprattutto divertirsi.

05 Ti renderà più forte

Lo skateboard mette in moto ogni muscolo del corpo, quindi è un ottimo modo per aumentare la tua forza fisica. Questo sport ti aiuterà a lavorare sull'equilibrio, specialmente su superfici irregolari.

Quali trick praticare? Senza dubbio gli ollies sono un esercizio eccellente per lavorare sulla tua forza fisica.

06 Un ottimo esercizio cardio

Lo skateboard è anche un fantastico allenamento cardio. Questo sport ha lo stesso impatto di un allenamento ad alta intensità o di una lezione di spinning. La sola azione di andare sullo skate sopra un terreno pianeggiante aumenta il sistema cardiovascolare e bruscia tra le 8 e le 10 calorie al minuto, secondo Michele Olson, professore di scienze motorie presso l'Università di Auburn dell'Alabama.

07 Ti aiuta ad essere più coordinato

Le braccia, le gambe, i piedi e gli occhi degli skateboarder lavorano simultaneamente per stare in equilibrio il più possibile. Se ti sei sempre sentito un po' goffo, lo skateboard può aiutarti a migliorare la precisione e la coordinazione in diversi contesti quotodiani.

08 Ti insegna a "cadere in sicurezza"

Molte persone credono che lo skateboarding sia uno sport pericoloso, ma è in realtà più sicuro di quanto si possa pensare. In uno studio diffuso sugli infortuni sportivi, le cadute o gli incidenti sullo skateboard hanno rappresentato solo il 2% degli infortuni registrati. Questo probabilmente perché gli skateboarder imparano rapidamente come cadere in sicurezza e prevenire eventuali lesioni.

Gli skateboarder imparano non solo a tollerare il dolore, ma sanno anche cosa fare per evitare di affrontare di nuovo la stessa caduta.

09 Migliora la pazienza

Imparare nuovi trick non è mai semplice e ci vuole molta perseveranza e determinazione. Si tratta di uno sport che richiede, senza dubbio, molta pazienza. Se non sei mai stato su uno skate, ora è la tua occasione.

