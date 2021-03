I 5 migliori giochi Bethesda su Game Pass

Ormai il polverone sollevato dall'acquisizione di Zenimax (che include anche tutte le IP di Bethesda) da parte di Microsoft si sta lentamente diradando e senza perdere tempo prezioso Xbox ha aggiunto una marea di giochi targati Bethesda sul suo incredibile servizio Game Pass. Questa offerta, già ricchissima di esperienze di alto livello, adesso è letteralmente stracolma di gioconi imperdibili e visto che il tempo non è una risorsa infinita, abbiamo pensato di indirizzarvi sui 5 migliori giochi di Bethesda che dovete assolutamente provare su Game Pass.

Doom Eternal

DOOM: Eternal © Bethesda Softworks

L'ultima incarnazione di Doom ha migliorato tutti gli aspetti che i fan della serie adorano: velocità d'azione e movimento elevatissima, controlli precisi e responsivi, un sacco di nemici che richiedono strategie diverse per essere affrontati e, sopratutto, tanta ma tanta arroganza . Per darvi un'idea di quello che vi aspetta in Doom Eternal, tra i nuovi accessori infernali a vostra disposizione ci sono una sega pneumatica, un lanciafiamme e un rampino. Tutti accessori che è importante imparare a concatenare assieme per eseguire combo infinite davvero soddisfacenti.

Fallout: New Vegas

Fallout New Vegas © HollazHalan

I fan della serie Fallout sanno benissimo cosa ha significato per loro New Vegas. Certo, Fallout 4 è più recente e per certi versi più moderno, ma New Vegas rimane uno dei migliori sparatutto post-apocalittici di sempre. Nelle sue lande vivrete storie profonde, personaggi indimenticabili e ambienti di gioco immersivi che vi faranno sentire parte di un mondo in rovina. Dategli un'opportunità (per ora è disponibile solo su console) e non ve ne pentirete.

Wolfenstein: The New Order

Wolfenstein: The new order © ID software

Wolfenstein è una delle serie più famose di iD Software e in qualche modo è riuscita a sopravvivere dagli albori del genere fino ai giorni nostri, evolvendosi con ogni iterazione in maniera spettacolare. Come di consueto, la storia è ambientata in una timeline alternativa in cui i nazisti hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale e sarà compito del protagonista farli pentire amaramente di esserci riusciti. Un titolo lineare ma davvero fatto bene , costellato di momenti iconici e tante boss-fight elettrizzanti.

Dishonored 2

Dishonored 2 © Arkane Studios

La serie di Dishonored è riuscita a portare una ventata d'aria fresca al genere stealth, spesso affossato da meccaniche lente e macchinose, permettendo ai giocatori di librarsi per aria con abilità soprannaturali e sfruttare le capacità di diversi gadget intriganti. La struttura aperta dei livelli può essere interpretata in molti modi diversi e la verticalità del level design vi farà continuamente rimuginare sulle uccisioni più spettacolari che sarete in grado di eseguire. Lo splendido stile artistico utilizzato per modelli e ambientazioni è solo la ciliegina sulla torta di un prodotto davvero ottimo.

Prey

Spazio, ultima frontiera © Arkane Studios/Bethesda Softworks

Prey è un gioco strano con un processo di sviluppo ancora più strano. Il Prey originale è uscito nel 2006, ha riscosso un discreto successo e poi si è concluso con un colpo di scena che lasciava intendere la presenza di un sequel. Una decade dopo, nel 2017, il nuovo Prey esce sugli scaffali ma non si tratta né di un sequel, né di un remake: è un gioco completamente diverso con nuovi protagonisti e una nuova trama. Sembra la ricetta per un disastro, vero? Invece è venuto fuori un capolavoro , ricco di scelte di gameplay originali, un level design fenomenale e una trama che non abbiamo nessuna intenzione di spoilerarvi.

Ecco la lista completa dei titoli Bethesda che sono appena arrivati sul Game Pass: