Ci sono aree in Italia magnificamente isolate e sperdute che non hanno possibilità di essere raggiunte dagli impianti di risalita. Serve affidarsi solamente ai servizi shuttle o alle proprie gambe, anche - eventualmente - in combinazione con il motore della propria

(Bologna Montana Bike Area) quest'anno hanno realizzato un evento di Dig N’ Race in cui i rider hanno dovuto prima costruire e sistemare i trail per poi gareggiarci, L’evento è purtroppo ormai già passato, ma siete comunque ancora in tempo sia per visitare la bike area sia per segnare l'edizione 2024 dell'evento sulle date importanti del calendario del prossimo anno. La BO.M.B.A. è una bike area che si sviluppa sull’Appennino Bolognese, una posizione strategica e molto accessibile. L’area dispone di una vastità di trail apprezzabili da chi vuole passare una giornata ad alte velocità (più gravity), ma anche per chi vuole pedalare su e giù tra boschi, grotte e panorami.