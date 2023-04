MTB: i bike pass per i migliori park italiani ed europei

La stagione dei bike park sta finalmente iniziando con le aperture di tutti i principali bike park italiani e internazionali. Siamo però ancora in un periodo di avvicinamento, per cui gli impianti per le risalite sono aperti solamente in alcuni dei weekend di questi mesi prima di diventare operativi tutti i giorni.

La stagione dei bike park sta finalmente iniziando con le aperture di tutti i principali bike park italiani e internazionali. Siamo però ancora in un periodo di avvicinamento, per cui gli impianti per le risalite sono aperti solamente in alcuni dei weekend di questi mesi prima di diventare operativi tutti i giorni.

La stagione dei bike park sta finalmente iniziando con le aperture di tutti i principali bike park italiani e internazionali. Siamo però ancora in un periodo di avvicinamento, per cui gli impianti per le risalite sono aperti solamente in alcuni dei weekend di questi mesi prima di diventare operativi tutti i giorni.

Il park livignasco è famoso per gli eventi più pazzi, ma Mottolino non è un park esclusivo: ci sono i Tech Trails, quelli più tecnici e ricchi di ostacoli, ma anche i Flow Trails, più veloci e “smooth”. Sono presenti 14 percorsi di varia difficoltà, con panettoni, curve paraboliche e north shore, strutture in legno a chiocciola immerse nel bosco. La stagione a Mottolino apre a partire dall’11 giugno e rimarrà aperta fino al 25 settembre. Con Mottolino si può avere accesso però anche alle zone di Carosello 3000 e Sitas, aree lavorate con linee più flow. Il giornaliero ha un costo di 47 €, e si può acquistare un bike pass valido per 12 giorni al prezzo di 339 €. Esiste poi anche il Bike Pass Livigno stagionale, che ha un prezzo di 455 € e dà accesso a tutti gli impianti sopra citati.

Il park livignasco è famoso per gli eventi più pazzi, ma Mottolino non è un park esclusivo: ci sono i Tech Trails, quelli più tecnici e ricchi di ostacoli, ma anche i Flow Trails, più veloci e “smooth”. Sono presenti 14 percorsi di varia difficoltà, con panettoni, curve paraboliche e north shore, strutture in legno a chiocciola immerse nel bosco. La stagione a Mottolino apre a partire dall’11 giugno e rimarrà aperta fino al 25 settembre. Con Mottolino si può avere accesso però anche alle zone di Carosello 3000 e Sitas, aree lavorate con linee più flow. Il giornaliero ha un costo di 47 €, e si può acquistare un bike pass valido per 12 giorni al prezzo di 339 €. Esiste poi anche il Bike Pass Livigno stagionale, che ha un prezzo di 455 € e dà accesso a tutti gli impianti sopra citati.

Anche in Val di Sole la stagione dei park aprirà il 10 giugno per chiudersi a settembre. A Commezzadura l’impianto porta all’accesso di alcune delle piste più famose al mondo comprese nel Bike Park Val di Sole, mentre pochi km più sopra l’area Ponte di Legno - Tonale si apre a tutti i rider, dal principiante al più spericolato. La Preda, Golden Eagle, Wild Grizzly sono alcuni dei trail più spettacolari dell’area. Oltre ai tre trail principali del bike park sono poi presenti single track per tutti i gusti ai lati della Telecabina, sfociando nella Val Meledrio per incontrare scenari unici.

Anche in Val di Sole la stagione dei park aprirà il 10 giugno per chiudersi a settembre. A Commezzadura l’impianto porta all’accesso di alcune delle piste più famose al mondo comprese nel Bike Park Val di Sole, mentre pochi km più sopra l’area Ponte di Legno - Tonale si apre a tutti i rider, dal principiante al più spericolato. La Preda, Golden Eagle, Wild Grizzly sono alcuni dei trail più spettacolari dell’area. Oltre ai tre trail principali del bike park sono poi presenti single track per tutti i gusti ai lati della Telecabina, sfociando nella Val Meledrio per incontrare scenari unici.