Dovete assolutamente provare la BMX in Riders Republic

Aggiungere la BMX a un gioco principalmente incentrato sulla MTB potrebbe sembrare facile a prima vista, le ruote sono sempre due alla fine. Ma basta scambiare quattro chiacchiere con i pro delle due discipline per capire quanto siano diversi non solo i rispettivi sport, ma anche le specializzazioni che separano, ad esempio, gli appassionati di salti e rampe dai maestri di flatland e street. La domanda a questo punto sorge spontanea: com'è stata implementata la BMX in Riders Republic ? Vediamolo assieme.

BMX doesn't wholly feel at home on the base game map © Ubisoft

Una cultura completamente diversa

Gli sviluppatori di Ubisoft Annecy avevano già studiato approfonditamente il mondo della MTB per riuscire a replicare fedelmente la cultura delle due ruote in Riders Republic e lo stesso hanno dovuto fare con la BMX. Ripartendo da zero, infatti, hanno analizzato stili, linguaggi, luoghi di aggregazione e abbigliamento per arrivare a creare l'iconica Area 52 che adesso è possibile trovare nel gioco. Una zona industriale completamente nuova che si discosta molto da quello che abbiamo potuto trovare nel gioco originale, fatta di salti, rampe, rail e transizioni. Perfetta per ospitare la cultura della BMX.

Uncontained in Riders Republic © Ubisoft

La telecamera dinamica

Uno degli aspetti che più ci aveva gasato di Riders Republic era l'introduzione della visuale in prima persona per gli eventi MTB. I ragazzi di Annecy sono riusciti nella difficilissima impresa di creare un sistema fluido e funzionale allo stesso tempo, ma dato che la prima persona purtroppo non funziona molto bene quando bisogna fare trick precisissimi in rampa o sui rail, gli sviluppatori hanno deciso di introdurre una nuova telecamera dinamica studiata appositamente per la BMX. Questa particolare inquadratura a "tre quarti" fa strano all'inizio, ma è presto diventata uno degli aspetti più apprezzati di questo aggiornamento.

Il livello di difficoltà

Riders Republic è un gioco che ha sempre sposato la filosofia "facile da imparare e difficile da padroneggiare". Con l'introduzione della BMX, però, sembra che abbiano volutamente dato meno peso alla prima parte della frase: il gioco strappa le rotelle dalla bici fin da subito, chiedendo ai giocatori di eseguire trick molto specifici e combo da brividi. Non è per nulla semplice, ma forse il bello è proprio questo: la sfida di padroneggiare le due ruote in ogni sua forma e dimensione.

Manual in BMX su Riders Republic © Ubisoft

Potenziale ancora da esprimere

Ci siamo divertiti un sacco a provare la BMX di Riders Republic e vi invitiamo a fare lo stesso, ma dobbiamo avvisarvi che questo nuovo mezzo di trasporto non è ancora al livello della MTB. Nella nostra prova ci è capitato di clippare attraverso le rampe o rimanere incastrati nelle intercapedini del livello, con la telecamera che a volte faticava a girarsi negli spazi più angusti. Tuttavia, siamo sicuri che questi siano tutti aspetti che gli sviluppatori sistemeranno in futuro e magari un giorno potremo finalmente vedere la BMX in una modalità tutta sua fin dal lancio.