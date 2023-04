I BNKR44 ci raccontano il Red Bull Posse con Darrn

Prima Sanremo come ospiti, poi un nuovo album alle porte e ora anche un Red Bull Posse fresco di upload su Red Bull Droppa : la carriera dei BNKR44 sembra aver preso la piega giusta. E soprattutto meritata, visto che i sei raga di Empoli stanno dimostrando non soltanto di essere bravi performer (vedi appunto il Red Bull Posse insieme a Darrn ). Ma anche ottimi autori, per se stessi e per altri.

Giovanissimi e determinati: è significativo già solo il fatto che il loro centro operativo, il Bunker da cui prendono anche il nome, sia stato trasformato per metà in uno studio, sacrificando tutto lo spazio dove un tempo facevano le feste. Si stanno dando da fare, e i risultati infatti arrivano.

Come si riesce a fare una canzone in 7 persone?

Nel caso di Dario [Darrn] è stato semplice. Sono almeno due o tre anni che ci conosciamo. Abbiamo già fatto cose insieme e sa come ci muoviamo. In teoria, la prima versione della Red Bull Posse ci è uscita molto semplice, però poi abbiamo dovuto rifarla per questioni di tempo. Ci siamo chiusi qua nel Bunker e in due giorni ne siamo venuti a capo.

Ah quindi la prima versione non andava bene?

Nella prima ci sono sempre i due diversi beat che si switchano e gli attacchi sono uguali, però dovevamo fare tutti una strofa su un beat e una sull'altro beat. Quindi otto barre per un beat e otto per l'altro. Solo che così veniva fuori troppo lunga. Immaginati 16 barre moltiplicate per sette persone. Superava i cinque minuti e venti, era una roba infinita. Ora non arriva nemmeno a quattro minuti.

I due beat diversi aiutano comunque.

Sì, perché rendono il tutto più dinamico. Siamo in tanti e non possiamo fare ritornelli, quindi se sono tutte strofe di fila come una delle vecchie posse bisogna cercare di rendere più vario il tutto. Altrimenti dopo due minuti tutte quelle strofe ti scocciano.

Il Bunker è il fulcro di tutto?

È il centro della vita. Ci viviamo praticamente. Prima qualcuno ci dormiva pure. Però quasi tutti dalla mattina fino a notte ci stanno fissi. Un tempo ci organizzavamo anche feste ogni fine settimana. Da tre anni fa in poi abbiamo smesso. Ora è più studio, è una roba molto più professionale. Per metà poi è stato ristrutturato e quella metà è diventata tutta studio e sala prove. Quindi lo spazio poi per stare in chill o a giocare alla play si è dimezzato fisicamente. Ora farci le feste sarebbe un po' un casino.

Però in compenso negli ultimi anni state raccogliendo grandi risultati.

Sì, se lo studio si è ingrandito vuol dire che serviva. Però continuiamo a divertirci. Il giorno che diventa una rottura di cazzo possiamo tranquillamente smettere.