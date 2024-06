BNL ITALY MAJOR Premier Padel Roma: al Foro Italico presenti i top player

Il grande spettacolo del Premier Padel è pronto a sbarcare in Italia. Il BNL ITALY MAJOR Premier Padel vedrà la partecipazione di tutti i top player, ad eccezione di Bea Gonzalez, fermata ai box da un trombo al piede.

Il Premier Padel di Roma tra teste di serie e scontri attesi

In campo maschile, le teste di serie numero uno sono ancora Arturo Coello e Agustin Tapia che dovranno difendere il successo ottenuto lo scorso anno. La sorte ha posto nella loro parte di tabellone Juan Lebron e Paquito Navarro. Nella parte bassa del tabellone, invece, il pronostico recita l’ipotetica una semifinale tra Ale Galan/Federico Chingotto e Franco Stupaczuk/Martin Di Nenno. Finora, le prime due coppie al mondo sembrano essere due gradini sopra le altre, ma a Roma lo sappiamo non mancano mai le sorprese.

Coello - Tapia e Navarro - Lebron: uno sguardo alle insidie

Arturo Coello e Agustin Tapia dovranno fare attenzione a Mike Yanguas e Javi Garrido, una coppia che quest'anno ha dato filo da torcere a parecchi top player. Da quando il Premier Padel ha pienamente ripreso il modello del tennis in termini di assegnazione punteggi e ranking, riconfermarsi diventa fondamentale dopo un successo ottenuto nell’anno precedente. Paquito e Lebron, invece, devono trovare la giusta sintonia che è necessaria sia per il futuro sia per contrastare l’egemonia delle prime due coppie che regna ormai sovrana. Per l’occasione i due potranno contare sulla spinta del pubblico romano da sempre innamorato del veterano andaluso Paquito Navarro. I runner up del P2 di Bordeaux Momo Gonzalez e Alex Ruiz rappresentano i principali ostacoli presenti sul loro cammino.

Tolito Aguirre: il calore del pubblico e un test cruciale

Grande curiosità attorno a Tolito Aguirre, uno dei giocatori più amati per le sue giocate spettacolari che spesso sono oggetto di viralità sui canali social.

Nonostante sia spesso tema di discussione per il fisico non prettamente da atleta, Aguirre dividerà il 20x10 con un compagno del tutto insolito: l’espertissimo mancino Gonzalo Rubio. Grazie dell’importante posizione nel ranking dello stesso Rubio, Leo Aguirre ha avuto la possibilità di prender parte al torneo partendo dal tabellone principale. Questo torneo sarà un test significativo per capire il valore internazionale di Tolito, finora protagonista nel circuito A1 Padel, meno competitivo del Premier. La coppia esordirà contro Ivan Ramirez e Pol Hernandez, con la possibilità di affrontare Maxi Sanchez e Sanyo Gutierez, all’ultimo torneo insieme prima della separazione, nel match successivo.

Un ipotetico risultato positivo potrebbe instaurare nello stesso Tolito la voglia di effettuare quel cambio di circuito tanto sognato dagli appassionati, siglando così un importante upgrade nella sua carriera da giocatore professionista.

Carlos Daniel Gutierrez © Premier Padel / Red Bull Content Pool

Galan - Chingotto e Stupaczuk - Di Nenno pronti per un percorso impegnativo

Il sorteggio di Roma non strizza l’occhio ai diretti concorrenti di Tapia e Coello. A differenza di altri tornei in cui il sorteggio è stato parecchio favorevole, Ale Galan e Fede Chingotto saranno costretti ad esprimere il loro miglior padel sin da subito.

I Chingalan troveranno subito contro i vincitori del torneo di Bordeaux delle settimana precedente Coki Nieto e Jon Sanz oppure gli argentini Leo Augsburger e Valentino Libaak che hanno già avuto la possibilità di assaporare l’aria romana e calcare il manto del Pietrangeli passando il primo turno con estrema nonchalance. Nei quarti di finale e in caso di passaggio, i due potrebbero incrociare Edu Alonso e Alex Arroyo, una coppia talentosa ed allo stesso tempo imprevedibile.

I Superpibes, invece, dovranno prestare attenzione a Javi Ruiz e Pablo Cardona e allo stesso tempo fronteggiare il “problema caldo” che già nella precedente edizione è stato il loro acerrimo rivale, prima ancora degli avversari presenti in campo. Il giro di “last dance” di Fernando Belasteguin procede spedito verso le Final di Barcellona. Lui ed il suo compagno Juan Tello, seppur non tra i favoriti per la vittoria finale, potrebbero riservare ai propri avversari spiacevoli sorprese. Bela, leggenda del padel, vorrebbe tanto chiudere la sua carriera al Foro Italico con un grande risultato, anche se già nei primi turni le difficoltà potrebbero non mancare: Lucas Campagnolo e Javi Leal aspettano al varco della moquette blue i due argentini.

Padel femenino: quale coppia trionferà a Roma

Il 2023 è stato l’anno romantico di Gemma Triay e Marta Ortega che, insieme, hanno ottenuto un successo celebrato con gioia dagli appassionati presenti.

Marta Barrera de La Fuente © Premier Padel / Red Bull Content Pool

Oggi, come allora, il copione vede come favorite Ari Sanchez e Paula Josemaria che lo scorso anno si sono arrese proprio alle atlete precedentemente menzionate. Gemma Triay tuttavia avrà la possibilità di incontrare le numero uno del ranking solo in finale, ancora una volta, ma al fianco di Claudia Fernandez. Le due sono a caccia del triplete dopo le vittorie di Santiago del Chile e Bordeaux. Vincere sarà molto complicato, ma anche una bella sfida per una coppia che sta crescendo a vista d’occhio. Gemma e Claudia sorridono al sorteggio che regala loro un percorso agevole che potrebbe portarle fino ad una probabile semifinale contro Marta Ortega e Veronica Virseda, in un remake della finale del P2 di Bordeaux dello scorso week-end.

Nei giorni scorsi Roma ha perso una delle pedine più importanti del padel femminile: con estremo dolore Bea Gonzalez ha dovuto annunciare la sua assenza al torneo a causa di un infortunio che l’ha messa ko. Il trombo al piede, infortunio arrivato in modo del tutto inaspettato, la terrà fuori dai campi per qualche settimana. La sua fedele compagna Delfi Brea sarà costretta a “tradire” la partnership pur di giocare il torneo di Roma: il talento argentino ha ripiegato su Alba Gallardo per provare a conquistare punti importanti e compiere quella che potrebbe essere considerata un’impresa sportiva. Nonostante le difficoltà, questa coppia potrebbe ambire ai quarti di finale.

Sulla strada di Ari Sanchez e Paula Josemaria ci saranno future star come Alejandra Alonso e Andrea Ustero. In semifinale potrebbero arrivare Jessica Castello e Claudia Jensen o Aranzazu Osoro con Marta Marrero, avversarie assolutamente al di sotto il livello delle campionesse spagnole ma da non prendere assolutamente sotto gamba.

Il viaggio dai quarti di finale alla finale è targato Red Bull TV

Il Premier Major Roma promette spettacolo e grandi emozioni, con tanti protagonisti pronti a sfidarsi sul prestigioso campo del Foro Italico. In occasione del torneo italiano per la prima volta in stagione e durante le finali andrà in scena la cronaca italiana a cura dei content creator Ematoshi e Luca Cass (Padelisti Anonimi), che saranno la voce italiana dei match finali femminile e maschile.

Segui tutte le partite, dai quarti di finale alla finale, in esclusiva su Red Bull TV!