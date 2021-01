Tutto sommato, il 2020 è stato un anno bello florido per Boro Boro . Tra il primo album con Mambolosco e i vari dischi di platino come Nena feat Geolier, sembra quasi che il rapper torinese, nato nel 1996, abbia da qualche parte in casa una sfera di cristallo che gli stia pian piano costruendo un mosaico di successi. Di cui Obsesionada feat. suo concittadino torinese Fred De Palma è solo l'ultimo tassello.

Se c'è però una cosa che Federico Orecchia (il nome all'anagrafe) ci tiene a sottolineare è che niente di tutto questo è pianificato. Non c'è strategia, né pezzi cuciti apposta per soddisfare il trend del momento: c'è semplicemente un buon occhio e una discreta dose di saggezza, nonostante l'età.

Cosa fai di solito a quest'ora?

O sono in ufficio o in studio a produrre musica. Dipende da quello che devo fare, fondamentalmente. Nella mia giornata normale a quest'ora sarei in studio, ecco.

Il pezzo con Fred [de Palma] è andato bene?

Molto bene, sono contentissimo. Sta facendo un botto di passaggi in radio, che per me è una cosa nuovissima. Sono curioso di vedere come potrà svilupparsi questa cosa.

Nonostante tutto, il 2020 per te è stato un anno ottimo.

Sì, è andato molto bene, se contiamo Nena feat. Geolier e anche il pezzo con Mambolosco. Non mi lamento. Ma poi tendenzialmente la roba che mi importa e piace di più e far uscire la musica. Come va, va. Non mi interessa granché dei numeri, non contano tanto. Con Mambolosco tra l'altro era il mio primo joint album. Al primo in singolo, quello tutto mio, ci stiamo lavorando. Collaboro solo con persone che rispetto sia come artisti che come individui.

Beh, poi Fred de Palma è anche tuo concittadino.

Lui l'ho conosciuto tanti anni fa, quando ero solo un ascoltatore. Lui già faceva musica. Poi pian piano mi sono appassionato anche io, ho iniziato a produrre anche io. E lui è stato uno dei primi artisti affermati ad avermi dato una mano, non solo in termini di condivisione ma anche di supporto artistico. Mi ha insegnato molto, per cui gli devo molto.

Sbaglio o Torino si sta riprendendo il suo spazio nel rap?

Non sbagli. Ma poi Torino è sempre stata una città viva in termini di cultura urban e hip hop. È sempre stata molto forte e piena di talenti. Soltanto che poi, tra le difficoltà ad approcciarsi alle case discografiche e la complessità di questo mondo, è difficile emergere.

Con Fred comunque sembri condividere anche questa mezza obsesion per lo spagnolo.

A me lo spagnolo come lingua piace molto. Mi piace comunicare con quei termini, li trovo più caldi. Non c'è un motivo razionale, è proprio a pelle. Poi, voglio dire, è la seconda lingua più parlata al mondo. Ma è una roba mia, non lo faccio di certo per il trend o il pubblico. È diventato tutto troppo veloce, troppo mutevole, quindi non ha senso stare dietro a certe cose. La mia musica è quello che il beat mi sta raccontando: non parto con l'idea di fare una cosa in base a chi la ascolterà.

Vuol dire che questa cosa ti sta riuscendo bene.

Infatti sono contentissimo. È un privilegio fare musica, esprimere quello che ti passa per la testa. Che sia una cosa triste o felice, oppure fine a sé stessa. La scarica che ti dà stare sul palco: ecco perché lo faccio.

L'esperienza di X Factor ti è servita?