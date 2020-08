Boss Doms non è uscito dal gruppo

È bastata la notizia del primo singolo da solista di Boss Doms perché qualche penna ci ricamasse sopra "separazioni" dallo storico socio e amico Achille Lauro . Ma se lo chiedi al diretto interessato, cioè Edoardo Manozzi (vero nome del musicista nato a Roma nel 1988), il motivo è molto più semplice: dopo tanti anni passati fianco a fianco, sentiva il bisogno di provare sulla propria pelle la responsabilità e il brivido di un pezzo tutto suo.

Ci è voluto un anno di lavoro prima di arrivare a una versione di "I Want More" feat. Kyle Pearce che soddisfacesse il suo creatore: una commistione di pop e techno (qualcosa di molto simile alla dance) che Edoardo vede come apripista di un progetto solista che verrà molto presto. Un progetto che comprende anche l'uscita di un remix a settimana di "I Want More" per tutto settembre. Nel frattempo, l'amicizia (e il rapporto di lavoro) fra lui e Lauro continua tranquillamente, come è sempre stato e probabilmente sempre sarà. Alla faccia di chi cerca gli scoop, tiè.

Dove ti trovi?

In questo momento nello studio a Milano . Ho acceso il computer ma non ho suonato nemmeno una nota. Fra un'intervista e l'altra non so se riuscirò. Comunque lo tengo acceso perché mi fa compagnia, mi ricorda che ogni tanto devo spingere un pulsante. Clicco una C, o una D...

E vengono fuori le hit.

Esatto, come per magia.

Peccato che "I Want More" sia uscita nel periodo meno florido delle discoteche.

Ah ma non m'interessa quello. Purtroppo è successo quello che è successo, ed è un dramma. Non poteva essere prevedibile una situazione del genere. Da una parte non è prevedibile, dall'altra non è augurabile a nessuno. Però è bene vivere il momento. Ci ritroviamo in questa situazione spiacevole, OK. Ma questo non significa che ci dobbiamo fermare, che dobbiamo modificare i nostri piani o i nostri gusti. Nel momento in cui si potrà ritornare nei grandi club al chiuso a suonare, questo sarà il primo pezzo che metterò.

Quindi era un pezzo che avevi in cantiere da prima dell'emergenza.

È un anno che sto lavorando a questo pezzo. Dico sempre che ho trattato un singolo come si tratta un album, perché c'è dietro un lavoro di un anno. Perché questo dovrà essere il brano apri pista di un nuovo sound che io chiamo technopop ma che è semplicemente una commistione per rendere più pop e radiofonico un genere come la techno. Che è normalmente un genere club e più underground.

Che effetto ti fa uscire con una canzone da solo, senza Achille Lauro?

Eh guarda, sinceramente è una cosa che mi stimola di brutto. Dopo anni di questo format con Lauro, mi stimola la curiosità e la creatività fare una cosa da solo. È una cosa nuova, e le cose nuove sono elettrizzanti. Mi è stato anche chiesto se ho paura di intraprendere questo percorso. Tolto che la paura è stimolante, io la chiamerei piuttosto curiosità .

Poi si è sempre letto e detto che tu fossi "la spalla" di Achille Lauro. Ma da quel che mi risulta siete sempre stati soci alla pari.

Assolutamente, ma se proprio piace la definizione io ero la spalla di Lauro ma nel senso che ho messo la mia arte a sua disposizione, la mia emancipazione. E anche viceversa, eravamo un gruppo . Il discorso che viene frainteso è che eravamo Achille Lauro e Boss Doms, non abbiamo mai dato un nome alla nostra band. Però a tutti gli effetti eravamo un duo e quel duo tornerà, forse.

Solo che il frontman, il cantante, ha sempre più attenzione.

Chiaramente, è la cosa che arriva di più la voce. La gente si tatua le frasi delle canzoni, mica gli spartiti. Ovviamente l'istinto che ogni persona ha per cercare una nostra canzone non è quello di andare sul profilo di Boss Doms: vai su quello di Achille Lauro. In automatico. Non è che avevamo il profilo insieme come Benji e Fede . Noi siamo Achille Lauro e Boss Doms, separati. È normale che scaturiscono poi i ragionamenti sulla "spalla". A me questa cosa non ha mai offeso. Sapevo che sarebbe arrivato il momento in cui io avrei fatto la mia roba. Non mi sono mai sentito oppresso: l'ho sempre vista come una fase di passaggio.

Tra l'altro, speriamo che tu e Lauro siate in rapporti migliori di quelli di Benji e Fede.

No, guarda, penso di parlare a nome di tutti e due quando dico che abbiamo un rapporto fraterno. Quando ami una persona, vuoi che quella persona sia felice. Io lo voglio per lui e credo anche lui per me. Mi sento contento e appagato se so che lui è felice e viceversa. Il fatto che in questo momento abbiamo deciso di prendere due strade separate-che poi, separate fino a un certo punto, perché negli ultimi due singoli di Achille, 16 Marzo e Bam Bam Twist , io ho dato i miei consigli a lui, ci siamo beccati e ci siamo confrontati-è solo un bene per entrambi. Poi io rimango con il cuore e con la testa sul suo progetto e lui sul mio. C'è stato per esempio un momento in cui io avevo dei dubbi sul titolo del brano. E lui mi ha dato dei consigli concreti, anche dal punto di vista delle strategie. Non è cambiato un cazzo, capito? Solo che ora non siamo Achille Lauro e Boss Doms, siamo Achille Lauro virgola Boss Doms.

Il titolo "I Want More" a cosa allude?

È proprio un caso che coincida con il mio primo singolo e con il periodo che sto vivendo non solo musicalmente. Non è che "volessi di più" come in molti hanno pensato. Concretamente, il titolo l'ho preso dalla frase del testo che mi piace di più, che è " I tasted your love, I want more " ("Ho assaggiato il tuo amore e ne voglio di più"). Tutto il senso del progetto si basa sulla contrapposizione: fra techno e pop, perché chi è pop in genere non vuole diventare underground e viceversa. È come se avessi unito lo Yin e lo Yang in un unico cerchio grigio enorme, anziché tenere separati il bianco e il nero. Il titolo è perfetto perché può essere interpretato dal punto di vista pop, quindi l'amore, ma anche dal punto di vista underground psichedelico, un accenno alla psichedelia e all'estasi. E ognuno è libero di dargli l'interpretazione che vuole fra queste due.

Ma sia chiaro che non ho iniziato il progetto solista perché "volevo di più". Semmai, perché volevo esprimere me stesso non solo in funzione di un'altra persona. Ora sento di aver raggiunto quella dimensione, quella per cui sono io al centro del mio mondo, in cui io prendo le decisioni e ho la responsabilità di quello che faccio. Fra me e Lauro il più esposto agli errori di entrambi è sempre stato lui: se io sul palco di Sanremo avessi spaccato la chitarra come fece il cantante dei Placebo, probabilmente avrei arrecato danno anche all'immagine di Lauro. In quelle situazioni quindi non ero 100% me stesso, dovevo sempre stare attento a non mettere in cattiva luce il mio partner. L'esempio che ti ho fatto è estremo ma calza bene.

Dillo che ci hai pensato di spaccare la chitarra a Sanremo come Brian Molko.