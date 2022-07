Come una migliore alimentazione da più gas a Brook Macdonald

La settimana dopo aver iniziato con il mio nutrizionista, cambiando la mia dieta e cambiando il modo in cui mangio, ho sentito un'enorme differenza. Non mi sentivo più in letargo nel pomeriggio, ma come se avessi energia e fossi in grado di fare le cose correttamente. Nel nostro sport ci muoviamo in discesa, quindi non devi essere super leggero: non devi pesare 55 o 60 chilogrammi come un fantino. Mangiare del buon cibo, e il cibo giusto al momento giusto, è la chiave.