Il calendario della F1 2023

previsto nell’iniziale disegno di un calendario da 24 gare ma poi annullato e non più rimpiazzato. Per rivedere in pista le monoposto più veloci del mondo bisognerà quindi attendere il weekend del 30 aprile, quello durante il quale si correrà il

Il Circus sbarcherà in Italia per la prima volta in stagione nel weekend del 21 maggio, in occasione del GP dell’Emilia Romagna, per poi disputare in rapida sequenza sia il GP di Montecarlo (in programma il 28 maggio) sia il GP di Spagna, previsto il 4 giugno sull’asfalto del Circut de Catalunya. Dopo una rapida - e logisticamente poco sensata - capatina in Canada nel weekend del 18 giugno, la F1 tornerà sul Vecchio Continente per i GP di Regno Unito (7-9 luglio), Ungheria (21-23 luglio) e Belgio (28-30 luglio) per poi iniziare la propria tradizionale pausa estiva.