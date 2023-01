Il calendario della MotoGP 2023

L’esito dello scorso campionato, maturato nel tramonto del GP di Valencia, pur avendo avuto il merito di rispondere alle domande che il Mondiale 2021 aveva posto ha a sua volta aperto la porta a numerosi quesiti per il prossimo futuro: riuscirà Yamaha a riagganciare l’apparentemente imprendibile treno Ducati? Come gestiranno a Borgo Panigale il rapporto tra Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini? La Honda e Marc Marquez saranno in grado di tornare ai velocissimi e vincenti fasti del 2019? Rispondere a tutte queste domande non è affatto semplice, e a farlo non provvederà infatti chi vi scrive bensì

L’esito dello scorso campionato, maturato nel tramonto del GP di Valencia, pur avendo avuto il merito di rispondere alle domande che il Mondiale 2021 aveva posto ha a sua volta aperto la porta a numerosi quesiti per il prossimo futuro: riuscirà Yamaha a riagganciare l’apparentemente imprendibile treno Ducati? Come gestiranno a Borgo Panigale il rapporto tra Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini? La Honda e Marc Marquez saranno in grado di tornare ai velocissimi e vincenti fasti del 2019? Rispondere a tutte queste domande non è affatto semplice, e a farlo non provvederà infatti chi vi scrive bensì il calendario 2023 della MotoGP. Pronto, con i suoi 21 appuntamenti, a fugare tutti i dubbi e le perplessità maturate durante la pausa invernale.

L’esito dello scorso campionato, maturato nel tramonto del GP di Valencia, pur avendo avuto il merito di rispondere alle domande che il Mondiale 2021 aveva posto ha a sua volta aperto la porta a numerosi quesiti per il prossimo futuro: riuscirà Yamaha a riagganciare l’apparentemente imprendibile treno Ducati? Come gestiranno a Borgo Panigale il rapporto tra Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini? La Honda e Marc Marquez saranno in grado di tornare ai velocissimi e vincenti fasti del 2019? Rispondere a tutte queste domande non è affatto semplice, e a farlo non provvederà infatti chi vi scrive bensì il calendario 2023 della MotoGP. Pronto, con i suoi 21 appuntamenti, a fugare tutti i dubbi e le perplessità maturate durante la pausa invernale.