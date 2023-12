Il calendario dei Gran Premi di MotoGP del 2024

Dal 7 marzo al 17 novembre: ecco quanto a lungo si protrarrà il Mondiale 2024 della MotoGP, pronto a entrare nella storia ancor prima dello spegnimento dei semafori per via del numero di gare disputate nell’arco di una sola stagione. Sono infatti ben ventidue i Gran Premi messi a calendario nel 2024, e mai la MotoGP aveva osato tanto: tenendo a mente che a differenza della Formula 1 la MotoGP propone la Sprint Race in ciascuno dei propri weekend, Pecco Bagnaia & Co. saranno chiamati a scendere in pista per ben 44 gare durante il campionato.