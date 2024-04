Red Bull e Premier Padel insieme nel 2024: scopri il calendario dei tornei

Il Premier Padel ha dato il via alla stagione 2024 al termine del mese di febbraio iniziando il tour composto da 25 tappe dalla capitale dell'Arabia Saudita, Riyadh, prima di passare al primo Major di stagione disputato in Qatar, precisamente a Doha. Il circuito terminerà il proprio percorso con le Master Final di Barcellona nel mese di Dicembre.

Ancora assenti dal calendario del torneo di padel più prestigioso a livello mondiale paesi dove questa disciplina sta crescendo rapidamente, come il Regno Unito e, in qualche misura, gli Stati Uniti, ritenuto uno dei mercati fondamentali per il futuro di questo sport. I tornei Major che metteranno in palio il maggior numero di punti ed il miglior prizepool, invece, si giocheranno in luoghi ben noti già negli anni precedenti: Doha, Parigi, Roma e Messico.

In totale, sono stati selezionati 25 luoghi in 18 paesi diversi. Nuove e suggestive location come Riyadh, Ginevra, Bordeaux e Kuwait sono stati aggiunti per questa stagione, mentre uno dei più grandi classici come quello disputato nella Plaza de Major di Valladolid è stato rimosso dalla programmazione.

01 Un tour tra Europa e Medio Oriente

La Spagna tiene in casa ben quattro competizioni, due delle quali sono in Andalusia, a Malaga e Siviglia (città strategicamente perfette per posizione e capacità di ospitare la competizione), una a Madrid e, come anticipato in precedenza, le Master Final a Barcellona.

Dopo la pausa estiva che durerà per tutto il mese di Agosto, il tour riprenderà prima in Europa e proseguirà nel Medio Oriente, con le tappe nelle nuovi sedi quali quelle di Rotterdam, Dusseldorf, Svezia, Dubai e Kuwait, prima di sbarcare in uno dei tornei più seguiti in stagione insieme al P1 di Madrid: il Milano Premier Padel P1 .

Premier Padel 2024 © Premier Padel / Red Bull Content Pool

02 Tutti i match in streaming: la rivoluzione targata Red Bull TV

C’è una grande notizia legata al mondo dello streaming targato Premier Padel: dal 2024 tutte le più emozionanti partite del circuito saranno trasmesse in diretta su Red Bull TV, sia attraverso l'app mobile che da Web.

Una notizia incredibile che permetterà a tutti gli appassionati di vivere le emozioni dei loro beniamini in tempo reale e in qualsiasi luogo essi si trovino, immergendosi completamente nell'atmosfera competitiva dei tornei Premier Padel.

Red Bull TV, inoltre, offre una modalità comoda e accessibile per seguire gli eventi preferiti, garantendo una copertura completa e un'esperienza senza interruzioni.

03 Preparati a una stagione entusiasmante

Il 2024 promette di essere un anno epico per il mondo del padel, con i tornei Premier Padel pronti a offrire azione e intrattenimento senza precedenti. Non perdere l'opportunità di essere al centro dell'azione, sintonizzandosi su Red Bull TV per seguire ogni colpo, ogni punto e ogni emozione questo meraviglioso sport ha da offrire.

Prepara i popcorn, rilassati e sii pronto ad essere catturato dalla magia di questa disciplina in compagnia della community Red Bull!

04 Il calendario completo del Premier Padel 2024: