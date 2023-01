Il calendario del FIA WRC 2023

Come da tradizione, ad aprire le ostilità sportive sarà il Rallye Monte-Carlo in programma dal 19 al 22 gennaio. Dopo avere fatto tappa tra le stradine delle Alpi francesi il carrozzone del WRC farà tappa verso l’estremo nord, approdando così in Svezia dal 9 al 12 febbraio, per poi virare con estrema decisione a Ovest e sbarcare in Messico: saranno infatti i polverosi sterrati dell’America Centrale a fare da palcoscenico al 3° appuntamento del Mondiale Rally, in programma dal 16 al 19 marzo.

Come da tradizione, ad aprire le ostilità sportive sarà il Rallye Monte-Carlo in programma dal 19 al 22 gennaio. Dopo avere fatto tappa tra le stradine delle Alpi francesi il carrozzone del WRC farà tappa verso l’estremo nord, approdando così in Svezia dal 9 al 12 febbraio, per poi virare con estrema decisione a Ovest e sbarcare in Messico: saranno infatti i polverosi sterrati dell’America Centrale a fare da palcoscenico al 3° appuntamento del Mondiale Rally, in programma dal 16 al 19 marzo.