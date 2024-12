Il calendario del WRC 2025

Nel tentativo di attirare nuovi costruttori grazie a una riduzione dei costi e una semplificazione dei progetti, infatti, la Federazione Internazionale dell'Automobile ha posto la parola "fine" alla propulsione elettrica nel World Rally Championship: le vetture che saranno utilizzate nella stagione 2026, pur rimanendo delle Rally1, torneranno a essere spinte solamente da motori a combustione interna. Il tutto avverrà in attesa del 2027, l'anno in cui le modifiche imposte dal nuovo regolamento tecnico approvato dal Consiglio Mondiale del Motorsport della FIA trasformeranno in maniera radicale le attuali auto da rally della classe regina.

Nel tentativo di attirare nuovi costruttori grazie a una riduzione dei costi e una semplificazione dei progetti, infatti, la Federazione Internazionale dell'Automobile ha posto la parola "fine" alla propulsione elettrica nel World Rally Championship: le vetture che saranno utilizzate nella stagione 2026, pur rimanendo delle Rally1, torneranno a essere spinte solamente da motori a combustione interna. Il tutto avverrà in attesa del 2027, l'anno in cui le modifiche imposte dal nuovo regolamento tecnico approvato dal Consiglio Mondiale del Motorsport della FIA trasformeranno in maniera radicale le attuali auto da rally della classe regina.