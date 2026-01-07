Il calendario con tutte le tappe del WRC 2026

Dalle stradine ghiacciate delle Alpi francesi agli sterrati sconnessi del Kenya, dall’asfalto della Croazia alle nevi della Svezia, dall’asfalto liscio del Giappone fino ai sentieri pietrosi di Italia, Grecia e Portogallo. Sarà - anche - tra questi estremi che si disputerà la stagione 2026 del Mondiale Rally, l'ultima che i protagonisti del WRC disputeranno al volante delle vetture Rally1 che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni.
Al via del campionato 2026 si schiereranno, per Toyota Gazoo Racing, Elfyn Evans, Takamoto Katsuta, Sami Pajari,Oliver Solberg e il fresco nove volte campione del mondo Sebastien Ogier. Il fenomeno di Gap ha fatto sapere che anche quest'anno correrà solamente part-time, lasciando però aperta la porta a un eventuale ritorno in pianta stabile qualora la classifica mondiale dovesse vederlo nuovamente in lotta per il Titolo Piloti. I portacolori di Hyundai Motorsport saranno Thierry Neuville, Adrien Fourmaux, Dani Sordo ed Esapekka Lappi, con Hayden Paddon che prenderà parte alla stagione 2026 come pilota part-time, mentre per FordM-Sport correranno Josh McErlean e Jon Armstrong.
Ecco quando inizierà il WRC 2026
Anche il calendario del WRC 2026 si aprirà con il Rally di Monte-Carlo, in programma tra le stradine del sud della Francia tra il 22 e il 25 gennaio. Alla gara del Principato seguirà a stretto giro il Rally di Svezia (12-15 febbraio) dopodiché, dopo un mese esatto, i protagonisti del Mondiale Rally si sfideranno sugli sterrati del Safari Rally Kenya (12-15 marzo). Il Rally di Croazia andrà in scena dal 9 al 12 aprile, due settimane prima del Rally delle Isole Canarie (23-26 aprile), mentre il Rally del Portogallo verrà disputato nel weekend del 10 maggio e quello del Giappone si terrà nel fine settimana del 31 maggio.
La seconda parte del Campionato del Mondo Rally 2026
La seconda metà del World Rally Championship 2026 si aprirà con il Rally di Grecia (25-28 giugno), seguito a quasi un mese di distanza dall'appuntamento in Estonia (16-19 luglio). Dal 30 luglio al 2 agosto si terrà il Rally di Finlandia, al quale faranno seguito il Rally del Paraguay (27-30 agosto) e il Rally del Cile (10-13 settembre). Gli ultimi due appuntamenti del calendario 2026 del WRC saranno infine il Rally d’Italia, in programma in Sardegna dall’1 al 4 ottobre, e il Rally d’Arabia Saudita, previsto dall’11 al 14 novembre.
Ecco il calendario 2026 con le tappe del World Rally Championship:
- Rally di Monte-Carlo (22-25 gennaio)
- Rally di Svezia (12-15 febbraio)
- Safari Rally Kenya (12-15 marzo)
- Rally di Croazia (09-12 aprile)
- Rally delle Isole Canarie (23-26 aprile)
- Rally del Portogallo (08-10 maggio)
- Rally del Giappone (28-31 maggio)
- Rally di Grecia (25-28 giugno)
- Rally di Estonia (16-19 luglio)
- Rally di Finlandia (30 luglio-02 agosto)
- Rally del Paraguay (27-30 agosto)
- Rally del Cile (10-13 settembre)
- Rally Italia Sardegna (01-04 ottobre)
- Rally d’Arabia Saudita (11-14 novembre)