Tutto ciò che dovete sapere sui bunker di Call of Duty Warzone

Se state cercando un modo per ottenere equipaggiamenti super forti che vi faciliteranno la vita su Call of Duty Warzone, allora siete nel posto giusto: stiamo per svelare tutti i segreti dei bunker di Verdansk. Questi misteriosi luoghi si trovano nel gioco fin dal lancio di marzo ma sono diventati accessibili solo nelle ultime settimane, quindi è normale non sapere ancora esattamente come aprirli e cosa contengono.

Cosa sono e dove si trovano i bunker?

COD Warzone: I bunker © Activision

I bunker di Warzone sono luoghi che contengono equipaggiamenti molto forti e un sacco di soldi che potete scialacquare presso le stazioni. I bunker sono 11 in totale , situati perlopiù ai margini della mappa. Spesso si trovano vicino alle località principali e questo è un bene perché significa che non dovrete allontanarvi troppo dall'azione per trovarli. Tenete gli occhi aperti per dei grossi portoni in acciaio con delle strisce gialle orizzontali e non dovreste aver problemi ad individuarli, ma fate attenzione ai cecchini che spesso scelgono questi posti per camperare.

Come si aprono i bunker di Warzone?

Per entrare nella maggior parte dei bunker vi servirà una carta d'accesso rossa. Queste chiavi compaiono casualmente nel mondo di gioco e attualmente non esiste un modo per dropparle con certezza. Le casse leggendarie hanno una maggiore probabilità di contenerle, ma anche i cadaveri degli avversari potrebbero averle. Una volta riusciti a entrare in possesso di una delle carte, cercate il bunker più vicino alla vostra posizione sulla mappa qui sopra e controllate il tastierino d'accesso: se ha una luce verde potete appoggiare la carta sulla destra del portone e guadagnarvi l'accesso. Esiste tuttavia un'eccezione alla regola: il bunker 11 che si trova nella parte nord di Verdansk, a nord-ovest della base militare, richiede uno sforzo decisamente maggiore che vi spieghiamo più avanti.

Cosa si trova nei bunker di Warzone?

In paracadute su Warzone © Activision

Equipaggiamenti e armi, in quantità spropositate. Vi potete trovare casse leggendarie, schemi e ovviamente un sacco di quattrini. Una volta che avete ripulito il posto da cima a fondo non state a bighellonare nelle vicinanze, ci saranno certamente delle squadre pronte a mettere le mani sul gruzzolo che vi siete appena intascati. L'idea migliore è quella di cercare una stazione per spendere tutti i soldi e trasformarli in un vantaggio competitivo su cui capitalizzare la vittoria.

Come si entra nel bunker 11?

COD Warzone: I bunker © Activision

Il bunker 11 è molto più difficile da aprire rispetto agli altri: per riuscirci dovrete farvi un bel viaggio intorno a Verdansk e ascoltare i telefoni che trasmettono comunicazioni codificate in russo. Sì, davvero. Il primo passo consiste nell'individuare i telefoni sparsi per la mappa: se sentite un rumore generico non siete nel posto giusto, quello che volete udire è qualcuno che parla russo. La voce dall'altra parte della linea vi dirà tre numeri in russo alla fine di una breve chiamata. Se il vostro russo è un po' arrugginito, fate riferimento alla guida qua sotto.

Warzone: Bunker, telefoni e laptop © Activision

A questo punto le cose si complicano ancora di più. I tre numeri indicano tre telefoni sparsi per la mappa, ognuno segnalato qui sopra da una cifra da 1 a 10. Per avanzare nella procedura dovete visitare i telefoni nell'ordine che vi ha comunicato l'informatore russo e interagirci. Se beccate il telefono sbagliato, la sequenza si resetta e dovete fare tutto da capo dal primo telefono. Questi telefoni vi comunicano il loro numero di riferimento usando il codice morse, ma se seguite l'immagine qui sopra è un'informazione che non vi serve. Una volta che avrete interagito con tutti e tre i telefoni nell'ordine giusto, potrete finalmente andare al bunker 11 e spazzolare il posto da cima a fondo. Se la luce vicino al bunker non è verde, potreste aver sbagliato qualcosa. Tornate al primo telefono e riprovate.

Vale la pena entrare nel Bunker 11?