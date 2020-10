Campionato del Mondo Downhill

Finale femminile

L'azzura Eleonora Farina , per esempio, è stata costretta a fermarsi perché la sua ruota anteriore era così incrostata di fango che non voleva più saperne di girare. Scena comune, così come i capitomboli che hanno avuto per protagoniste parecchie sue colleghe.

La svizzera Camille Balanche , che arriva dall'hockey, è stata l'unica donna a non cadere. Al terzo anno in questa disciplina, è riuscita a laurearsi Campionessa del mondo Downhill. Per la Svizzera rappresenta una bella e inattesa sorpresa.

"L'obiettivo principale era arrivare in fondo senza schiantarsi. Ho deciso di prendere la linea sicura e non avere troppa fretta, questa scelta ha pagato. Mi ci vorrà del tempo per capire cosa è appena successo" ha raccontato a caldo la nuova numero 1 al mondo della DH.

Finale maschile

Come per la finale femminile, anche in quella maschile la sezione dei boschi paludosi ha decretato vinti e vincitori. Il tedesco Johannes Fischbach è stato seduto a lungo sull'hot seat, finchè il suo tempo è stato migliorato dall'australiano Jack Moir .

Campionato del mondo cross-country

Salite ripide, discese tecniche cariche di radici e un percorso solcato di fango hanno reso il Campionato del mondo XCO di Leogang uno dei più difficili che ricordiamo. Il tracciato è stato costruito appositamente per questo evento e comprendeva due salite principali e una discesa, forse più adatta per la DH che per un cross country. Il maltempo del week end ha fatto il resto.

Finale femminile