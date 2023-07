I migliori biker italiani al Campionato Italiano di downhill a Prali

Il meglio dei riders nostrani stanno aspettando con impazienza la sfida per il titolo più prestigioso, quello che incoronerà il Campione e la Campionessa italiani di downhill 2023. Una gara tiratissima su di un circuito molto tecnico che è già stato protagonista l’anno scorso con la Coppa Italia, giudicato da tutti impegnativo, ma molto bello e che metterà in luce le capacità di tutti i concorrenti.

Il meglio dei riders nostrani stanno aspettando con impazienza la sfida per il titolo più prestigioso, quello che incoronerà il Campione e la Campionessa italiani di downhill 2023. Una gara tiratissima su di un circuito molto tecnico che è già stato protagonista l’anno scorso con la Coppa Italia, giudicato da tutti impegnativo, ma molto bello e che metterà in luce le capacità di tutti i concorrenti.

Il meglio dei riders nostrani stanno aspettando con impazienza la sfida per il titolo più prestigioso, quello che incoronerà il Campione e la Campionessa italiani di downhill 2023. Una gara tiratissima su di un circuito molto tecnico che è già stato protagonista l’anno scorso con la Coppa Italia, giudicato da tutti impegnativo, ma molto bello e che metterà in luce le capacità di tutti i concorrenti.