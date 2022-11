I Mixers sono i campioni italiani del Red Bull Campus Clutch 2022

, il torneo universitario di VALORANT più importante del mondo. I nuovi campioni italiani adesso hanno in tasca un biglietto per le Global Final che si terranno a San Paolo, in Brasile, dove affronteranno i migliori team universitari provenienti da ogni angolo del mondo.

I due team che hanno performato meglio durante la competizione negli scorsi mesi, tra tutte le università italiane coinvolte, sono stati proprio i Mixers, sbarcati in finale quasi a sorpresa battendo i Playboys della Yotoru University - dati per favoriti - e gli Immo4, la vera rivelazione del torneo. Entrambe le squadre possono vantare player d’eccezione: RickyVaila degli Immo4 entra sicuramente nel novero dei migliori giocatori emergenti. Facendo buon uso del palcoscenico offerto dal Red Bull Campus Clutch, infatti, ha dato spettacolo, offrendo una panoramica delle sue capacità eccezionali. Nel roster dei Mixers, invece, è sicuramente degno di nota Rhagee , vero e proprio influencer per quanto riguarda il mondo di VALORANT. Ma c'è da segnalare anche Z3ro , che è stato già convocato nel team nazionale di VALORANT.