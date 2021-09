Cantera Machete: a caccia di nuovi rapper su Twitch

Machete se n'è uscita con un'altra genialata delle sue. Si chiama Cantera Machete Vol. 1 ed è sostanzialmente una compilation di nuovi nomi del rap, moltissimi dei quali sconosciuti, che Jack The Smoker e Charlie KDM hanno scovato in otto puntate su Twitch. Tu mandavi la demo e loro la ascoltavano in diretta, magari con Massimo Pericolo in studio.

Non che l'etichetta di Salmo e banda sia nuova a questo genere di scouting, avendo tipo scoperto talenti che vanno da Nitro a Tha Supreme . Ma stavolta le cose sono state fatte per bene, ufficialmente, pubblicando su Sony/RCA gli 11 fortunati (bravi) giovincelli che hanno convinto i professionisti. Con loro anche Stabber , produttore che si è occupato dell'uniformare e ritoccare i vari pezzi per pubblicarli.

Quindi il vostro canale Twitch non è solo dedicato al gaming.

Jack The Smoker: Sì, beh. Sicuramente il gaming è uno di quegli ambiti su cui Machete sta puntando. Perché ci sono prospettive di coinvolgimento del pubblico che ci interessano. Però rimaniamo un'etichetta musicale, anche se manteniamo un'attenzione alta su tutti gli aspetti.

Twitch è un mondo.

Jack: Sai cos'è? Io in quanto adulto conoscevo poco la dimensione di Twitch al di fuori del gaming. In realtà ci sono tante possibilità e attività in maniera proficua, perché è una piattaforma che crea grande interazione, un grande coinvolgimento del pubblico. Chiaramente l'abbiamo un attimo scoperta: io mi immaginavo come solo uno che gioca e gli altri lo guardano. Quando mi è stato proposto il progetto sapevo solo questo di Twitch. Il format alla fine è venuto bene: si ascolta la musica, la commenti e lasci alla gente la possibilità di fare lo stesso. In più il format è nato in un momento in cui le restrizioni erano ancora alte, quindi è stato un bel modo di interagire.

Dietro a tutti questi nomi spagnoli come Cantera e Machete c'è lo zampino di Manuelito Hell Raton?

Jack: C'è un discorso calcistico dietro. Questa cosa di Cantera è anche una metafora di quello che succede nel calcio. Quando ci sono giovani talenti che vengono coltivati e portati avanti con delle prospettive. La Cantera è la primavera del Barcellona, dove ci sono tutti i giovani. Lì può succedere di tutto: possono esserci fuoriclasse oppure gente che deve imparare a esprimersi sul campo. Lo stesso vale per il nostro format: da un giovane acerbo può nascere un talento oppure un niente perché magari non ha la testa. Però la possibilità te la diamo.

Qui però il processo di scouting sembra un pelino più impegnativo rispetto al calcio. Ho sentito che le demo che vi sono arrivate all'inizio erano più di 10mila.

Jack: C'era tantissima roba, sì. C'è da dire che una prima, grossa scremata l'ha data Charlie KDM. Poi è chiaro che una discriminante è sempre il come ti arrivano le demo. La qualità, la produzione, eccetera. Oggi è talmente facile avere una registrazione decente che se mi invii un file fatto col cellulare io storco un po' il naso. Se non vai a tempo, anche se ormai è sdoganato, direi che non possiamo darti una mano.

Ma anche le demo buone immagino che avessero bisogno di un'aggiustata prima di essere pubblicate.

Stabber: Qui ti rispondo io, perché è stato praticamente il mio lavoro nel disco. Ho seguito traccia per traccia, artista per artista. Il workflow di tutti i giorni è stato più o meno questo: aprire la strumentale la mattina, vedere se tornava tutto e poi da parte mia o di Enrico Brun aggiungere elementi di sound design o produzione per far quadrare tutto. Molti pezzi invece hanno visto interventi più importanti. Un ragazzo per esempio era molto bravo ma è arrivato con una base non sua, quindi lì abbiamo rifatto tutto da capo. Tutti i pezzi sono stati reworkati, chi più e chi meno. E poi tutti ri-registrati.

Tutti gli ospiti che hanno partecipato alle dirette su Twitch, tipo Massimo Pericolo o Tredici Pietro, hanno avuto effettivamente un peso nella scelta/votazione dei candidati?

Jack: Decidevamo io e Charlie, però è ovvio che il peso di un professionista dà un buon aiuto a trovare quelli di talento. Ma tendenzialmente eravamo sempre d'accordo tutti. Te ne accorgi quando uno è capace o no, specie se sei uno che questa cosa del rap la fa di mestiere. Gli ospiti erano lì per dare consigli e volendo anche critiche costruttive. D'altra parte, quando sei un esordiente e hai un Massimo Pericolo che ti dà un parere senza peli sulla lingua, è innanzitutto una fortuna. Fare ascoltare le canzoni a qualcuno che ti dice sempre "Wow figo, bomba!" a prescindere non ti aiuta e non ti fa crescere.

Massimo Pericolo poi è uno che parla proprio senza filtri, per fortuna.

Stabber: Fossero tutti così sarebbe sicuramente un mondo migliore.

E di tutti i candidati solo Gori ha avuto un contratto, no?

Jack: Sì, lui ha avuto un contratto di casting per 3 singoli. Poi il secondo classificato e il terzo hanno vinto anche un video. Poi in generale l'idea rimane la compilation, l'esperienza di registrare con professionisti come Stabber e uscire su RCA/Sony, è già di per sé un grandissimo premio. Perché passi dalla cameretta a registrare con professionisti e attrezzature di livello.

E quel Vol. 1 nel titolo del disco suggerisce che ci saranno altri episodi, no?

Jack: Sì, fondamentalmente l'idea è di continuare il format. E poi il format si può estendere anche a chi qualcosina l'ha già fatto ma è emergente e non ha ancora la giusta attenzione, quindi la posta si alzerà. Calcola che ora è stata una roba sperimentale.

Sappiate che al prossimo volume arriveranno molto più di 10mila demo.

Jack: Ma infatti mi ha detto Stabber che le vuole ascoltare tutte lui le prossime.

Stabber: Certo, mandatele tutte a me che mi diverto. Che vita di merda.