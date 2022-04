Le caratteristiche dei giocatori in GOALS, il nuovo gioco di calcio

A quasi un anno dalla data di annuncio, gli sviluppatori di GOALS hanno rivelato le novità riguardanti il game design del nuovo gioco che punta a inserirsi nel mercato dei simulatori calcistici . Le informazioni sono tante e un'ampia parte è stata dedicata alla descrizione di come saranno strutturati i calciatori in game. Vediamo assieme le novità più interessanti su GOALS.

Giocatori Unici

GOALS ritiene che la diversificazione sia una componente fondamentale, pertanto l'obbiettivo è rendere ogni singolo giocatore unico, pur mantenendo una relazione con quelli del mondo reale. La soluzione proposta è il sistema di "DNA", che andrà ad influenzare le statistiche, il potenziale e l'aspetto di ogni calciatore e non sarà replicabile. Ciò significa che ogni giocatore in GOALS sarò unico ed esclusivamente legato al proprietario.

Come funziona il DNA

Il motore di gioco genererà in modo randomico il DNA di ogni giocatore al quale verranno assegnati due diversi tipi di "geni". I geni Performance riguardano le statistiche iniziali e potenziale di sviluppo in ogni attributo, caratteristiche che dipendono integralmente proprio dai geni Performance che il giocatore riceverà. Ci saranno sette diversi attributi principali - ognuno dei quali avrà i propri geni - che andranno a stabilire le statistiche iniziali ed il potenziale. Ogni gene inoltre fornirà una serie di moltiplicatori per le caratteristiche sottostanti a ogni tipo di attributo, in modo quindi da esplodere le statistiche e potenzialità dei giocatori. I moltiplicatori andranno da 1 a 10 ed avranno la funzione di determinare come cresceranno i giocatori durante gli allenamenti (potremo proprio "spedire" i nostri calciatori in specifici training camp). L'altro set è quello dei geni Visivi e riguarda, come suggerisce il nome, il lato estetico: altezza, peso, corporatura ma anche taglio di capelli e tatuaggi. Questi serviranno a creare il modello 3D del calciatore in game ed i vari artwork per i menu di gioco. Le caratteristiche fisiche dei giocatori non potranno essere modificate ma ogni utente di GOALS potrà personalizzare i propri giocatori con elementi cosmetici, guadagnati come ricompense in game e scambiabili con altri utenti.

Sistema di Invecchiamento

GOALS non avrà una struttura di rilascio a cicli come per gli altri giochi (non ci sarà una nuova versione ogni anno) che ci farà perdere tutti i progressi e ricominciare da capo. Ovviamente ciò comporta che dopo un po' di tempo ogni utente avrà a disposizione una super squadra e sarà meno incentivato a migliorarla. Per ovviare a questo problema gli sviluppatori hanno pertanto pensato ad un Sistema di Invecchiamento dei giocatori che funzionerà in questo modo: i calciatori verranno generati nel gioco con diverse età (più alta l'eta, migliori le statistiche iniziali), starà poi agli utenti decidere quali e per quanto tempo trattenere o mettere sul mercato, potendo decidere se puntare sullo sviluppo dei giovani o sfruttare sulle capacità dei veterani i quali però avranno meno margine di crescita. Non ci sono ancora informazioni su quale sarà la velocità di invecchiamento dei giocatori, ma è certo che a un certo punto si ritireranno costringendo gli utenti a creare nuovi cicli di calciatori aumentando la longevità del gioco.

Qualcuno giustamente potrebbe obiettare che vedere vanificati i propri sforzi una volta che i propri calciatori si ritirano non sia il massimo, ed è per questo che il team di sviluppo ha pensato alle Leggende. Dopo il ritiro ogni giocatore diventerà una leggenda del club e le sue statistiche rimarranno bloccate al momento del suo "pensionamento". Queste Leggende potranno essere utilizzate sempre, seppure con delle limitazioni: ad esempio, nelle modalità di gioco ufficiali potranno essere utilizzati in numero limitato, così come potrebbe accadere anche in alcuni tornei speciali. Queste limitazioni serviranno chiaramente per alimentare una richiesta costante di nuovi giocatori e mantenere comunque il valore dei giocatori migliori, in modo da creare un sistema bilanciato.

Traning Camp

Li abbiamo accennati prima e ora li vediamo nello specifico. La crescita dei giocatori non si baserà sul gameplay (per non avvantaggiare troppo i grinder o gli utenti più forti), ma tramite gli allenamenti. Ogni utente potrà inviare i suoi calciatori ai Training Camp per migliorare le loro statistiche, ma attenzione: ogni giocatore verrà generato con una specifica quantità non modificabile di "training points", per cui bisognerà operare delle scelte oculate su quali attributi andare a migliorare.

Una volta inviato all'allenamento, ogni calciatore o vi rimarrà fino a quando non avrà terminato, o sarà spostato ad un altro training o ancora sarà richiamato in squadra (nel senso che potranno comunque essere utilizzati per le partite). Ogni giorno trascorso da ciascun giocatore all'interno del Training Camp si tradurrà in una perdita dei già citati "training points" e, per evitare di dover accendere la propria console o pc solo per controllare gli allenamenti, tutte queste operazioni saranno disponibili tramite la companion app mobile di GOALS.

Player Exchange Tasks

Infine ci sono i PETs, che non sono animali da compagnia ma la sigla di ciò che si può tradurre in "compiti per lo scambio giocatori". Per tenere sotto controllo l'inflazione dei giocatori (cioè la crescita del numero di giocatori disponibili sul mercato) ogni utente avrà la possibilità di scambiare - o meglio, sacrificare - alcuni dei propri giocatori per ottenere delle non ancora precisate ricompense. Riguarderanno anche la possibilità di aggiungere nuovi calciatori al proprio roster, ma non sono stati per il momento forniti dettagli specifici.

Dopo diverso tempo dall'annuncio e dal primo trailer (che non ha mostrato il gameplay), il team di sviluppo ha dunque dato un corposo aggiornamento sullo stato d'avanzamento dei lavori. Le soluzioni pensate per rimanere in linea con l'idea del gioco - un free to play cross-platform tripla A incentrato sul multiplayer - sono originali e sicuramente diverse da quanto presente ora sul mercato. La curiosità aumenta, in attesa di vedere qualcosa di più.