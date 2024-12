Come Carlos Sainz è diventato una leggenda dell'automobilismo spagnolo

Due volte vincitore del Campionato del Mondo di Rally e quattro volte campione del Rally Dakar, Carlos Sainz è uno dei principali eroi sportivi spagnoli.

Sainz è salito alla luci della ribalta grazie alle sue imprese nel Campionato del Mondo di Rally, ma sembra che sia sempre stato destinato a diventare una star dello sport. Da giovane ha partecipato alle selezioni del Real Madrid ed è stato campione nazionale di squash all'età di 16 anni, prima che il Motorsport lo conquistasse davvero e del tutto.

33 min Una leggenda vivente Mentre la leggenda dei rally Carlos Sainz si prepara per la sua 14ª Dakar, scopri cosa pensa di lui chi lo conosce bene.

Durante i suoi 18 anni di carriera nel WRC è stato incoronato campione nel 1990 e nel 1992, ottenendo 26 vittorie nei rally, 97 podi e 757 vittorie di tappa. Ora, a diversi anni di distanza dal suo esordio nel mondo delle corse, il protagonista del documentario di Red Bull TV Sainz: Live to Compete si prepara ad affrontare una nuova sfida.

Dopo aver conquistato il suo quarto titolo al Rally Dakar nell'edizione 2024 al volante dell'innovativa RS Q e-tron di Audi, l'ormai 62enne avrebbe potuto facilmente appendere il casco al chiodo e godersi una meritata pensione. Invece "El Matador" si è messo alla testa di una squadra nuova di zecca, firmando pochi mesi fa per il nuovo team Ford Performance e guidando lo sviluppo del Raptor T1+ con il chiaro obiettivo finale di vincere il Rally Dakar 2025 . È chiaro che Sainz vive per le sfide.

Il nuovo Ford Raptor T1+ fa bella mostra di sé con Sainz al volante © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Il golfista Seve Ballesteros era in procinto di chiudere la sua carriera quando Sainz divenne campione, e in "Sainz: Live to Compete" lo spagnolo si chiedeva se ci sarebbero state persone all'aeroporto a fare il tifo per lui una volta tornato a casa. La sua preoccupazione ben presto si dimostrò vana, dato che al suo arrivo c'erano migliaia di persone ad acclamare il suo nome e a chiamarlo con un nuovo soprannome che da allora gli è rimasto appiccicato addosso: El Matador.

Nella serie l'allora copilota di Sainz, Luis Moya, sottolinea che il mondo dello sport all'epoca trascurava la Spagna: "Non avevamo ancora vinto la Coppa del Mondo di calcio o di basket. Rafa Nadal, Marc Márquez o Pau Gasol non erano ancora nessuno".

Il due volte campione del mondo di Formula 1 Fernando Alonso è dello stesso parere. "Credo che quello sia stato il momento in cui è scattata la molla nella nostra mente" - dice - "Anche se siamo spagnoli, potremmo dominare il mondo dei motori".

Padre e figlio al Gran Premio di Gran Bretagna © Getty Images/Red Bull Content Pool Un giorno gli chiesi: "Vuoi davvero andare oltre le corse di piste indoor?" "Sì, papà, mi piacerebbe", fu la sua risposta. Carlos Sainz

Dinastie sportive

I figli che seguono le orme dei padri non sono una novità negli sport motoristici.

Il campione di Formula 1 del 1996 Damon Hill ha seguito il padre Graham, che ha vinto due campionati mondiali di Formula 1 ed è anche l'unico pilota ad aver vinto la Triple Crown, che comprende la 500 miglia di Indianapolis, la 24 ore di Le Mans e il titolo di F1.

Ci sono anche i Rosberg, con Keke e Nico che hanno vinto un titolo di Formula 1 ciascuno. Gli Schumacher, con il padre Michael che ha vinto sette titoli mondiali e il figlio Mick, che ora è tra le fila Mercedes in F1 e che corre per Alpine nel Mondiale Endurance.

Non dimentichiamo Max Verstappen , l'attuale Campione del Mondo di Formula 1, che ha seguito il padre Jos nello sport e lo ha nel garage come supporto e guida.

Quasi naturalmente, anche Carlos Sainz è stato seguito nel mondo degli sport motoristici da suo figlio, Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Sr. dice di non aver spinto il figlio a diventare un pilota, ma la madre del futuro pilota Williams, Reyes Vázquez de Castro, dice di aver visto le sue capacità fin da piccolo. "A prima vista si vede il suo talento", spiega nel corso della serie. "Non c'è dubbio che la genetica lo abbia aiutato, perché l'ha ereditato. Aveva qualcosa che gli altri bambini non avevano; gli è venuto naturale".

Carlos ha portato suo figlio a correre sui kart, ma non gli ha mai fatto pressione. "Un giorno gli chiesi: 'Vuoi davvero andare oltre le corse dulle piste indoor?' 'Sì, papà, mi piacerebbe', fu la sua risposta", racconta Carlos Sr. nella serie.

Carlos Jr. dice che il fatto di essere il figlio di suo padre ha aumentato la pressione. Quest'ultima ha però rappresentato per lui una spinta, permettendogli così di guidare per scuderie blasonate come McLaren e Ferrari e di conquistare finora quattro Gran Premi in carriera.

Il vincitore più anziano della Dakar celebra la sua vittoria nel 2024 © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Nessuna restrizione di età

Carlos Sainz ha compiuto 60 anni nell'aprile del 2022. Ma mentre la maggior parte delle star dello sport a quell'età ricorda i giorni di gloria, Sainz continua a gareggiare - e a vincere - dimostrando che si può rimanere al vertice.

Dopo 18 anni trascorsi nel Mondiale Rally, Sainz ha deciso di rivolgere le proprie attenzioni verso la Dakar. "Corro alla Dakar grazie a Colin [McRae]", dice Sainz nello show. McRae era amico e rivale di Sainz quando i due correvano per la Subaru nel 2004-2005. "Mi ha detto che dovevo fare la Dakar e che mi sarebbe piaciuta. 'È per te e sono sicuro che faresti bene, devi provarci', mi diceva. È stato lui a spingermi".

Sainz: Live to Compete ripercorre la carriera di Sainz alla Dakar, spiegando come lo spagnolo sia in grado di trasformare qualsiasi auto in una vincente. Ha vinto nel 2010 con una Volkswagen Touareg, nel 2018 con una Peugeot 3008 e nel 2020 con una Mini John Cooper Works Buggy.

Sainz alla guida nel deserto con la rivoluzionaria Audi e-tron © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Il più grande successo del tre volte vincitore è stato però raggiunto tra il 2022 e il 2024, quando la sua abilità di guida e la sua incredibile capacità di sviluppare auto hanno contribuito a portare l'ibrida RS Q e-tron di Audi prima alla vittoria di una tappa del Rally Dakar e poi, nell'edizione del 2024, alla vittoria assoluta della gara automobilistica più dura del mondo.

Ora l'obiettivo è fare lo stesso con Ford e consegnare al colosso americano il primo titolo di Rally Dakar in assoluto. Se c'è qualcuno che può farlo, è Carlos Sainz.

Ford vuole davvero vincere la Dakar, ecco perché ha ingaggiato Sainz © Kin Marcin /Red Bull Content Pool

