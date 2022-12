Attorno alla Dakar 2023 c'è fibrillazione, tanta fibrillazione. Date le premesse e le dichiarazioni degli organizzatori, verrebbe da dire che non potrebbe essere altrimenti: la 45ª edizione del celebre rally raid, la quarta a tenersi interamente sul suolo dell'Arabia Saudita, promette di essere una delle più dure della storia recente. Era infatti dal 2014 che la Dakar non si trovava alle prese con un simile percorso , fatto di ben 14 Stage e oltre 8.500 km, e tra le novità regolamentari che vi abbiamo spiegato nella nostra guida definitiva e le zone inesplorate che verranno attraversate anche i piloti accreditati come favoriti potranno incappare in non poche difficoltà.

Uno dei protagonisti che non teme però le incognite di un percorso nuovo per la maggior parte è uno dei veterani della corsa: Carlos Sainz . "El Matador", padre del Carlos Sainz della Scuderia Ferrari, pur avendo già conquistato per tre volte la Dakar non è assolutamente sazio. Il due volte campione del mondo di rally parla chiaro: in Arabia Saudita, al volante di una innovativa e rinnovata Audi RS Q e-tron E2, andrà alla ricerca di quella che sarebbe la sua quarta vittoria in una delle gare più dure e difficili del mondo.

Sainz, che anche quest'anno sarà navigato dal fido connazionale Lucas Cruz, potrà contare su un veicolo decisamente più collaudato rispetto a quello utilizzato nel 2022. Mentre era impegnato nella lotta per il titolo della Extreme E al fianco di Laia Sanz , infatti, lo spagnolo ha portato avanti un intenso programma di sviluppo della sua Audi RS Q e-tron, afflitta da problemi di gioventù nella sua versione d'esordio e ora presentatasi ai blocchi di partenza della Dakar 2023 con km di test, affinamenti tecnici e persino una vera e propria gara alle spalle. È stato proprio Sainz a portare al successo il prototipo di Ingolstadt nella categoria Open del Rally del Marocco 2022, e dopo la vittoria ottenuta in uno dei banchi di prova della Dakar 2023 il team Audi - che può contare anche su Stéphane Peterhansel e Matthias Ekström - si è detto assolutamente pronto a migliorare i risultati claudicanti visti lo scorso anno.

Sainz ha svolto un ruolo cruciale nello sviluppo dell'Audi RS Q e-tron E2 © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool Vorrei vincere per far segnare un record: essere il primo a conquistare la Dakar al volante di un veicolo ibrido Carlos Sainz

Forte dunque di una maggiore confidenza con la propria auto, il 60enne madrileno non vede l'ora che la Dakar 2023 cominci. E se pensate che "El Matador" possa in qualche modo essere spaventato dal mare di dune che attende i protagonisti della gara, beh... siete completamente fuori strada.

"Potrei paragonare la Dakar alla 24 Ore di Le Mans. È una gara unica, che si tiene una sola volta all'anno, e nella quale tutto può accadere", dice Sainz. "Man mano che il via si avvicina è come se le giornate si allungassero: tutti, nel team, non vediamo l'ora che si cominci. Ovviamente, anche la tensione cresce. Ora che mancano solamente poche ore al via inizio ad avvertirla anche io".

Sainz, così come i suoi compagni di squadra, nella sua caccia alla vittoria è spinto anche da un'altra motivazione: poter essere il primo a portare sul gradino più alto del podio della Dakar un'auto spinta da un propulsore elettrico. "Ho sempre partecipato a questa gara con progetti ambiziosi: ripenso a quelli di Volkswagen, Peugeot, Mini. Ora, così come accaduto con questi costruttori, ho la possibilità di fare qualcosa di speciale: voglio dare il massimo al volante della mia Audi, e diventare il primo a vincere la Dakar utilizzando un'auto ibrida".

Sainz cercherà di portare l'Audi RS Q e-tron E2 in vetta © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Non deve stupire che Sainz parli con una tale naturalezza di successi e vittorie. Oltre ai due Titoli Piloti del WRC - conquistati con Toyota nel 1990 e nel 1992 - nei suoi 18 anni di carriera da pilota di rally "El Matador" ha infatti vinto ben 757 Prove Speciali, centrato 97 podi e vinto 26 rally. Secondo Sainz, tuttavia, le due fasi della sua carriera dovrebbero essere tenute ben distinte. "Sono due specialità completamente diverse, e credo che debbano essere analizzate in modi differenti", spiega.

"Ero molto esuberante nella prima parte della mia carriera, quella trascorsa nel mondo dei rally. Ho sempre voluto essere il primo spagnolo a vincere un titolo piloti nel WRC, e così come allora sono attratto dalle nuove sfide che possono presentarmisi davanti anno dopo anno. L'avventura con Audi non fa eccezione: avere la possibilità di lavorare con un simile brand è fantastico, e l'intero progetto è esaltante perché tutto è nuovo e spinto da nuove tecnologie. Mi sono sempre sentito un pilota da rally, quindi è come se fossi un bambino alle prese con un nuovo giocattolo in questa fase della mia carriera".

Ora possiamo contare sull'esperienza accumulata lo scorso anno, quindi siamo preparati meglio Carlos Sainz

Quello che Sainz definisce un "nuovo giocattolo" è in realtà un concentrato di tecnologia e innovazione. Prototipo elettrico in grado di aumentare la propria autonomia grazie a un range extender a propulsione interna, la seconda versione dell'Audi RS Q e-tron è stata sviluppata seguendo molte delle indicazioni fornite da "El Matador". Il madrileno è ossessionato dalla cura dei dettagli sin dagli inizi della sua carriera, e questa sua attitudine si è ovviamente fatta strada nel corso degli anni sino ad arrivare alla sua fase da pilota della Dakar. Ora che è pilota di Audi, un brand che nel mondo delle corse ha da sempre curato in modo maniacale i particolari, Sainz si sente come a casa. "Non ci sono dubbi sul fatto che mi senta nel mio elemento", spiega. "Quest'auto è completamente diversa rispetto a tutte quelle che ho guidato finora. È particolare in tutto, a partire dal propulsore: è elettrico, spinto da batterie che sono a loro volta ricaricate da un motore termico. È un qualcosa di tremendamente complicato dal punto di vista ingegneristico".

Sainz è più ambizioso che mai © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

"La prima versione dell'auto ha rappresentato il mio debutto nel mondo dei motori elettrici, del recupero dell'energia in frenata e non e dei differenziali virtuali. Stiamo parlando sempre di un nuovo tipo di tecnologia, che per funzionare al meglio richiede un setup unico e anche della sperimentazione vera e propria".

La lezione impartita dal 2022, in quel di Ingolstadt, è stata ampiamente recepita. Presentarsi al via di una gara come la Dakar senza avere testato le effettive qualità del veicolo in una corsa vera e propria è sempre un rischio, e Audi l'ha imparato a proprie spese patendo problemi di affidabilità legati indissolubilmente alla gioventù del progetto. Questa volta la situazione è diversa, e Sainz è convinto che sia lui che la sua squadra siano decisamente pronti ad affrontare le insidie dell'Arabia Saudita. "Già lo scorso anno avremmo voluto prepararci in modo diverso, ma purtroppo eravamo a corto di tempo e dunque non ce l'abbiamo fatta", spiega Sainz. "Ora invece possiamo contare sull'esperienza accumulata nel 2022, nel corso dei vari test effettuati durante l'anno e durante il Rally del Marocco disputato a ottobre 2022. Siamo decisamente più pronti".

Sainz e il team Audi sentono di essersi preparati al meglio © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Sul capo dello squadrone Audi, tuttavia, aleggia comunque un'incognita di non poco conto che sembra preoccupare non poco "El Matador". Le tre RS Q e-tron E2, infatti, avranno 100 kg di peso minimo in più rispetto ai diretti rivali di Toyota, MINI e Bahrain Raid Xtreme. "Nel corso della stagione abbiamo fatto tutto ciò che era in nostro potere fare, ma nonostante questo siamo comunque 100 kg più pesanti dei nostri avversarsi. E si vede", dice Sainz. "Fortunatamente ci siamo preparati molto meglio rispetto al 2022: abbiamo un setup migliore e speriamo di essere diventati affidabili al punto da non soffrire più di gravi problemi meccanici".

Per quanto riguarda poi i suoi rivali, Sainz non ha dubbi: gli osservati speciali saranno ancora una volta Sébastian Loeb , Nasser Al-Attiyah e Stéphane Peterhansel, ma lo spagnolo sa di non dovere sottovalutare neppure Mattias Ekström e Yazeed Al Rajhi. Quel che è certo è che, in ogni caso, la lotta al vertice sarà tra gli alfieri di Toyota Gazoo Racing, quelli del Bahrain Raid Xtreme e, ovviamente, quelli del Team Audi Sport.

Carlos Sainz e Stéphane Peterhansel © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Di questo Sainz è perfettamente consapevole e, dato che nel difficile 2022 è comunque riuscito a conquistare la vittoria in una Stage nonostante i problemi di gioventù della sua auto, è più che lecito pensare che "El Matador" possa di nuovo lottare per la vittoria assoluta facendo affidamento su un veicolo più veloce e su una migliore preparazione. Lo spagnolo, lo avete letto poco più sopra, vuole vincere. Vedremo se i suoi agguerriti avversari glielo lasceranno fare.

Segui la Dakar 2023 sull'applicazione gratuita di Red Bull TV !