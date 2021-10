Le migliori carte del nuovo Innistrad

Wrenn and Seven

Wrenn and Seven

La carta che indubbiamente ha condizionato di più il meta nelle prime settimane di gioco con “Innistrad Midnight Hunt”. L'abbiamo vista praticamente in ogni mazzo che contenesse il colore verde. Incredibilmente potente soprattutto per la sua interazione con "Esika Chariot", che le permette di copiare la pedina enorme con “reach”, generata dall'abilità -3. Adesso che il metagame si è adattato proprio attorno a questa carta, la sua popolarità si è abbassata, ma rimane sempre una grande minaccia oltre ad essere di certo la carta simbolo di questo set.

Incantesimo dal potenziale elevatissimo che permette di spazzare tutte le creature sul campo da gioco a patto di avere abbastanza mana a disposizione da spendere. La cosa davvero interessante di questa figurina è che ci si aspetta di volere una tipologia di carta simile all'interno di un mazzo di controllo, invece, grazie alla sua abilità di life drain, il gancio ci suggerisce che forse potrebbe, anzi dovrebbe, essere incluso in mazzi a creature per poter essere sfruttata a dovere. Anche se la sua dimora ideale non è ancora stata trovata, resta una delle carte più interessanti di questo set.

Probabilmente la carta che amo di più di questo set. L'uovo di Midnight Hunt è incredibilmente “broken” quando si trova all'interno di un mazzo che lo supporta a dovere, cosa assolutamente semplice da costruire, vista la grande solidità della gilda Izzet, già precedente alla sua uscita. Nei primi turni è un ottimo bloccante contro mazzi aggro, mentre nei turni successivi, semplicemente giocando le tue magie per controllare il tabellone o per pescare, si trasforma in una win-condition che concluderà la partita con una velocità disarmante. Adoro.

Il vecchietto in questione è una carta che trovo davvero deliziosa. Viene utilizzata perlopiù nelle “sideboard” per affrontare altri mazzi di controllo, grazie alla sua enorme efficienza contro questi archetipi. Picchia da terrestre, neutralizza, fa 2 x 1 quando ritorna dalle ceneri, picchia da volante e rende “incounterabili” le tue magie più potenti. Il tutto per soli 2 mana (+3). Serve altro?

